В неожиданном падении рубля обвинили иностранные компании, массово избавляющиеся от бизнеса в России

Если вы сегодня уже заходили в интернет, то могли заметить, что курс доллара впервые за год превысил отметку в 83 рубля. Это произошло на фоне резкого роста валютной пары доллар/рубль на 7% за неделю. В такой ситуации эксперты вынуждены прогнозировать дальнейшую динамику курса и оценивать возможные последствия для экономики России. Согласно данным Центрального банка России, курс доллара вырос на 3.89 рубля и составил 83.44 рубля за доллар США. Евро также продолжает дорожать, достигнув 99.41 рубля за евро. Это на 5.25 рубля больше, чем на прошлой неделе. Аналитики полагают, что есть несколько факторов, которые могли повлиять на неожиданное падение национальной валюты. Прежде всего стоит отметить сложности с поставками российских энергоносителей, которые возникли в 2022 году. Северные потоки покоятся на дне, а так называемый потолок цен сильно ограничивает экономические резервы. Отдельно отмечается, что сегодня могут наблюдаться последствия снижения котировок сырой нефти. Контракты заключаются заранее, а поставки по ним осуществляются с некоторым опозданием. Традиционные сырьевые каналы нарушены, а на создание новых инфраструктурных логистических цепочек может уйти несколько лет.

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Санкции ограничивают возможности российской экономики, а союзники Москвы не спешат идти на встречу, предпочитая преследовать собственные цели. К примеру, многие эксперты уверяют, что сегодня Индия стала своеобразным транспортных хабом. Страна закупает огромное количество сырой нефти из России, а после перегоняет её в Европу и другие страны, зарабатывая свои проценты. В этом случае теряют все стороны, кроме Индии. Так, Европа раньше закупала в большом количество нефть из трубопроводов, тогда как в настоящее время санкции препятствуют продолжению торговых отношений. Поскольку трубная нефть была дешевле, то в настоящее время Европа переплачивает внушительные суммы. Наблюдаются потери и у России, поскольку операторы вынуждены идти на уступки партнёрам, предлагая выгодные цены и скидки. На самом деле подводных камней в этом деле значительно больше, ну а всё это оказывает влияние на курс рубля. Эксперты считают, что происходящее может стать началом масштабной инфляции и обесцениванию национальной валюты. В связи с этим всё больше голосов говорит в пользу хранения наличных средств в долларах и евро, а не в рублях.

Ну и подорожание доллара уже привело к росту ценников на многие импортные товары. Тенденция крайне опасная, поскольку в первых рядах электроника, продажи которой генерируют огромные суммы в бюджет, а значит снижение спроса на подобные товары со стороны обычных граждан способно оказать негативное влияние на наполнение казны и выступить в качестве вторичного фактора инфляции. Но любопытно даже не то, что иностранные валюты дорожают, ведь сегодня на валютном рынке наблюдается рекордный спрос на доллары и евро. Эксперты разводят руками, поскольку многие полагают, что сложности с реализацией нефти и газа не могли оказать такое резкое негативное влияние на курс рубля. Фактически, нет никаких макроэкономических факторов, которые могли бы привести к падению курса национальной валюты. И всё же, есть один нюанс, о котором стало известно совсем недавно.

Похоже, главная причина обесценивания рубля состоит либеральной политике государства в отношение иностранных компаний. Судя по всему, уже какое-то время крупный игрок скупает евро и доллары на валютных биржах. В ход идут огромные рублёвые резервы, а все деньги просто вымываются из российской экономики. Неожиданно? Так вот, некто скупает доллары, а после выдаёт их владельцам иностранных компаний, которые решили свернуть свой бизнес в России. В пример можно привести сделку с покупкой McDonald's в 2022 году. Тогда российский бизнесмен выплатил материнской компании из США немалую сумму, получив контроль над всеми заведениями быстрого питания в РФ. Нет никаких сомнений, что все деньги янки получили в долларах, но тогда речь шла о единичных продажах бизнеса, тогда как сегодня бегство компаний из России стало массовым. Казалось бы, стоит принять закон, согласно которому в случае простоя предприятия в течение определённого срока, контроль над иностранным бизнесом переходит к российскому государству. Нечто похожее обсуждалось ещё год назад, но дальше слов не зашло, ну а теперь добрая воля и попытки играть по правилам приводят к падению рубля.

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Нет никаких сомнений, что в Европе и США такой фокус бы не прошёл, поскольку государство тут же заморозило бы активы неугодных компаний. Ну а в России за всё заплатят обычные работяги. С чем вас и поздравляем.