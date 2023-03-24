Пригожин назвал направление наступления армии ВСУ и рассказал о численности украинских войск, при этом информация была частично подтверждена в американском издании Politico

Вчера в сеть попало большое интервью Пригожина, которое основатель ЧВК «Вагнер» дал корреспонденту Александру Симонову. Съёмка проходила в штабе подразделения, а среди общей информации были оглашены ключевые детали, позволяющие прийти к тем или иным выводам. Прежде всего Пригожин констатировал, что украинское правительство готовится к масштабному контрнаступлению. Якобы, в последние месяцы активно формируются резервы, в задачи которых не входит прямой контакт с российской армией, а основная часть бойцов находится в тыловых городах. На данный момент было сформировано множество батальонов, которые находятся на трёх ключевых направлениях, а всего в распоряжении Киева около 200 тысяч бойцов. Наиболее мощный и боеспособный кулак находится в районе Бахмута, где базируется около 80 тысяч бойцов. При этом довольно активно идёт насыщение численным составом на северном направлении, а уже достаточно давно ВСУ формирует боеспособные подразделения, в задачи которых входит нанесение удара на Запорожском направлении.

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Каждый из подобных ударов способен привести к катастрофическим последствиям в случае, если не будут разработаны шаги, препятствующие развитию наступательных темпов. Пригожин не стал распространяться о том, как идёт подготовка к отражению контрнаступления, ограничившись несколькими заявлениями. По его словам, если всё пойдёт так, как задумано руководством РФ, то никаких проблем не будет. Ну а особенно опасным считается именно Бахмутского направление. Если украинской армии удастся отрезать ЧВК «Вагнер» от основной группировки, то появится возможность быстрого наступления, поскольку оперативная дыра составит до 30 километров в ширину. Не исключён охват Донецка с юга, что ощутимо осложнит работу армии РФ, а также может привести к отступлению к границам 1991 года. Пригожин не стал распространяться о вероятности тех или иных событий. По его мнению, противник оказывает достойное сопротивление. Армия ВСУ оснащена мощным вооружением стран НАТО, имеет внушительный численный состав и неплохо обучена. Есть и наёмники, но воюют эти ребята плохо, пытаясь прикрываться украинскими солдатами. Ожидать быстрого продвижения армии РФ в сложившихся условиях невозможно, а ключевая задача стоит в том, чтобы сформулировать границы, на которых стоит остановиться.

Проще говоря, сегодня никто не знает, насколько глубоко придётся идти, поэтому говорить о сроках завершения СВО нереально. «Вагнеровцы» постепенно продавливают оборону ВСУ, но с другой стороны постоянно подбрасывают всё новые силы, что осложняет продвижение. Ну а достижение того или иного рубежа ещё не означает завершение боевых действий. России придётся создать линию укреплений на глубину 30 километров, которая будет иметь эшелонированные опорные пункты и сможет остановить продвижение любой армии. Всё это ещё очень далеко, ну а Пригожин отметил, что «музыканты» успешно выполняют задачи по демилитаризации Украины. Увы, но делается это за счёт уничтожения живой силы противника, поскольку других средств в распоряжении ЧВК «Вагнер» просто нет. Набраны неплохие темпы, а в целом задача будет выполнена только в том случае, когда с другой стороны в армии не останется никого, кто мог бы нести оружие. Всё, как хотел Зеленский, когда обещал сражаться до последнего украинца. Посмотреть видео вы можете ниже, ну а мы отметим, что часть планов весеннего наступления была озвучена журналистами издания Politico.

Со ссылкой на источники в командовании ВСУ, приводятся планы продвижения по двум направлениям. Ранее перспективным считалось контрнаступление на юге, с целью отрезания Крыма от наземной российской группировки. Вот только всё идёт к тому, что командование ВСУ не будет развивать здесь наступление, поскольку на данном направлении создана эшелонированная оборона, ставящая под сомнение успех операции. Именно поэтому наиболее вероятным местом для удара станет именно Бахмут. Всё это прекрасно соотносится с озвученными выше данными. Линия фронта не является ровной, а прорыв того или иного участка вызывает реальные опасения. Что до сроков, то в Politico полагают, что наступление состоится в мае. Пригожин не озвучивал точных дат, но отметил, что с приходом стабильных температур выше 15 градусов появляется возможность проведения масштабной атаки с помощью танков и другой техники не боясь увязнуть в грязи. Поскольку сегодня земля ещё не прогрелась, наступление украинской армии откладывается.

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