Спутниковый интернет вносит огромный вклад в обороноспособность украинской армии

Начало СВО было стремительным, а армия РФ двигалась быстро, почти не встречая сопротивления. Если бы так пошло и дальше, то Киев был бы взят за неделю, но всё пошло по другому сценарию. В данном материале мы не будем искать виноватых, поскольку тема немного другая, но есть все основания предполагать, что ещё до того, как США и Европа начали поставлять Украине оружие и технику, страна могла бы капитулировать, поскольку разрозненная армия просто не была готова к обороне. Информация между подразделениями не передавалась, а виной всему было полное отсутствие интернета на позициях. Современные боевые действия отличаются от того, что было ещё 20 лет назад, а планирование операций и изучение позиций противника изучается согласно виртуальным картам. Ну а если на целом участке фронта нет интернета, то и получить указания от командования невозможно.

реклама

Есть мнение, что только одно это не позволило бы сформировать ударные кулаки и провести два контрнаступления в 2022 году. Ну а главным действующим лицом совершенно неожиданно стал Илон Маск. Миллиардер долгое время утверждал, что его сеть спутникового интернета не может использоваться в военных целях, но по указке из Белого дома нарушил свои же правила. Напомним, в первые месяцы после начала СВО в Украину были отправлены десятки тысяч терминалов для работы спутникового интернета Starlink, а сама сеть была в спешном порядке активирована над регионом. Всё произошло достаточно быстро, а в итоге доступ к интернету был даже у бойцов Азова, окопавшихся в подземных сооружениях Азовстали в Мариуполе. Эти ребята свободно выходили в сеть, рассказывали о своих буднях, а также получали указания командования. Не исключено, что запертые в тесных помещениях и полностью лишённые связи с внешним миром солдаты сдались бы намного быстрее, ну а спутниковый интернет творит чудеса.

И вот здесь самое время разобраться, чем же так уникален Starlink. По данным экспертов, спутниковый интернет Илона Маска имеет целый ряд преимуществ перед проводным и мобильным. Прежде всего стоит понимать, что спутниковая антенна небольшая, что позволяет прикрепить её на автомобиль и получить стабильный сигнал даже в поле. Но опасения вызывает не только это, ведь Starlink формирует закрытый канал, позволяя получать доступ к самым свежим оперативным сводкам из штаба командования ВСУ в режиме реального времени без опасения внешнего подключения и взлома. Российские специалисты уже пытались пробить защиту Starlink. Точных данных об успехах нет, а эксперты уверены, что взломать сложное шифрование не удалось. При этом спутниковый терминал устроен таким образом, что не боится систем радиоэлектронной борьбы. Удивительно, но украинские бойцы спокойно могут находиться в контакте с командованием, не опасаясь взлома, прекращения работы и любых других сюрпризов (кроме прилёта увесистого снаряда). Это даёт огромное преимущество, поскольку в руках ВСУ имеются средства РЭБ, способные подавлять российские средства связи.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Доподлинно известно, что летом 2022 года Илон Маск попытался отказаться от такой спорной помощи, полностью осознав происходящее. Если вы помните, у миллиардера тут же начались проблемы. Появились судебные разбирательства, а в правительстве заговорили о том, что нужно разделить бизнес, отняв у Илонушки космическую программу SpaceX. Якобы, Маск монополизировал отрасль, поэтому требуется изучить все за и против демократической экспроприации собственности. Похоже, беседа с основателем Tesla оказала благотворное влияние на его решимость и дальше отказываться от финансирования проекта, а с тех пор поток терминалов в Украину не прекращался. Эксперты отмечают, что договориться с американцами не удастся, а сбивать спутники дорого и нереалистично. Это уже самая настоящая космическая война, начинать которую Россия точно не станет. Международная ситуация и без того напряжённая, а простых выходов нет. Некоторые военные аналитики указывают на наличии у России комплекса «Триада 2С». Разработка носит секретный характер и предназначена для удалённого выведения спутника из строя, что сродни уничтожению. Стоит учесть, что даже самая продвинутая система не способна справиться с той армадой спутников, которые есть у Илона Маска. Дело в том, что всего группировка Starlink включает более 4 тысяч спутников, тогда как только 3197 находятся на рабочих орбитах. Часть вышла из строя, тогда как многие считаются резервными, поэтому легко заменят подгоревших собратьев. Получается, что реально остановить работу Starlink не выйдет, а прецедент, после которого российские спутники окажутся под угрозой, будет создан.