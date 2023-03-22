Обычно, подобные атаки осуществляются с побережья города Очаков

Два дня назад Украина предприняла атаку при помощи беспилотников на Джанкой. Несколько летательных аппаратов были уничтожены, а среди пострадавших учебное заведение в крымском городе. Нет никаких сомнений, что подобные атаки будут продолжаться, поскольку возможностей для этого становится всё больше. Страны Европы всё охотнее делятся всеми доступными типами вооружений, а политики прямо говорят, что поставили на победу Киева абсолютно всё, а значит будут добиваться поставленной цели любыми методами. Ну и в этом аспекте нет ничего удивительного в том, что Британия намеренна поставлять ВСУ снаряды с обеднённым ураном. Применение подобных боеприпасов нарушает все мыслимые и немыслимые конвенции и договорённости между странами, а мировое сообщество отделалось лёгкой обеспокоенностью. Нечто подобное уже применяли американцы во время ударов по Белграду, а медики утверждают, что снаряды с обеднённым уроном оказали негативные последствия на здоровье жителей города. Приводится статистика, согласно которой количество смертей от онкологических заболеваний в городе в несколько раз выше, чем в среднем по Европе.

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Ну а вчера вечером по местам дислокации дронов в Украине прилетела ракета, выпущенная с истребителя Су-35. Удар пришёлся по аэропорту Школьный в Одессе, откуда по заявлениям местных телеграм-каналов всю ночь эвакуировали остатки уцелевших беспилотников и зачищали следы. Ну а поскольку противостояние зашло в стадию невозврата, когда мирными переговорами и не пахнет, нет ничего удивительного в том, что ночью в сторону Севастополя киевское командование отправило очередную порцию дронов-камикадзе. Одни из объектов был поражён прямо в море, не достигнув своей цели, но сообщается также о мощном взрыве, который слышали многие жители города. Согласно официальным данным, украинский морской дрон столкнулся с боновыми заграждениями. Напомним, несколько месяцев назад атака на корабли Черноморского флота уже проводилась, а один из БПЛА даже достиг здания штаба. Судя по всему, были сделаны правильные выводы, благодаря чему вся береговая линия побережья получила защиту в виде боновых заграждений.

Это препятствует проходу дронов из вне, но позволяет свободно курсировать судам в бухте Севастополя. Официальные лица города отмечают, что всего было сбито 3 объекта, среди которых один летательный аппарат. Похоже, сильный хлопок – это работа ПВО, в результате которого дрон-камикадзе был уничтожен. По данным главы Севастополя, обстановка стабильная, а военные успешно отразили нападение. Михаил Развожаев признал, что были повреждены несколько зданий, стоящих по улице Ленина. Других подробностей на этот счёт нет, ну а эксперты уверяют, что незадолго до прилёта украинских дронов американский разведывательный беспилотник-шпион RQ-4 Global Hawk ушёл из нейтрального воздушного пространства. Выходит, что именно США координировали нанесение удара, а прямо перед атакой предпочли спрятать дорогостоящий БПЛА в прибрежных водах одного из государств НАТО. Нет никаких сомнений, что будет нанесён ответный удар, а местные жители Крыма и Украины уже потеряли счёт подобным инцидентам. Не так давно Дмитрий Медведев заявил, что любая война рано или поздно оканчивается миром. Полагаем, что жителям Севастополя хотелось бы, чтобы всё это прекратилось как можно быстрее.

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Эксперты отмечают, что основная часть ударных беспилотных групп, которые способны атаковать Крым с воздуха и под водой, базируется в Николаевской области. Наиболее мощная группировка всё ещё есть в районе Очакова. Удары по городу и побережью наносятся регулярно, но даже это не мешает местным воякам планировать и осуществлять атаки по Крыму. В районе Очакова не раз замечены британские инструктора, занимающиеся подготовкой украинских диверсантов для совершения подводных операций в том или ином регионе. Несколько месяцев назад по объекту на побережье был нанесён мощный удар, в результате чего часть городской застройки осталась без окон, а ударная волна дошла до других населённых пунктов и ощущалась на расстоянии свыше 70 километров.