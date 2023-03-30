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США провалили программу создания гиперзвукового оружия – $3 000 000 000 потрачены впустую
Пентагон разорвал все отношения с Lockheed Martin и сменил подрядчика
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Сегодня одним из самых перспективных типов вооружения считаются так называемые гиперзвуковые ракеты, способные двигаться со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука. Судя по всему, неплохих успехов на этом направлении добились китайские инженеры, ну а лидером является российский ВПК. Есть целая россыпь ракет, одной из самых известных из которых считается комплекс «Кинжал». Согласно официальным данным, максимальная скорость может в 10 раз превышать скорость звука, при этом ракета способна маневрировать, что делает её управляемой с момента запуска до удара по цели. В качестве носителя используется истребитель МиГ-31, в задачи которого входит разгон до определённой скорости, в результате чего сам самолёт служит в качестве первой ступени. Разработчики отмечают, что ракета не относится к классу крылатых, а считается аэробаллистической, при этом она способна передвигаться на высоте до 15 тысяч метров. Многие зарубежные эксперты признают, что сегодня ни одна система ПВО не способна справиться с подобным комплексом, ну а сам «Кинжал» поражает объекты, находящиеся глубоко под землёй за счёт высокой скорости и способен проникать в защищённые бункеры, считающиеся неприступными даже для ядерного оружия.

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Попытки выпустить нечто подобное предпринимают и в США. Так, за последние несколько лет компания Lockheed Martin потратила целых 3 миллиарда долларов на разработку перспективной AGM-183A ARRW. Подробностями испытаний американцы предпочитают не делиться, но в прессу проникало всё больше тревожных новостей, которые в Пентагоне предпочитали не комментировать. Несколько дней назад была предпринята попытка запустить ракету с борта бомбардировщика B-52. Судя по тем данным, что попали в прессу, всё прошло очень плохо, а испытания провалились. Якобы, ракета не только не способна достичь заявленных скоростей, которые намного скромнее российского «Кинжала», но и растеряла датчики, позволяющие производить тактические характеристики во время полёта. Мало того, через несколько секунд после отделения от бомбардировщика AGM-183A ARRW взорвалась, что привело к настоящему скандалу в военном ведомстве США. Дело в том, что произошёл неконтролируемый взрыв, а сама ракета находилась слишком близко возле самолёта, что могло привести к фатальным последствиям для экипажа. Журналисты Bloomberg отмечают, что Lockheed Martin сильно разочаровала Пентагон, а в результате было решено сменить подрядчика. 

Вчера довольно откровенно на эту тему высказался помощник главы ВВС США Эндрю Хантер. По его словам, в качестве нового подрядчика была выбрана компания Raytheon, тогда как все существующие контракты с Lockheed Martin на постройку гиперзвуковой ракеты были приостановлены. По его словам, результат не удовлетворяет Пентагон, поэтому было принято такое сложное решение. Эндрю Хантер добавил, что уже вскоре состоятся дополнительные испытания, что позволит получить больше информации и сделать выводы о дальнейшем существовании программы по созданию гиперзвуковых ракет. В Bloomberg задаются вопросом: куда ушли 3 миллиарда долларов, и могут ли наработки, созданные в процессе создания AGM-183A ARRW, принести пользу американской военной промышленности. Если нет, то можно сделать простой вывод: 3 миллиарда потрачены впустую.

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Отметим, что военный бюджет США растёт семимильным шагами. Уже вскоре он перевалит за 1 триллион, а количество паразитов, которые висят на шее государства, постоянно растёт. Америка тратит сотни миллиардов долларов на поддержку Украины, при этом содержит внушительную армию и флот. Пентагон не разглашает, куда уходит большая часть военного бюджета, а многие местные аналитики говорят о коррупции, съедающей немалую часть бюджетных денег. Ну а на данном этапе можно констатировать, что программа по созданию гиперзвукового оружия в США встала на паузу. Скорее всего, у Raytheon есть собственные наработки, но они даже не вышли на стадию тестирования, поскольку денег под это из бюджета не выделялось. 

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