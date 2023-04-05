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Cisco утилизировала компьютерной техники на 2 000 000 000р, не желая продавать её покупателям в РФ
Чтобы компьютеры не достались русским, Cisco уничтожила все складские запасы
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Несколько лет назад стала известна крайне неожиданная практика, которую применяют известные брендовые производители одежды и аксессуаров по всему миру. Как оказалось, если в конце отчётного периода на складах остаётся какое-то количество продукции, которая так и не нашла своих покупателей, то никакой распродажи никто не устраивает. Вместо этого элитные сумочки за несколько тысяч долларов из кожи крокодила и модные пуховики, сшитые из меха убитых животных, утилизируют. Проще говоря, вместо того, чтобы отдать всё это людям или хотя бы жителям беднейших стран Африки, крупные компании предпочитают сжигать свои товары. Эксперты быстро нашли причину таких нелогичных на первый взгляд действий. Как оказалось, всё дело в том, что миллиардеры просто не хотят портить имидж своих компаний. Как мы уже писали выше, брендовая продукция может стоить тысячи и даже десятки тысяч долларов, ну а неожиданная распродажа может запустить цепь из необратимых последствий. Покупатели люксовой одежды могут перестать брать её в начале сезона, предпочитая купить нечто подобное с большой скидкой. Ну а раздача и вовсе приведёт к тому, что бренд станет народным, а этого миллиардеры допустить не могут. 

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Похоже, Западная цивилизация способна и на более абсурдные действия, которые вызывают сомнения в здравомыслии. Как стало известно, в январе представительство американской компании Cisco в России уничтожило собственной продукции почти на 2 миллиарда рублей. Информация получена из бухгалтерских отчётов «Сиско Системс», при этом в компании не хотят делиться подробностями, отказываясь от комментариев на эту тему. В прессе есть заявление пресс-центра, в котором отмечается, что Cisco была вынуждена принять такое решение по нескольким причинам. Во-первых, налицо невозможность реализации товаров на территории России, поскольку ранее было принято решение о приостановке лицензирования высокотехнологичного оборудования, подпадающего под международные санкции. Во-вторых, компания столкнулась с невозможностью реэкспорта, поэтому других более гуманных сценариев не осталось. Утилизированное оборудование оценивается в 1 864 002 рубля, при этом в документации сообщается, что решение принято ещё летом 2022 года. 

Что любопытно, реальная стоимость железа может быть ещё выше, поскольку в отчёте указывается о переоценке стоимости, произошедшей после 31 декабря. Судя по всему, речь идёт не только о готовой продукции, но и о запчастях, которые обычно разделялись между сервисными центрами. Что до невозможности реэкспорта, то Cisco не лукавит, поскольку ситуация с вывозом электроники из РФ действительно сложная. Дело в том, что ещё в 2022 году был принят закон, не позволяющий производителям и дистрибьюторам вывезти с территории России ранее поставленную электронику и компьютерную технику. Это повлияло на планы быстро свернуть свою деятельность многих компаний и не позволило оставить пользователей без техники до тех пор, пока не начал действовать параллельный импорт. Но ситуация не была бы абсурдной, если бы Cisco на этом остановилось. По мнению экспертов, сегодня у компании есть свой дистрибьютор в России, которой может быть также предписано провести утилизацию. Ну а в том же отчёте сказано, что была уничтожена не только электроника, но и мебель из офиса, а также неназванное транспортное средство. 

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Стоит отметить, что далеко не все компании так яростно ненавидят Россию, что готовы сжигать свои компьютеры, чтобы только техника не досталась русским. Так, немецкая SAP объявила об уходе из РФ в том же 2022 году, а осенью приняла решение не только передать бизнес новому владельцу из России, но и продать 3500 единицы собственной продукции. Незадолго до этого SAP объявила о массовой распродаже, что позволило выпучить неплохие деньги, тогда как серверы и другая техника продолжила функционировать в России. Уход Cisco с российского рынка стал болезненным для компании. Очевидно, что там тянули до последнего, надеясь на скорое снятие санкций, но так и не дождались ничего подобного. Возможно, именно поэтому компания не стала громко хлопать дверью в 2022 году. Так, Cisco увольняла сотрудников с выходным пособием без скандалов и судебных исков, а общая сумма, потраченная на выплаты, достигла 190 миллионов рублей. 

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#санкции #cisco
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