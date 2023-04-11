Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему видеокарты NVIDIA снова подорожали, и можно ли в магазинах РФ найти выгодные предложения
Большая часть видеокарт подорожала, но некоторые всего на 2-3 тысячи рублей
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом

Вторую половину 2022 года эксперты чуть ли не каждую неделю вещали о скором падении курса рубля. Казалось, что ещё немного и национальная валюта рухнет, вот только ничего подобного не происходило. Нам рассказывали о макроэкономических факторах, о том, что бюджет теряет огромные деньги в результате конвертации, но рубль упрямо стоял и не хотел падать. Во второй половине декабря рубль всё же дрогнул, а курс медленно пополз вверх. Уже в начале января за 1 доллар давали 67 рублей, ну а сегодня курс медленно растёт, достигнув отметки 81-к-1.

реклама

По мнению зампреда Банка России Алексея Заботкина, происходящее связано с падением экспортной выручки, а также увеличением импорта, что оказывает негативное влияние на национальную валюту. Чиновник уверен, что в настоящее время экономика России проходит так называемую нижнюю точку налоговых поступлений. В будущем динамика окажется более плавной, ну а эксперты не исключают, что курс может вернуться к отметкам 75-к-1 и ниже. Многое зависит от стабильности российской экономики, ну а происходящее стало неприятным сюрпризом для тех, кто мечтал купить себе компьютер, ноутбук или любую другую электронику.

Сегодня мы рассмотрим, сколько стоят после подорожания видеокарты NVIDIA и назовём наиболее выгодные решения, которые подорожали в меньшей степени. Начнём с GeForce RTX 3070 Ti, которая ещё недавно стоила 53 тысячи рублей. На самом деле рост стоимости полностью соответствует курсовым перепадам, но многие наши читатели хотят верить в чудо, надеясь на то, что магазины не будут сильно поднимать конечную цену. Увы, но GeForce RTX 3070 Ti пользуется спросом, поэтому у ритейлеров нет другого выбора, ну а мы не можем рекомендовать вам сегодня GeForce RTX 3070 Ti, поскольку большая часть наших читателей получает заработную плату в рублях, а значит переплата окажется существенной.

Ничуть не лучше GeForce RTX 3070. Эта видеокарта явно не соответствует тем 50 тысячам рублей, которые за неё просят. Учтите, что здесь быстродействие скромнее, а всё те же 8 Гб видеопамяти сильно ограничивают потенциал видеокарты. В итоге GeForce RTX 3070 годится для игр в 2К, но сильно переоценена даже с учётом падения курса рубля. Подорожала и GeForce RTX 3060 Ti. Так, если ещё неделю назад за этот графический чип просили 40 тысяч, то сегодня цена поднялась на 2500 рублей. В данном ценовом диапазоне такая наценка выглядит небольшой, ну а сама GeForce RTX 3060 Ti остаётся конкурентной. Если вы планировали усилить игровой потенциал своего компьютера, но не готовы платить больше 42 тысяч рублей, то мы рекомендуем обратить внимание именно на GeForce RTX 3060 Ti. Помните о том, что данная видеокарта относится к нижнему ценовому сегменту и неплохо вписывается в требования современных блокбастеров. Скорее всего уже в 2025 году придётся переходить в 1080р, но даже 2 года в разрешении 2К за такую сумму – это очень хорошо.

Мы не можем назвать GeForce RTX 3060 выгодной видеокартой, поскольку она сильно проигрывает указанной выше GeForce RTX 3060 Ti по скорости. Вот только сегодня между ними почти 10 тысяч разницы, а значит GeForce RTX 3060 выглядит вполне конкурентно. Особенно привлекают 12 Гб видеопамяти, ну а многие геймеры просто не осознают, что нужно оценивать видеокарту по совокупности показателей, а не только согласно количеству памяти.

