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Реалии российского рынка видеокарт: геймеры выбирают NVIDIA и готовы переплачивать за бренд
Ну а рядом лежит более выгодная продукция от AMD, которую никто не замечает
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Попытки понять причины популярности тех или иных продуктов предпринимают тысячи маркетологов крупных компаний по всему миру. Иногда работа этой братии оказывается успешной, но бывает и так, что тот или иной товар, характеристики которого позволяют считать его одним из самых выгодных на рынке, оказываются бессильны против одной мелочи, создающей негативный фон. В пример можно привести графический чип Radeon RX 7900 ХТХ. Новостные ленты пестрили материалами, рассказывающими о падении производительности и перегреве. Проблема давно устранена, но геймеры не спешат покупать видеокарту AMD.

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В целом, продукция красного лагеря пользуется невысоким спросом, а некоторые эксперты уверены, что основная вина лежит на компании NVIDIA. Очевидно, что неудачи Лизы Су позволили Дженсену Хуангу отхватить часть пирога, подчинив себе рынок настольной графики. Вчера мы пришли к выводу, что всё это ещё не значит, что красные не умеют делать хорошие видеокарты. Мало того, именно AMD предлагает лучшее соотношение между ценой и скоростью на российском рынке, вот только обычные любители компьютерных игр смотря на это сквозь пальцы.

Сегодня мы разберём странности в предпочтениях российских геймеров, определив самые популярные видеокарты. Речь пойдёт о тех или иных моделях на одном графическом чипе, представленных в магазине Регард. Похоже, наибольшим спросом пользуется GeForce RTX 3060. Что любопытно, речь о довольно дорогой модели, созданной специалистами Gigabyte. 36 тысяч рублей для такой видеокарты – это очень солидная сумма, но геймеров это не останавливает. Не исключено, что большая часть покупателей выбирала по цене, а также обращала внимание на мощный кулер. Что же, данная модель отличается эффективной системой охлаждения, но стоит уж очень дорого. 

Второе место за GeForce RTX 3060 Ti от той же Gigabyte. Видеокарта действительно мощная и примерно на 15% быстрее указанной выше GeForce RTX 3060. За счёт этого можно смело покупать монитор с разрешением 2К, поскольку потенциал у видеокарты намного выше. Кажется, что перед нами идеальный выбор, вот только это не так. Согласимся с тем, что сам графический чип перспективный, но выбор модели явно не соответствует правилам экономии. Обратите внимание, что выше есть GeForce RTX 3060 Ti производства Palit, за которую просят чуть меньше 39 тысяч рублей. Скорее всего, более внушительная модель от Gigabyte покажет аналогичную скорость в играх, ну а указанная выше GeForce RTX 3060 и вовсе вызывает вопросы в своей адекватности. Получается, что, добавив 2500 рублей, можно поднять количество кадров в секунду на 15%. Вы бы отказались?

Похожая история и с GeForce RTX 3070 Ti. По совершенно непонятной для нас причине геймеры выбирают модель от Gigabyte, когда на целых 10 тысяч дешевле есть ничуть не хуже от Palit. Сложно сказать, что может заставить нормального человека купить GeForce RTX 3070 Ti за 67 тысяч рублей. Уж простите, но за эту цену есть видеокарты и быстрее, а за 80 тысяч и вовсе поджидает более мощная GeForce RTX 4070 Ti. Как видите, выбор любителей компьютерных игр не укладывается в наши ожидания, а также противоречит законам логики. Не забывайте, что GeForce RTX 3070 Ti может предложить всего 8 Гб видеопамяти. Ну а за такую неразумную сумму можно найти графические чипы с 16 Гб памяти. 

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Совершенно неожиданно в список самых популярных попала Radeon RX 6600. Видеокарта AMD стоит всего 24 490 рублей и может стать оптимальным выбором для тех, кто владеет монитором с разрешением 1080р. На этот раз выбор можно назвать оправданным, вот только сама Radeon RX 6600 не входит в пятёрку самых продаваемых видеокарт. Кстати, даже покупатели GeForce RTX 4090 предпочитают переплатить за бренд. На этот раз сумма не такая большая, ну а выбор MSI обусловлен ещё и тем, что эта компания считается одной из самых лучших и успешных на рынке. Критиковать российских геймеров нет никакого смысла, поскольку минимальные продажи продукции AMD в первую очередь связаны с неверной маркетинговой политикой руководства компании. Ну а пока можно констатировать, что Дженсен Хуанг вольготно чувствует себя на рынке и не собирается делиться со своей родственницей ни одним процентом.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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7900 XTX мощнее чем 4080 и дешевле, что еще вам надо? а лучи погоды нигде не делают, пустое место.
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