Большая часть видеокарт подорожала, но некоторые всего на 2-3 тысячи рублей

Вторую половину 2022 года эксперты чуть ли не каждую неделю вещали о скором падении курса рубля. Казалось, что ещё немного и национальная валюта рухнет, вот только ничего подобного не происходило. Нам рассказывали о макроэкономических факторах, о том, что бюджет теряет огромные деньги в результате конвертации, но рубль упрямо стоял и не хотел падать. Во второй половине декабря рубль всё же дрогнул, а курс медленно пополз вверх. Уже в начале января за 1 доллар давали 67 рублей, ну а сегодня курс медленно растёт, достигнув отметки 81-к-1.

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По мнению зампреда Банка России Алексея Заботкина, происходящее связано с падением экспортной выручки, а также увеличением импорта, что оказывает негативное влияние на национальную валюту. Чиновник уверен, что в настоящее время экономика России проходит так называемую нижнюю точку налоговых поступлений. В будущем динамика окажется более плавной, ну а эксперты не исключают, что курс может вернуться к отметкам 75-к-1 и ниже. Многое зависит от стабильности российской экономики, ну а происходящее стало неприятным сюрпризом для тех, кто мечтал купить себе компьютер, ноутбук или любую другую электронику.

Сегодня мы рассмотрим, сколько стоят после подорожания видеокарты NVIDIA и назовём наиболее выгодные решения, которые подорожали в меньшей степени. Начнём с GeForce RTX 3070 Ti, которая ещё недавно стоила 53 тысячи рублей. На самом деле рост стоимости полностью соответствует курсовым перепадам, но многие наши читатели хотят верить в чудо, надеясь на то, что магазины не будут сильно поднимать конечную цену. Увы, но GeForce RTX 3070 Ti пользуется спросом, поэтому у ритейлеров нет другого выбора, ну а мы не можем рекомендовать вам сегодня GeForce RTX 3070 Ti, поскольку большая часть наших читателей получает заработную плату в рублях, а значит переплата окажется существенной.

Ничуть не лучше GeForce RTX 3070. Эта видеокарта явно не соответствует тем 50 тысячам рублей, которые за неё просят. Учтите, что здесь быстродействие скромнее, а всё те же 8 Гб видеопамяти сильно ограничивают потенциал видеокарты. В итоге GeForce RTX 3070 годится для игр в 2К, но сильно переоценена даже с учётом падения курса рубля. Подорожала и GeForce RTX 3060 Ti. Так, если ещё неделю назад за этот графический чип просили 40 тысяч, то сегодня цена поднялась на 2500 рублей. В данном ценовом диапазоне такая наценка выглядит небольшой, ну а сама GeForce RTX 3060 Ti остаётся конкурентной. Если вы планировали усилить игровой потенциал своего компьютера, но не готовы платить больше 42 тысяч рублей, то мы рекомендуем обратить внимание именно на GeForce RTX 3060 Ti. Помните о том, что данная видеокарта относится к нижнему ценовому сегменту и неплохо вписывается в требования современных блокбастеров. Скорее всего уже в 2025 году придётся переходить в 1080р, но даже 2 года в разрешении 2К за такую сумму – это очень хорошо.

Мы не можем назвать GeForce RTX 3060 выгодной видеокартой, поскольку она сильно проигрывает указанной выше GeForce RTX 3060 Ti по скорости. Вот только сегодня между ними почти 10 тысяч разницы, а значит GeForce RTX 3060 выглядит вполне конкурентно. Особенно привлекают 12 Гб видеопамяти, ну а многие геймеры просто не осознают, что нужно оценивать видеокарту по совокупности показателей, а не только согласно количеству памяти.

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Ну а за 26 590 рублей доступна GeForce RTX 3050. Эта видеокарта полностью соответствует требованиям, которые предъявляют новинки 2023 года, но только в том случае, когда речь идёт о разрешении 1080р. GeForce RTX 3050 имеет неплохой запас прочности, а значит в ближайшие годы видеокарта позволит вам выжимать из новых игр картинку приличного качества со стабильными 60 кадрами в секунду. Раз уж мы говорим о среднем ценовом сегменте, то было бы неверным не указать в сторону GeForce GTX 1660 Super. Если вы можете себе позволить заплатить дополнительные 2000 рублей за более скоростную GeForce RTX 3050, то обязательно сделайте это, ведь новинка предлагает трассировку лучей. В то же время GeForce GTX 1660 Super напрочь лишена данной технологии, но предлагает примерно аналогичную производительность. Также здесь 6 Гб видеопамяти, ну а вы думайте сами, стоит ли экономить, тем более что наценка после падения курса рубля составляет всего 1500 рублей.