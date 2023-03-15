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Видео реконструкция от CBS произошедшего с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем

Изучаем официальные и альтернативные версии падения американского беспилотника MQ-9 стоимостью 55 миллионов долларов
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Вчера пресса горячо обсуждала тему падения американского беспилотника MQ-9 Reaper, который был повреждён в результате действий пилота российского истребителя. Версий предостаточно, ну а мы разберём основные, а также озвучим официальную. Кстати, официальная версия не всегда единственная, что сильно осложняет дело. Прежде всего нужно понимать, что перед нами довольно дорогая игрушка, стоимость которой в базовой комплектации стартует с 30 миллионов долларов. Поскольку США умудрились наштамповать около 270 дронов, то эксперты делают вывод, что конечная стоимость полностью оснащённого БПЛА превышает 55 миллионов долларов. Полёты беспилотников и других подобных аппаратов рядом с воздушным пространством России длятся уже давно, но на этот раз вылет проводился согласно запланированному графику, а дрон взлетел с военной базы США в Румынии. MQ-9 Reaper курсировать в 120 километрах от Крыма, занимаясь самым стандартным шпионажем.

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Проще говоря, беспилотник изучал военную и гражданскую структуру тех или иных российских объектов, помогая командованию Украины проводить более эффективные удары с помощью своих БПЛА. Представьте себе, что есть человек, который ограбил живущего по соседству миллионеры. Но перед этим воришка попросил знакомого миллионера заглянут к нему в гости и узнать всё о защитных системах, кодовых замках и оптимальном времени, когда хозяина не будет дома. Не стоит даже сомневаться, что суд посадит в тюрьму обоих мошенников, ну а представители США не перестают заявлять, что они не являются стороной конфликта. Сложно сказать, что произошло на самом деле, и не была ли это личная инициатива пилота. В любом случае официальная российская версия выглядит следующим образом.

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Служба береговой охраны обнаружила американский дрон, который зашёл в воздушное пространство РФ и двигался без включённых транспондеров. Довольно странное решение, вызывающее сомнения в адекватности американцев. Не перехват были брошены истребители, но беспилотник увидел мощь российской авиации, потерял управление и пошёл ко дну. А вот понять официальную версию США достаточно сложно. Похоже, янки ещё сами не разобрались, ну а телеканал CBS на основе существующих предположений уже опубликовал смоделированный ролик, найти который вы можете по ссылке. Предполагается, что российский Су-27 совершил опасное сближение с дроном, а после пролетел под ним. Сложно сказать, задел ли он в это время американский беспилотник или нет. Фактически, даже горячего воздуха из турбины было бы достаточно для повреждения лопастей пропеллера, но в любом случае дрон потерял управляемость, а операторы на авиабазе в Румынии приняли решение аппарат затопить. Представители США крайне возмущены происходящим. Нам было бы интересно, как бы отреагировали в Белом доме, если бы рядом с Нью-Йорком всплыла российская атомная подлодка, с которой вылетели бы беспилотники и начали курсировать возле побережья. Предполагать не будем, но международный скандал был бы очень крупный. 

Ну а американцам разрешено шпионить за русскими и не нести за удары дронами со стороны Украины никакой ответственности. Кстати, атаки БПЛА также скоординированы командованием США и используют американские спутники для корректировки курса. Словом, нечто подобное давно должно было случится, а эксперты надеются, что теперь полёты беспилотников рядом с РФ прекратятся. Давайте рассмотрим альтернативные версии. Итак, есть мнение, что Су-27 задел MQ-9 Reaper крылом, что и привело к катастрофе. Также курсирует версия, в рамках которой один или несколько российских самолётов слили немного топлива прямо на дрон. В голове вырисовываются очень весёлые кадры. Янки заявили, что БПЛА построен таким образом, что после падения русские не смогут его поднять. Может быть, но сегодня утром пресса писала о том, что часть беспилотника уже выловлена вместе с ракетой класса воздух-воздух. Любопытно, зачем разведывательному устройству ракета, способная сбить русский самолёт? Если это так, то вопросов к американцам будет ещё больше, хотя нет никаких сомнений, что реального разбирательства в ООН всё это не вызовет. США крепко удерживают Европу за шиворот (или за другое место), поэтому даже после уничтожения Северных потоков ничего не произошло. Шольц делает вид, что всё в полном порядке, а союзники США строят недовольную гримасу, когда назойливые русские просят дать доступ к повреждённой трубе. Любые действия, которые могут расстроить старину сонного Джо, для союзников США кажутся болезненными, а многи и вовсе предпочитают нести финансовые потери, лишь бы не огорчать хозяев из Белого дома. 

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