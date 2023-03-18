Обстановка накаляется, а российские специалисты уже подтвердили, что смогут поднять упавший беспилотник

Ситуация в мире сегодня больше напоминает цирк. Если подумать, то даже это не передаёт всей абсурдности происходящего, ведь уровень помешательства зашкаливает. К примеру, большая часть американцев даже не знает о том, что США имеют военные базы по всей Европе, ведут активные военные компании, где свергают правительства по щелчку пальцев. Простой пример, Америка уже достаточно давно разместилась в Сирии, где чувствует себя очень даже комфортно. Янки спокойно выкачивают сирийскую нефть, а любые попытки вынести нахождение этих ребят на территории чужого государства на рассмотрении в ООН не находят поддержки. Страны Европы настолько зависимы, что не имеют своего голоса, Африка слаба, а голоса из Азии звучат слишком тихо, а многие и вовсе предпочитают помалкивать. В итоге Россию учит демократии Европа, столетиями терроризирующая Африку и многие другие регионы, а также США, которые умудрились за несколько десятилетий провести несколько военных компаний.

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Абсурд, но такова реальность, ведь многие европейцы и американцы предпочитают ничего не знать, лишь бы не потерять возможность комфортной жизни. Судя по действиям европейских и американских элит, длится этот процесс будет недолго, ведь экономическое противостояние грозит оставить немецких бюргеров не только без дешёвых энергоносителей, но и без промышленности. Ну а пока финансовые рынки только начали демонстрировать опасные тенденции, весь мир обсуждает падение американского беспилотника над Чёрным морем. После официального видео стало понятно, что пилоты российского Су-27 намеренно сбросили на дрон керосин, совершив опасный манёвр, о чём свидетельствует награда, которую оба лётчика получили из рук министра обороны РФ. Какое-то время янки не решались запускать свои летательные аппараты в сторону России, но вчера продолжили полёты. На этот раз было решено задействовать RQ-4 Global Hawk, а сам дрон держался вдали от места падения MQ-9 Reaper.

По мнению экспертов, в США хотят изучить возможности России в поднятии упавшего беспилотника со дна, вот только время может быть упущено. На место падения прибыло специализированное российское судно, а в районе находится сразу 6 боевых кораблей РФ. Поиск уже привёл в определённым результатам. Так, были обнаружены части обшивки, а части дрона замечены на глубине от 850 до 900 метров. Эксперты полагают, что возможность для подъёма обломков имеется, но сомневаются в целесообразности операции. Прежде всего не исключено, что США захотят помешать, поскольку опасаются того, что русские получат доступ к чему-то секретному. Программное обеспечение было стёрто, а при неконтролируемом падении гигантский беспилотник развалился на части. Команда свыше уже была дана, поэтому командование оценило все риски, а вопрос лишь в том, насколько ценными окажутся части MQ-9 Reaper.

Ситуация накаляется, а учитывая все обстоятельства, в районе может возникнуть непредвиденная и довольно горячая ситуация. На берегах Чёрного моря у американцев есть несколько баз, поэтому проблемы с доступом к месту падения у этих ребят нет. На пути могут встать российские корабли и боевая авиация, при этом стоит учитывать, что инцидент случился в нейтральных водах, которые ранее были названы Россией закрытыми из-за начала проведения СВО. США не признают подобных ограничений, а сегодня вопрос лишь в том, решатся ли янки на открытую конфронтацию. Повторимся, возможности для этого имеются, а Байден и его ястребы войны давно требуют перейти к решительным мерам. При этом эксперты полагают, что и с российской стороны следует ожидать агрессивных действий в случае, если американцы попытаются помешать подъёму беспилотника. Не исключено, что истребители не подпустят дроны на расстояние падения глубоководной бомбы, а манёвр со сбросом керосина уже себя прекрасно зарекомендовал.

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Сегодня в прессе есть целый ряд различных версий и теорий, а одна из них напрямую затрагивает Турецкий поток. Эксперты опасаются, что американский беспилотник изучал возможность подрыва российского трубопровода, по которому газ всё ещё курсирует в сторону Европы. Не относитесь к этой версии, как к официальной, поскольку подтверждений пока не было. И всё же, доверять американским политикам сегодня не стоит, а предвидеть поступки оторванных от реальности и живущих в своём мирке людей нет никакой возможности. Источники: 1, 2, 3.