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Пригожин: 5000 бывших заключённых вышли на свободу благодаря участию в СВО в рядах ЧВК «Вагнер»
Пригожин отмечает, что число повторных преступлений среди бойцов ЧВК на порядок ниже привычных цифр
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Сегодня Бахмут считается самой горячей точкой СВО, где проводятся активные наступательные действия силами ЧВК «Вагнер». В интернете есть ролики, записанные «музыкантами», свидетельствующие о том, что зачастую бой приходится вести за каждый дом. Эксперты отмечают, что за последние годы Украина выстроила в этом городе эшелонированную оборону, а в результате несколько предприятий превращены в непроходимые опорные пункты. Солдаты ВСУ находятся под несколькими бетонными плитами, а инфраструктура выстроена таким образом, что позволяет не только эффективно обороняться, но и прятать под землю тяжёлую технику, включая танки. Сегодня стало известно о том, что ЧВК «Вагнер» двигается к центру города, выдавливая украинских солдат и проводя зачистку после взятия того или иного здания. По данным военкора Александра Симонова, в настоящее время идут бои в районе Собачевка, а бойцам почти удалось пересечь улицу Мариупольскую. Сколько ещё времени продлится штурм города, не может сказать никто, ну а сегодня Пригожин поделился любопытными сведениями.

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Известно, что в 2022 году проводился активный набор рекрутов в местах лишения свободы. Проще говоря, Пригожин лично отправлялся в колонии, где заключённым предлагался следующий выбор: отправиться в СВО, где в течение 6 месяцев исполнять свой долг, после чего выйти на свободу с полностью погашенной судимостью. В начале 2023 года Минобороны запретило набор рекрутов из колоний, что оказало негативное влияние на возможности ЧВК «Вагнер». Количество бойцов снижалось, а брать новых рекрутов было негде. Как недавно стало известно, решение было найдено, а в результате уже к середине мая армия пополнится 30 000 новых бойцов, ну а многих интересует судьба заключённых, которые ранее подписали контракт с ЧВК «Вагнер». Прежде всего отметим, что ранее Пригожин называл следующие условия. По его словам, каждый боец после погашения уголовного наказания в СВО может сделать выбор: остаться и сражаться дальше, или вернуться на гражданку. 

Сегодня Пригожин поделился более точными данными, позволяющими сделать вывод о масштабах спецоперации. Основатель ЧВК утверждает, что за время с начала СВО на свободу вышло более 5 тысяч бывших заключённых. Все они показали себя с лучшей стороны и полностью отдали долг Родине. Похоже, в ЧВК «Вагнер» есть специальная группа людей, отслеживающая деятельность бойцов на гражданке, поскольку Пригожин поделился крайне любопытными данными. Оказывается, абсолютное большинство солдат смогло влиться в общество и не стало возвращаться к преступной жизни. По информации Пригожина, повторные правонарушения совершают 0.3% от всех «вагнеровцев», что является очень незначительной цифрой. Если обратиться к статистическим данным, то обычно процент значительно меньше. Цифры варьируются в зависимости от региона, а также от того, какие факторы учитываются при подсчётах. Но в целом только 15% граждан РФ совершают повторные преступления. 

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Поскольку прошло слишком мало времени, то оценивать реальный уровень совершения повторных преступлений среди бойцов ЧВК «Вагнер» крайне сложно. И всё же, сам Пригожин уверен, что ему удалось добиться значительных результатов. По мнению психологов, большая часть рецидивов связана с тем, что колонии меняют личность человека, а общество отказывается принимать в свои ряды бывших преступников. Найти высокооплачиваемую работу почти невозможно, а многим приходится менять место жительства, поскольку все соседи и смотрят на такого человека с опаской и ждут от него чего-то нехорошего. На эту тему можно написать целую диссертацию, ну а суть нашего материала в том, что пребывание в СВО и готовность умереть за свою страну даёт человеку новый стимул к жизни. Бывшие заключённые получают новые ориентиры, а общество наконец может увидеть в человеке героя, а не мошенника и грабителя. Пригожин отмечает, что ему удалось снизить уровень преступности по отдельному направлению в 10 раз, ну а точных данных о том, сколько ещё бывших заключённых находятся в рядах ЧВК «Вагнер», не представляется возможным. Кстати, по словам Пригожина, часто повторные преступления, которые фиксируются у его бойцов, связаны с отстаиванием чести своей страны. Якобы, парни пытаются объяснить проукраински настроенным гражданам их неправоту, но иногда слишком усердствуют.

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#сво #чвк вангер
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