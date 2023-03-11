Российские источники рассказали о высокой эффективности новой российской ракеты Р-37М, которую уже используют в СВО

Вторая мировая война оставила тяжёлый след на теле СССР, поэтому нет ничего удивительного в том, что в каждом городе и даже небольших посёлках можно встретить технику, участвовавшую в освобождении региона. На постаментах стоят самолёты, танки и многое другое, что должно напоминать новым поколениям о подвиге советских воинов. Местная община приносит на день освобождения города к памятникам цветы, а на 9 мая там вспоминают о былых подвигах. Но если в России за последние десятилетия ничего не изменилось, то Украине нужны новые герои. Если вам интересно, то вы можете почитать о массовом сносе исторических памятников, включая те, что посвящены отцам-основателям и меценатам, на свои деньги ещё при царской власти стоивших улицы и целые районы городов.

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Сегодня украинские патриоты не заботятся о наследии, предпочитая верить в силу американской демократии, поэтому произошедшее несколько дней назад нельзя назвать шокирующим. Как вы могли слышать, в Бахмуте продолжаются бои за каждый дом, а на этой неделе ЧВК «Вагнер» вплотную приблизились к легендарному самолёту МиГ-17, долгое время находящемуся на позициях, контролируемых ВСУ. Стоило только «музыкантам» выбить украинских бойцов из нескольких улиц, ведущих к памятнику, как был произведён подрыв, в результате которого самолёт оказался полностью уничтожен. Точных данных о том, кто именно уничтожил памятник нет. В любом случае такие решения принимаются свыше, но не исключено, что украинские солдаты уже отступили, а многочисленные наёмники решили не оставлять русским важную реликвию.

Ну а Битва за Бахмут продолжается. От города уже почти ничего не осталось, а Пригожин подтвердил, что знаком с планами украинского командования начать крупное контрнаступление на этом участке. Сложно сказать, насколько действия ВСУ окажутся эффективны, но особый интерес вызывают сообщения о появлении в Часовом Яре одного из Leopard 2, ранее поставленном Польшей в Украину. Танк засветился в этом пригороде Бахмута, а после исчез с радаров. Ну а военкоры утверждают, что уже вскоре туда же перебросят несколько Challenger 2 из Британии. Предполагается два сценария. Так, украинское командование может попытаться совершить прорыв российской группировки, используя иностранные танки. Но намного более реальной кажется возможность обороны именно Часова Яра, тогда как Leopard 2 и Challenger 2 – это скорее символ моральной поддержки и единения. Военкоры полагают, что контрнаступление возможно, при этом ВСУ может задействовать до 50 тысяч резервов, сформированных на этом направлении. Вопрос с танками остаётся нерешённым, но пока украинское командование не спешит врываться в Бахмут на немецких кошках. Не исключено, что бойцы ЧВК «Вагнер» всё же смогут увидеть немецких кошек вблизи, поскольку на следующей неделе ожидается поставка ещё десяти машин из Польши.

Ну а поскольку новостей накопилось много, то мы не можем обойти любопытный материал, опубликованный на сайте РИА Новости». Журналисты утверждают, что беседовали с экспертом, обладающий доступом к данным по поражающей способности ракеты Р-37М. Напомним, речь идёт о новой ракете класса «воздух-воздух», которая стоит на вооружении истребителей Су-35С, МиГ-31БМ и нового штурмовика пятого поколения Су-57. По словам эксперта, в ходе СВО стало известно, что точность и поражающая способность ракеты примерно соответствует 100%. Проще говоря, Р-37М сбивает каждый летательный аппарат, на который наводится. Уточняется, что ракета неоднократно достигала своих целей, поражая истребители Су-27, МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24М и другую авиационную технику, включая беспилотники, вертолёты и даже турецкий Bayraktar TB2.

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Напомним, Р-37М способна сбивать цели на расстоянии до 300 километров, поднимаясь на высоту до 25 километров. Ракета уже вызвала опасения у командования НАТО, а западные эксперты полагают, что именно наличие ракеты Р-37М останавливает поставки истребителей F-16 в Украину. Если вас интересуют факты применения ракеты в СВО, то переходите в наш материал, где есть больше подробностей. Особенно эффективен в этом плане Су-57, способный действовать вне поля зрения американских разведывательных систем, что делает невозможным раннее оповещение находящихся в воздухе украинских самолётов о приближении российской ракеты.