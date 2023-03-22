Информацию о немецких кошках подтвердил Советник главы ДНР Ян Гагин

Очевидно, что в ближайшие годы разрекламированная «Армата» не способна стать основным боевым танком России. Эксперты называют массу проблем, в числе которых высокая стоимость и зависимость от иностранных компонентов. В связи с этим особый упор делается на модернизированные Т90М, способные составить конкуренцию самым мощным танкам западных производителей. По многим показателям российский танк имеет преимущества, а по уровню бронирования и вовсе способен дать фору немецким кошкам и французским лягушкам. Вот только выпустить несколько сотен таких танков нет никакой возможности, поскольку производственные мощности банально не рассчитаны на такое количество. Ну а в итоге было принято решение расконсервировать советские Т-62, которые долгое время стояли на страже границ СССР.

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Военные эксперты отмечают, что танки проходят модернизацию, после чего отправляются на фронт. Известно, что пушка осталась без изменений, а вот броня стала ощутимо лучше. Есть мнение, что можно было сделать больше, поскольку в распоряжении имеется и более продвинутая защита, но пока решено остановиться на достигнутых рубежах. Поскольку первые модернизированные Т-62М уже попали на фронт, западные аналитики попытались проанализировать их технические характеристики, назвав преимущества и недостатки. По мнению издания Military Watch, танк действительно устарел и не может составить конкуренцию Leopard 2, а вот Leopard 1 и советским Т-72 он способен оказать достойное сопротивление и выйти из боя победителем. Особенно впечатляет манёвренность, которая сохранилась несмотря на тяжёлый бронированный обвес, а преимущество на поле боя позволит получить новый прицел. Танк оснащён тепловизором 1ПН96МТ-02 и способен видеть приближение противника с расстояния 2 километра. При этом американские журналисты уверяют, что основная часть украинских танков поставляется без тепловизора, поскольку не проходила никаких модернизаций.

Оценить преимущества и недостатки Т-62М придётся танкистам в реальном бою, а уже очень скоро российские бойцы встретятся с немецкими Leopard 2. Информация о том, что основной боевой танк Германии уже прибыл на Донбасс, время от времени появляется в прессе, ну а на этот раз данные подтвердил Советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, немецкие кошки зафиксировали под Бахмутом (ранее назывался Артёмовск), но определить направление движения и цели разведчикам не удалось. Сложно сказать, кто управляет немецкими танками, поскольку эксперты на этот счёт имеют различные мнения. К примеру, недавно в Германии официально заявили, что первая группа украинских танкистов прошла ускоренный курс обучения управлением Leopard 2. Вот только за полтора месяца невозможно освоить сложную электронику и специфику танка, а значит не стоит исключать, что машины прибудут под управлением наёмников стран НАТО. На самом деле всё это не так важно, поскольку ключевое значение имеет подготовка и численность. А вот здесь сведения расходятся.

Некоторые военкоры полагают, что информация о задержке поставок и намерении начать доставку танков в конце марта – это спланированная информационная уловка. Якобы, наступление на Бахмут состоится в ближайшие дни, а к этому моменту в Украину могли прибыть до 150 боевых машин. Сложно сказать, какое количество из них составляют Leopard 2, поскольку пока не удалось подтвердить или опровергнуть подобные предположения. В любом случае, если танки уже добрались до Бахмута, то есть все основания предполагать, что они могут стать частью ударного кулака украинской армии. Что любопытно, даже по этому поводу единого мнения нет. Так, временно исполняющий обязанности главы ДНР Ян Гагин уверяет, что украинская власть не смогла сформировать полноценного ударного кулака. Якобы, причина в нехватке техники и логистических проблемах. Что до попытки прорыва на Бахмутском направлении, то ничего подобного и вовсе не произойдёт. Якобы, армия РФ плотно контролирует артиллерийским огнём все дороги, поэтому провести наступательную операцию будет крайне сложно.

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А вот Пригожин не согласен с такой позицией. По его мнению, наступление состоится в ближайшие несколько недель, а сегодня ведётся подготовка и обучение личного состава. Ожидается попытка резкого броска с окружением ЧВК "Вагнер" и попытка отрезать бойцов от основной части российской армии. При этом сроки наступления могут измениться из-за погодных условий, поскольку гнать танки по грязи никто не будет.