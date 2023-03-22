Пожалуй, скромности главе NVIDIA точно не занимать

Конференция GTC Spring 2023 не стала домом для революционных решений и прорывных технологий, но никто ничего подобного и не ожидал. На этот раз мероприятие проходит в привычном формате, а выступления некоторых докладчиков наводят на некоторые мысли. Всё самое интересное мы оставили на потом, ну а для начала расскажем о необычном продукте, представленном NVIDIA. Речь пойдёт о видеокарте H100 NVL (H100 NVLink), оснащённой сразу двумя графическими чипами. Судя по всему, продукт рассчитан на тех, кому требуется максимальная мощность для разработки ИИ, а также обучения нейросетей и других задач, рассчитанных на максимальную производительность. Продукт получил три разъёма NVLink, а в после две объединённые в единую сеть видеокарты могут вставляться в привычные слоты PCIe. Заранее хотим вас разочаровать, ведь ничего подобного в игровом сегменте в ближайшем будущем не появится.

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Особенно впечатляют характеристики, ведь ранее выпущенный H100 имел 80 Гб видеопамяти HBM3, тогда как H100 NVL получил немалые 188 Гб H100 NVL. Похоже, 2 потерянных Гб пойдут на нужды ECC. При этом мощность выросла всего на 50 Вт (до 400 Вт), а вот общая производительность удвоилась и составляет 1979 TFLOPS (TF32), что кажется невероятным на фоне привычных нам настольных видеокарт. Ощутимо возросла и пропускная способность памяти, достигнув 7.8 Тб, что почти в 2 раза выше ранее полученных показателей. Решение будет предлагаться в парах по 2 или 4 карты H100 NVL. Информации о том, можно ли будет купить только одну такую видеокарту, в пресс-релизе нет, ну а инсайдеры полагают, что стоить такое чудо инженерной мысли будет от 80 тысяч долларов за пару. Очевидно, что покупатели найдутся, поскольку сегодня наблюдается острый дефицит подобной продукции. Технологии ИИ бурно развиваются, а многие эксперты полагают, что именно в это направление будут вливаться десятки и даже сотни миллиардов долларов инвестиций в ближайшие годы.

Ну а после пресс-конференции Дженсен Хуанг побеседовал с журналистами CNBC, рассказав о своих планах на будущее. Напомним, NVIDIA была создана в 1993 году и вскоре будет праздновать своё 30-летие. Это значит, что Дженсен Хуанг является не только создателем, но и бессменным руководителем на протяжение 30 лет. Было бы странно, если бы журналисты не поинтересовались, планирует ли основатель компании уходить, и кому передаст бразды правления. Прежде всего глава NVIDIA предался философским размышлениям. Он напомнил, что инженеры компании стояли у истоков формирования новой отрасли, поэтому было сложно очертить границы и понять, в какую сторону двигаться. Сегодня всё гораздо проще, но были времена, когда ошибочная стратегия приводила к некоторым проблемам, что негативным образом сказывалось на конечных продуктах. Дженсен Хуанг отмечает, что негативный опыт позволил сделать верные выводы, а сегодня становится ясно, что каждый графический чип проложил путь к первому продукту, который стал основой для продвинутого ИИ компании OpenAI. Глава NVIDIA уверяет, что осознавал важность разработки, поэтому сам занимался доставкой такого ценного груза.

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А вот уходить с поста главы компании Дженсен Хуанг не планирует. По его словам, он приносит реальную пользу NVIDIA, внося неоценимый вклад в разработку и продвижения готовой продукции. Именно поэтому стоит продолжать работать до тех пор, пока вера в важность этого вклада не исчезнет. Ну а сегодня Дженсен Хуанг полагает, что ещё 30 или даже 40 лет проработает на должности руководителя, а после передаст бразды правления своему роботу. Неясно, что глава NVIDIA имел в виду, не исключено, что он видит будущее лучше, чем мы с вами, поскольку знает о прорывных технологиях, которые появятся в магазинах через 5-10 лет. Возможно, речь шла о разумном механизме с памятью и знаниями человека, а может сам Дженсен Хуанг планирует стать разумным роботом, управляя компанией вечно. Как бы там ни было, но глава NVIDIA надеется, что ещё долго будет наслаждаться своим постом, что позволит ему стать частью новых технологий, главной из которых является искусственный интеллект.