рекомендации
1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну а за 26 590 рублей доступна GeForce RTX 3050. Эта видеокарта полностью соответствует требованиям, которые предъявляют новинки 2023 года, но только в том случае, когда речь идёт о разрешении 1080р. GeForce RTX 3050 имеет неплохой запас прочности, а значит в ближайшие годы видеокарта позволит вам выжимать из новых игр картинку приличного качества со стабильными 60 кадрами в секунду. Раз уж мы говорим о среднем ценовом сегменте, то было бы неверным не указать в сторону GeForce GTX 1660 Super. Если вы можете себе позволить заплатить дополнительные 2000 рублей за более скоростную GeForce RTX 3050, то обязательно сделайте это, ведь новинка предлагает трассировку лучей. В то же время GeForce GTX 1660 Super напрочь лишена данной технологии, но предлагает примерно аналогичную производительность. Также здесь 6 Гб видеопамяти, ну а вы думайте сами, стоит ли экономить, тем более что наценка после падения курса рубля составляет всего 1500 рублей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Буст GeForce RTX 4070 под нагрузкой достигает 2,8 ГГц при энергопотреблении 200 Вт
NVIDIA представила официальный слайд с производительностью RTX 4070
PowerColor анонсировала белую Radeon RX 7900 XTX Hellound в исполнении Spectral White
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина готовится к прорыву обороны РФ при помощи десятков МиГ-29 с американскими умными бомбами
38
ЧВК "Вагнер" сняла сюжет о представителях самой опасной и сложной специальности - штурмовиках
9
Российский истребитель чуть не сбил британский разведчик RC-135 рядом с Украиной
11
Пригожин сообщил, что ВСУ собрали группировку в 200—400 тысяч человек и начнут наступление примерно через неделю
22
Для потопления беспилотника MQ-9 Reaper российским пилотам понадобилось 900 кг керосина
13
Телефонные мошенники начали высылать жертвам поддельные документы, чтобы они перевели им деньги
3
Пригожин: В контрнаступлении ВСУ примут участие 200 - 400 тысяч военнослужащих
28
Первый за десятилетие заход корабля ВМФ РФ в саудовский порт переполошил США
5
Пригожин озвучил оклад бойца ЧВК «Вагнер» и другие условия участия в боевых действиях в СВО
2
ASML рассчитывает заниматься на Тайване разработкой литографического оборудования 2-нм класса
1
Модели GeForce RTX 4070 от ASUS, MSI, Gigabyte и ZOTAC замечены в прайс-листе одного из магазинов
+
Анонсирован Forgive Me Father 2 — сиквел концептуального шутера с забойным саундтреком и нетипичным визуалом
+
Западная пресса признала эффективность российских БПЛА-камикадзе «Ланцет»
9
Девяносто оттенков серого: китайским покупателям Intel предлагает процессоры с увеличенным объёмом кеша
+
AMD анонсировала Alveo MA35D — особый ускоритель для работы с AV1-видео
+
ВКС РФ начали целенаправленно разрушать мосты, которые ВСУ использует для атак
1
Умные авиабомбы JDAM начали "сбоить" из-за противодействия российских систем РЭБ
2
Intel подтвердила кодовое имя семейства процессоров Core 14-го поколения в официальном документе
8
Google добавила в Chrome поддержку продвинутой 3D-графики за счёт графического API WebGPU
+
В первом квартале поставки компьютеров Apple просели более чем на 40%
1

Популярные статьи

Битва при Рокстере - величайшая битва в истории, о которой мало кто слышал
19
Почему не стоит покупать топовые видеокарты от AMD и NVIDIA
47
VPN и Proxy: обходим санкции в пару кликов
24
Когда разгон это необходимость или как получить 20% FPS от своей DDR5 на примере Adata XPG 6400
66
Собираем игровой компьютер на новом Core i5-13400, серьезном конкуренте для Ryzen 5 7600X
14
Французские Lada для ралли-рейдов
1
Итоги гоночного уик-энда 8-9 апреля
1
Про новую игровую консоль от KFC: характеристики, цена, дата выпуска, контроллер и игры
1
Ретро-бенчмарк Final Relity из 90х в современных реалиях
9
Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
16

Сейчас обсуждают

Shatkiy
09:20
Что нужно знать о японских поделках в киноиндустрии, чтоб не смотреть анимэ? 16 декабря 1997 года в Японии показали скандальную серию мультсериала "Покемоны", которая стала причиной нервного расстрой...
Почему сериал «Атака титанов» достойна всеобщего признания, и вам точно стоит его посмотреть
Megagad
09:15
графоний есть. а вот сюжет подкачал. Лучше чтонить из Миядзаки посмотреть, чем вот такое "мыло".
Почему сериал «Атака титанов» достойна всеобщего признания, и вам точно стоит его посмотреть
Антон Воронврот
09:13
хах, чем тебе помогли 16гб на топовом радеоне? она еле 2070s догоняет.
Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
Антон Воронврот
09:12
автор умственно отсталый, 6800 всегда была дороже 3070, и по цене была = 3080 10гб. у которой она берет за щеку. 3070 это конкурент 6700. вот с ней и сравнивай.
Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
Chаto-bооt
09:11
>Почему сериал «Атака титанов» достойна всеобщего признания, и вам точно стоит его посмотреть Блохастый многогендерник, для тебя русский язык - терра инкогнита? "Достойна" - кто, она? Женский род на...
Почему сериал «Атака титанов» достойна всеобщего признания, и вам точно стоит его посмотреть
Сергей Ермаков
09:11
6 гиг мало, 8 мало, 1080 - майнкрафт только играть, Люди вы откуда такие? миллины людей играют на 1080 мониторах с картами на 6-8 гиг и проблем не знают, вы говорите об обычных пользователях или о те...
Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
Владимир Дранников
09:11
Самые большие цены в Европе, вот Казахстан туда и продаёт
Казахстан экспортирует нефть в Европу в обход России
Docent
09:11
Попробовал посмотреть... На 2й серии выключил-бред полнейший. На фоне этого "шедевра" даже "телепузики" кажутся наполненными глубоким смыслом и логикой...
Почему сериал «Атака титанов» достойна всеобщего признания, и вам точно стоит его посмотреть
rektor
09:09
Ну можешь ради каждой говноигры покупать 4090, 5090 и тп. если бабки есть
Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
dimkahon
09:08
Да ну? А может еще и на моник 720р пересесть? Кэп!
Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем