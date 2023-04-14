Рассмотрим 7 видеокарт, которые неплохо вписываются в требования к среднему ценовому сегменту

Есть мнение, что новая GeForce RTX 4070 позволит расшевелить российский рынок видеокарт. Вполне возможно, что это так, вот только если цены немного и снизятся, то только на графические чипы, которые сегодня стоят дороже 50 тысяч рублей. Таковых не так уж и много, а в итоге до массового сегмента дойдёт небольшая волна, не способная привести к заметным скидкам. На самом деле если и есть некоторые надежды, то они связаны с двумя факторами.

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Прежде всего стоит напомнить, что инсайдеры ожидают старта продаж GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 к концу мая. GeForce RTX 4070 доказала несостоятельность оценки GeForce RTX 3070 Ti, а уже в ближайшее время стоимость видеокарты прошлого поколения может пойти вниз. Выходит, что релиз GeForce RTX 4060 приведёт к позитивным изменениям в среднем ценовом сегменте, но случится это точно не сегодня. Ну а второй фактор полностью зависит от курса рубля. В правительстве полагают, что недавнее падение национальной валюты возникло на фоне снижения валютных поступлений в бюджет. Ну а причина в том, что март и февраль традиционно приносят меньше доходов. Можно сделать вывод, что до начала лета снижения цен на графические чипы ожидать не стоит, а потом есть реальная возможность сэкономить. Ну а если вы не хотите так долго ждать, то давайте рассмотрим несколько популярных видеокарт до 40 тысяч рублей.

Чуть больше 40 тысяч просят за GeForce RTX 3060 Ti. Если не придираться к деталям, то перед нами неплохой и даже перспективный продукт. В 2023 году владельцам такой видеокарты покорится разрешение 2К, ну а уже в 2024 придётся делать выбор между снижением настроек графики и падением разрешения до 1080р. Ну а в трассировке лучей уже сейчас не обойтись без технологии масштабирования. GeForce RTX 3060 стоит на целых 7 тысяч дешевле, поэтому считается более востребованной среди потенциальных геймеров. Перед нами самый популярный графический чип на планете, который ещё даже не вышел на пик популярности. Подрезать крылья видеокарте может только Дженсен Хуанг. Известно, что GeForce RTX 4060 окажется энергоэффективной и дешёвой в производстве. Логично предположить, что будет принято решение остановить выпуск GeForce RTX 3060, заменив её на более выгодную видеокарту.

За 26 тысяч геймерам доступна GeForce RTX 3050. Это самый бюджетный графический чип NVIDIA с поддержкой волшебных лучиков. Если вы не планировали тратить на развлечения 40 тысяч рублей и готовы мириться с не самыми высокими настройками графики, то у вас нет причин переплачивать за более мощные графические чипы. 8 Гб вполне достаточны для народного разрешения, ну а мы не исключаем возможность сэкономить ещё 3500 рублей. Сделать это поможет GeForce GTX 1660 Super, стоимость которой стартует с 22 500 рублей. За эту сумму вы получите быстродействие GeForce RTX 3050, но без трассировки лучей. Также здесь только 6 Гб видеопамяти, хотя на количестве кадров в секунду такая мелочь пока не отражается.

Если вы не против обратить внимание на представителей красного лагеря, то сможете заметить там Radeon RX 6700 XT. Видеокарта стоит на 1000 рублей дешевле GeForce RTX 3060 Ti, но примерно на 10% быстрее в реальных играх. На самом деле разница в скорости важна, но не критична, а в данном случае главным преимуществом видеокарты AMD можно назвать наличие 12 Гб видеопамяти. NVIDIA только в текущем поколении стала настолько щедрой, что графический чип за 600 долларов готова оснащать 12 Гб видеопамяти. Radeon RX 6700 XT имеет потенциально более длительный жизненный цикл и точно окажется стабильнее в играх, требующих максимального количества памяти.

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Есть ещё две видеокарты, которые могут рекомендоваться любителям компьютерных игр, владеющих мониторами с разрешением 1080р. Это Radeon RX 6650 XT и Radeon RX 6600. Первая ощутимо быстрее, но и дороже. Она намного быстрее GeForce RTX 3060 и немного уступает GeForce RTX 3060 Ti. Что до Radeon RX 6600, то она легко опережает GeForce RTX 3050, поэтому может считаться более интересной для конечных пользователей. Главное, перестать верить в маркетинговую чушь, о которой так много пишут диванные эксперты. У AMD получаются неплохие продукты, но рекламировать компания их пока не научилась.