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Пригожин: жители РФ массово вступают в ЧВК «Вагнер», а уже скоро на фронт поступит 30 000 бойцов
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Классики утверждают, что в России только две беды: дураки и дорого. Вполне возможно, что в таком заявлении и есть здравое зерно, вот только имеется и другое мнение, авторы которого винят во всех бедах чиновников. Говорить на эту тему можно очень долго, ведь сложные отношение народа и чиновников описывали известные писатели уже несколько столетий назад. Ну а если судить по тем данным, что сегодня попадают в прессу, то решительно ничего не изменилось. Но если в мирное время чиновники ещё могли себе позволить определённые вольности, то сегодня общество нуждается в поддержке, но некоторые умники продолжают играть свою игру. Как сообщает Пригожин, бойцы ЧВК «Вагнер» сталкиваются с противодействием местных чиновников на всех уровнях. Начнём с того, что нет никаких движений по обеспечению солдат необходимым обмундированием, ну а окачивается всё тем, что защитникам отечества отказывают в выделении места под захоронение.

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Если у вас есть время, обаятельно почитайте последние десять сообщений, по ссылке, где основатель ЧВК «Вагнер» откровенно рассказывает о проблеме. По его словам, каждый погибший боец имеет право на получение медали государственного образца, вот только некоторые чиновники районных и городских администраций буквально ставят палки в колёса, из-за чего приходится хоронить солдата без награды, которую обычно кладут в гроб. Тема очень болезненная и вообще не должна была возникнуть, поскольку речь идёт о последнем праве людей, погибших во время выполнения боевого задания в СВО. Подробности читайте по ссылке выше, ну а сегодня Пригожин рассказал о том, что администрация города Горячий ключ отказала в захоронении 8 бойцов. Основатель ЧВК в довольно грубой форме высказался насчёт чиновников и заявил о том, что похороны состоятся вне зависимости от решений властей. Одновременно с этим он отправил в адрес Генпрокурора РФ и Председателя Госдумы РФ заявления с просьбой разобраться в происшествии. По его словам, налицо нарушение Конституции России, поскольку по закону каждый гражданин имеет право быть захороненным в соответствие с личными пожеланиями и религиозными верованиями. Ну а происходящее квалифицируется согласно нескольким пунктам УК РФ. Ознакомиться с заявлением можно ниже.

Пока неясно, чем всё закончится, ведь чиновники пошли на прямую конфронтацию. Похоже, Пригожину снова придётся отрываться от дел СВО и решать проблемы, которые вообще не должны были возникнуть. Хотя, есть и хорошие новости. Как вы могли слышать, с начала года набор заключённых в ЧВК «Вагнер» был остановлен. Причин в прессе нет, ну а сам Пригожин признавал, что чувствует кадровый голод, поскольку поступление новых бойцов сильно снизилось. Какое-то время принимались соответствующие решения, а совсем недавно стало известно об открытии целого ряда мобилизационных отделений на базе спортивных клубов по всей России. Похоже, реклама в прессе и даже на PornHub дала свои плоды, поскольку сегодня Пригожин рассказал о крайне успешной рекрутинговой компании. По его словам, в среднем в сутки приходит от 500 до 800 человек, при этом бывают дни, когда количество желающих отправиться на фронт, достигает 1200 человек в сутки. Основатель ЧВК «Вагнер» признаётся, что не ожидал такой реакции, и приводит любопытные подробности.

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Как оказалось, во время набора бойцов среди заключённых, только 30% соответствовали по физическим требованиям и могли пройти тесты, тогда как остальные нуждались в специальной подготовке, что отнимало много времени. Сегодня в спортивные клубы приходит ровно 100% парней, которые проходят тесты без каких-либо сложностей. Ну а если тот или иной претендент не может пройти специальные тесты, то ему предлагают походить несколько недель в спортзал. По мнению Пригожина, темпы набора так велики, что уже к середине мая в ряды ЧВК «Вагнер» вольётся сразу 30 тысяч боеспособных и подготовленных по всем правилам бойцов. Сегодня многие из будущих солдат проходят специальную подготовку в лагерях, где научатся обращаться с различными видами оружия.

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#сво #чвк вагнер
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