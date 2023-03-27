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The New York Times: наёмники бегут из Украины, а из 20 000 человек осталось всего 1500 бойцов
Журналисты The New York Times рассказали о том, что многие наёмники имеют сомнительное прошлое и открыто занимались присвоением и торговлей оружием, а также сбором пожертвований
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Точные данных о том, сколько всего наёмников находится на стороне ВСУ, сильно разнятся в зависимости от тех или иных источников. Есть мнение, что за год в Украину прибыло до 30 тысяч бойцов, тогда как в Киеве утверждают, что общее количество интернациональных воинов достигает 20 тысяч человек. Похоже, в первые месяцы после начала СВО, количество наёмников действительно было огромным, поскольку на фронт съезжались не только профессиональные солдаты, но и туристы, которые просто хотели пострелять по движущимся мишеням. Есть свидетельства того, как из американских граждан формировались целые подразделения, ну а журналисты The New York Times попробовали разобраться в том, как обстоят дела сегодня. И вот здесь и начинаются проблемы, ведь речь идёт о секретной информации, которой Киев предпочитает ни с кем не делиться. Отметим, что многие журналисты фиксируют немалую часть профессиональных военных стран НАТО. Похоже, больше всего на Донбассе поляков, которые и составляют костяк наёмников. Некоторые аналитики открыто говорят о том, что всё это кадровые военные, которые уволились незадолго до отправки в Украину и обладают достаточным опытом для управления Западной техникой и работы с различными американскими и немецкими системами ПВО и артиллерийскими комплексами. 

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А вот о действия собственных граждан, прибывших в Украину, в The New York Times вызывают крайнее разочарование. Оказывается, немалая часть наёмников имела исключительно корыстные цели. Якобы, многие из добровольцев с американскими паспортами, имеют сомнительную биографию. Мало того, они приписывают себе несуществующий опыт и вводят в заблуждение украинское командование. На самом же деле некоторые и вовсе никогда не принимали участия в боевых действиях, но получили контроль над оружием, стоимость которого исчисляется десятками и даже сотнями миллионами долларов. Прямых обвинений журналисты The New York Times не выдвигают, называя несколько крайне любопытных персонажей. Например, некий Джеймс Васкес за короткое время стал одним из самых известных персонажей подразделения «Волки да Винчи». Вот только недавно выяснилось, что он не обладает послужным списком и ранее был с позором выгнан из армии США. Всё это не помешало американцу получить доступ к оружию, а сам он буквально придумал свою биографию. 

Ну или ещё один популярный персонаж – некий Малкольм Нэнс, ранее служивший шифровальщиком в ВМС США. Он стал одиозной фигурой, собирая по всему миру огромные суммы на пожертвования для украинской армии. Похоже, значительная часть денег оседала в бездонных карманах Малкольма и так и не дошла до ВСУ. Если у вас есть время, переходите по ссылке, где представлен анализ указанной выше статьи на The New York Times. Журналисты пишут, что многие из наёмников открыто говорят о том, что не могли бы совершать подобное в любой другой стране, ну а в Украине им разрешено всё, ведь здесь правила не действуют. При этом многие наёмники не скрывают своих националистических взглядов, хотя у себя на родине вели себя довольно скромно. Ну а поскольку подобные факты всё чаще предаются общественной огласке, то некоторые наёмники предпочли вернуться на родину. Кто-то просто устал, тогда как другие уже получили свой адреналиновый заряд на ближайшие несколько лет.

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Ну а в заключении журналисты The New York Times приходят к выводу, что из 20 тысяч наёмников, которые прибыли в Украину в 2022 году, в лучшем случае осталось около 1500 человек. Но проблема даже не в количестве, ведь иностранные бойцы считают себя элитой, получив высокое положение и предпочитают не участвовать в опасных наступательных операциях. Есть свидетельства того, что наёмники оставляют опорные пункты, не желая сражаться, поскольку полагают, что имеют право не подчиняться украинскому командованию. Ну и постоянные склоки и обвинения в финансовых махинациях уже стали обыденностью. Похоже, многие наёмники успели заработать достаточно, поэтому предпочли вернуться домой, ведь весенняя компания могла стать для многих из них последней. Ну а какой смысл было вести подпольную продажу оружия, если награбленными деньгами нет возможности распорядиться? 

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#сво #политика #армия
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