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The Times: Украина использует спутник ЦРУ для ударов умными бомбами JDAM по российской армии
Информация, о которой многие эксперты давно догадывались
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На прошлой неделе пресса активно обсуждала падение американского беспилотника MQ-9 Reaper. Информации на этот счёт всё ещё недостаточно, поскольку обе стороны делятся только частичными сведениями. Есть видео с борта дрона, позволяющее сделать вывод о том, что экипаж российского Су-27 сбросил керосин на американский БПЛА, а падение – это вина криворуких операторов. По словам лётчиков, получивших государственные награды из рук министра обороны, истребитель находился на безопасном расстоянии, а перед экипажем была поставлена задача вытеснить беспилотник подальше от российской границы. Всё это уже известные детали, а самое интересное может скрываться на глубине тысячи метров, где и покоятся останки MQ-9 Reaper. Известно, что Россия намерена предпринять попытку поднять части американского дрона, при этом акваторию защищают несколько кораблей Черноморского флота. Словом, всё очень серьёзно, а причина в том, что сам БПЛА был не совсем обычным, поскольку открыто шпионил рядом с границами России.

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Но если ещё год назад правительство РФ на подобные действия США не обращало внимания, то сегодня всё кардинальным образом изменилось, поскольку подобные беспилотники координируют удары украинской артиллерии и передают точные координаты тех или иных объектов на территории России. Простой пример, несколько дней назад состоялась очередная атака украинских беспилотников по Крыму. На этот раз морские БПЛА и один летательный аппарат пытались поразить Севастополь. Катастрофы удалось избежать благодаря своевременным действиям военных, а также боновым заграждениям на побережье. Как оказалось, незадолго до прилёта украинских дронов в нейтральных водах возле Крымского полуострова кружил американский RQ-4 Global Hawk. Нет никаких сомнений, что это был не туристический дрон, а значит попытки неведения украинских БПЛА становятся всё более дерзкими и открытыми.

По данным издания The Times, уже достаточно давно украинское командование напрямую подключено к одному из спутников Центрального разведывательного управления США, что позволяет проводить корректировку перед сбросом бомб по позициям российской армии на Донбассе. Журналисты раскопали, что янки пытаются делать вид, что официальные лица ЦРУ ни в чём подобном не участвуют, при этом существует спецотряд, в обязанности членов которого входит вычисление тех или иных объектов, представляющих угрозу для ВСУ. Якобы, украинская сторона вообще не участвует в принятии решений. Американцы выбирают цели, после помечают их на карте, а украинские пилоты только поднимают в небо самолёты, а после сбрасывают корректируемые умные бомбы JDAM. Кстати, сами бомбы поставлены теми же США, а бомбардировщики переданы странами Восточной или центральной Европы. 

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Приводятся и другие детали. К примеру, у украинского командования есть планшеты, на которые время от времени приходит информация о тех или иных целях. Американцы указывают, куда бросать бомбу, а синхронизация между устройствами в ЦРУ, в Украине и спутниками реализована в режиме реального времени. Всё это в очередной раз подтверждает глубокую вовлеченность США в украинский конфликт, при этом примеров подобного взаимодействия множество. Чего только стоит использование спутникового интернета Starlink. Напомним, Илон Маск создавал своё детище в отрыве от военных целей. Он долгое время уверял, что проект исключительно мирный, но за 2022 год в Украину поступили десятки тысяч терминалов, позволяющих обеспечить связь между подразделениями ВСУ в самых отдалённых районах, где нет ни электричества, ни интернета. После года мучений Илону всё же удалось в значительной степени снизить возможности для использования Starlink украинскими военными. Так, вначале было установлено специальное ПО, запрещающее работу с дронами, а недавно была прекращена работа спутникового интернета над Донбассом. Маск неоднократно высказывался за мирное разрешение конфликта, а сегодня уже не считается героем, помогающим Украине. Местные патриоты относятся к миллиардеру с пренебрежением, продолжая пользоваться бесплатными терминалами и безлимитным интернетом. 

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#сво #политика #военные технологии
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