Американские журналисты ссылаются на военную разведку Украины

Несколько дней назад Пригожин поделился информацией о предполагаемых планах так называемого весеннего наступления украинской армии. По данным основателя ЧВК «Вагнер», только под Бахмутом и прилегающих районах сосредоточено до 80 тысяч бойцов, тогда как несколько ударных кулаков сформированы на севере и востоке страны. Ожидается, что наступление может состояться во второй половине апреля, либо в мае, поскольку танковым группам нужна высохшая земля, по которой можно передвигаться на маршевой скорости. Ну а поскольку время у обеих сторон ещё есть, ведётся как активная подготовка к наступлению, так и обороне. По мнению западных аналитиков, одной из движущих сил удара станут немецкие танки. Leopard 2 уже начали поступать в Украину, а всего планируется поставить больше сотни таких машин. Не сидит на месте и Британия. Англичане не могут себе позволить раздавать свои танки в огромных количествах. Сколько точно: 14 или 28 единиц Challenger 2 в итоге появится в Украине, никто не знает, ну а сегодня появились любопытные данные, свидетельствующие о том, что британские танки уже на подходе.

реклама

По информации The Guardian, группа украинских военных прошла полный курс подготовки управления танком Challenger 2. Со ссылкой на Министерство обороны сообщается, что курс включал не только освоение основных управляющих элементов машины, но и выявление целей с их последующим поражением. Якобы, на подготовку ушло около 2 месяцев, поскольку первые украинские танкисты начали обучение ещё в конце января. В The Guardian утверждается, что британская техника станет основой для весеннего наступления, поскольку Challenger 2 имеет крайне высокие тактико-технические показатели. Гордостью танка является нарезная 120-мм пушка L30A1, обладающая высокой точностью и способная поражать цели на расстоянии до 8 километров. При этом сам Challenger 2 весит 75 тонн, что сильно осложняет его переброску и не демонстрирует высокой скорости, а значит не сможет влиться в ряды манёвренных групп при наступлении.

Пока всё это не больше, чем теория, поскольку многие эксперты полагают, что в британских и немецких танках будут сидеть наёмники из стран НАТО. Всё дело в том, что за 2 месяца невозможно освоить танк на таком уровне, чтобы начать на нём эффективно поражать движущиеся цели, да ещё с высокой дистанции. Нужны годы совместных тренировок, во время которых одна и та же задача будет отработана до автоматизма. Прибавьте к этому тот факт, что сегодня украинские танкисты уже на родине, тогда как Challenger 2 стоит в Британии, а значит за недели и даже месяцы навык может быть в значительной степени потерян. Несмотря на подобные заявления, американская пресса всё более уверенно говорит о возможном наступлении украинской армии именно на Запорожском направлении. Сегодня журналисты CNN дали краткую характеристику предполагаемого удара, сославшись на секретные данные, полученные от украинских военных.

Якобы, весной Киев не рассчитывает на окончательную победу, поскольку стремиться добиться значительного перевеса сил в свою пользу только на одном направлении. Ну а наиболее важным считается решение перекрыть сухопутный коридор в Крым. По данным CNN, именно этот удар станет стратегическим, тогда как на других направлениях будут проводиться отвлекающие операции, призванные оттянуть значительные части российских сил. Похоже, наступление будет реализовываться в 2 этапа, а детали прямо сейчас обсуждаются где-то в застенках Пентагона. Неясно, насколько активное участие в разработке плана принимает украинская власть, но в данном случае это не так важно. Ожидается, что первыми под удар попадут Токмак и Васильевка, после чего будет окружён Мелитополь. Следом состоится массовое форсирование Днепра с взятием под контроль Голой Пристани, Новой Каховки и даже Энергодара. В случае успеха операция может быть продолжена, а под ударом окажутся Армянск и Гениченск. Второй этап предполагает взятие под контроль всего левого берега Днепра с захватом Мелитополя, Армянска и Геническа. В итоге сухопутный коридор в Крым будет перерезан, что снизит оборонительные возможности полуострова.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Отметим, что это лишь мнение американских журналистов, а значит сроки и направление наступления могут оказаться иными. Что до реальности воплощения плана в действие, то и здесь позиции различных аналитиков расходятся. Некоторые эксперты уверены в том, что за последние месяцы командование РФ создало на Запорожском направлении непроходимую эшелонированную оборону. Вот только есть и те, кто вспоминает потерю Харьковской и Херсонской областей в 2022 году. Ну а какие уроки были извлечены из компании 2022 года обеими сторонами, мы увидим уже очень скоро.