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ABC News: Украина потеряла контроль над небом и не может сбивать истребители и бомбардировщики РФ
Американские журналисты полагают, что несколько десятков F-16 позволят вернуть контроль над небом украинскому командованию
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Ситуация с поставками спутникового интернета Starlink в Украину выглядит довольно странно. Похоже, что в начале СВО Илон Маск сам изъявил желание помочь Украине, передавая в руки военных современную систему для передачи зашифрованных сигналов. Спустя какое-то время миллиардер попробовал отказаться от подобного предприятия, ссылаясь на необходимость решения конфликта мирным путём. Кроме того, Илон уверял, что вынужден самостоятельно оплачивать весь этот праздник жизни, тогда как другие компании получают деньги из американского бюджета. Такая риторика продолжалась до тех пор, пока Маска не вызвали в Пентагон и не провели с ним воспитательную беседу. С тех пор дела у Starlink идут с переменным успехом, а основатель Tesla пытается ставить украинским военным палки в колёса. Вначале он заявил об ограничении работы спутникового интернета для управления дронами, а после прекратил обслуживание терминалов на Донбассе. Сложно сказать, насколько всё это соответствует реальности, поскольку интернет на позициях украинской армии работает, а дроны летают. Не исключено, что там используют системы VPN, но в данном случае это уже не так важно, поскольку Илон решил ввести дополнительные ограничения. 

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Как сообщается, с недавних пор в Украине отказываются работать десятки и даже тысячи терминалов Starlink, завезённых в страну из Европы. Попытки связаться со службой поддержки ничего не дают, поскольку там сообщают о мошеннических действиях и предлагают разобраться в проблеме. Сколько времени на это уйдёт, неясно, но есть информация о том, что сбои в работе коснулись не всех терминалов, а эксперты уже назвали главную причину отказа в работе Starlink. Как оказалось, нередко проводятся акции, когда часть терминалов продаётся с привязкой к тому или иному региону. Это специальные партии, стоимость которых может быть значительно ниже заявленной и субсидируется Илоном Маском с целью выхода на новый рынок. Кроме того, нередко спутниковые антенны и вовсе воруют, ну а Украина стала рынком сбыта для подобных товаров, поскольку правительство не контролирует поток наземных станций Starlink. Отличить ворованный терминал от легального невозможно, ну а спрос на спутниковый интернет в Украине огромный. Подобные системы покупают многие жители частных домов, пытаясь сделать своё жилище максимально автономным. 

Также эксперты отмечают, что легально завезённые терминалы обходятся потенциальным покупателям на 30% дороже, а значит соблазн купить недорогую технику велик. Сколько точно клиентов потеряют доступ к купленным терминалам, остаётся только гадать. Стоит учитывать, что за всё это заплачены немалые деньги, ну а блокировка аккаунтов стала неожиданностью для тех, кто покупал Starlink по интернету или на ближайшем рынке. Потеря доступа к спутниковому интернету может негативно сказаться на способности украинской армии вести боевые действия, ну а журналисты ABC News констатируют, что проблема только усугубится, поскольку сегодня Киев сталкивается с необходимостью проведения масштабного наступления. Ранее эксперты уже называли предположительные направления ударов, ну а американские журналисты полагают, что среди препятствий не только опасения отключения Starlink, но и нехватка авиации. 

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ABC News пишет, что сегодня армия РФ контролирует небо над зоной проведения СВО, а попытки украинской авиации проломить оборону оборачиваются потерями самолётов и экипажа. Особые опасения вызывает Су-35, который обладает высокоточным дальнобойным оружием, что позволяет ему наносить смертельные удары даже не заходя в воздушное пространство над Украиной. В результате Киев снова обратился к США, с просьбой отправить несколько десятков F-16. Похоже, что янки не хотят приносить свои истребители в жертву, поскольку осознают превосходство российского Су-35. Напомним, отечественный истребитель может нести ракету Р-37М, способную поражать цели на расстоянии до 400 километров. Такая же ракета идёт на вооружении более нового Су-57, который умудряется сбивать украинские самолёты даже не появляясь на радарах. 

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#сво #военные технологии #авиация
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