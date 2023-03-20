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Рубль снова подешевел – какую видеокарту купить для экономного геймера со скромным бюджетом
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Если в ноябре за 1 доллар давали всего 62 рубля, то уже в конце декабря все 69, при этом курс продолжил падать в начале 2023 года. На какое-то время положение национальной валюты стабилизировалось на отметке 75-к-1, что позволило выровнять цены на импортную продукцию. Особенно сильно подорожали процессоры и видеокарты, которые покупаются за доллары, а значит сильно подвержены курсовым перепадам. Казалось, можно выдохнуть, но сегодня российский рубль снова пошёл вниз. Эксперты не дают никаких прогнозов, рассказывая о том, что национальная валюта негативно реагирует на те или иные макроэкономические и глобальные факторы. 

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Получается, что мы не знаем, сколько рублей за один доллар будут давать через неделю и через месяц, ну а видеокарты уже успели немного подорожать. Поскольку не у всех есть деньги на развлечения, а поиграть иногда хочется, то мы предлагаем обратить внимание на подборку графических чипов для экономных геймеров. Никаких флагманов, завышенных цен и брендовых моделей для зажиточных энтузиастов. Только самые выгодные и бюджетные предложения по разумным ценам. 

Если уж начинать нашу подборку, то делать это стоит с GeForce RTX 3050. Видеокарта ещё несколько лет назад относилась бы к нижнему ценовому сегменту, но стараниями NVIDIA перешла в средний сегмент, где стоит почти 25 тысяч рублей. В США вы можете купить такую видеокарту за 250 долларов, ну а у нас придётся немного доплатить. GeForce RTX 3050 вписывается в требования к недорогому игровому компьютеру, но может рекомендоваться только для разрешения 1080р. Кроме того, сама модель имеет существенный изъян в виде плохой системы охлаждения. Будьте уверены, что при максимальных нагрузках большой вентилятор способен доставить вам дискомфорт.

Если вам не нравится система охлаждения GeForce RTX 3050, то стоит обратить внимание на GeForce GTX 1660 Super. Фактически, это аналогичная по быстродействию видеокарта, имеющая свои плюсы и минусы. Так, GeForce GTX 1660 Super получила 192-битную шину, что позитивно сказывается в сложных сценах, но имеет всего 6 Гб видеопамяти. Выходит, что оба графических чипа примерно равны, тогда как GeForce RTX 3050 подкупает трассировкой лучей. Если данная технология вам очень нужна, то выбор очевиден. Ну а с GeForce GTX 1660 Super вы не только сэкономите пару тысяч рублей, но и получите чуть более эффективную систему охлаждения.

GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1630 очень похожи друг на друга названиями, но сильно отличаются по скорости. Дело в том, что последняя вышла в 2022 году, получив 64-битную шину. Это негативно сказалось на быстродействии, в результате чего видеокарта очень медленная и подходит только для тех, кто предпочитает танки и различного рода стрелялки. Старая добрая классика запустится без проблем, хотя в Ведьмак 3 (особенно в улучшенной версии) придётся играть в 720р. Не смотрите на то, что у GeForce GTX 1650 система охлаждения хуже, ведь в данном ценовом сегменте это вообще не важно. Эта видеокарта быстрее, а значит может вам позволить запускать даже требовательные новинки последних лет. Рассчитывать на высокие настройки мы бы вам не советовали, ведь это всё же GeForce GTX 1650. Видеокарта принадлежит к самому низкому ценовому сегменту, поэтому стоит всё же умерить свои аппетиты. 

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Ну и советуем присмотреться к Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400. Вторая примерно соответствует по быстродействию GeForce GTX 1630, а вот Radeon RX 6500 XT способна удивить потенциальных покупателей. Дело в том, что многое зависит даже не от самой видеокарты, а от наличия на вашем компьютере интерфейса PCIe 4.0. Если таковой имеется, то видеокарта окажется намного быстрее GeForce GTX 1650. Это позволит ей легко запускать новинки даже в 1080р, а вот тем, у кого старые компьютеры, стоит рассчитывать на скорость, равную GeForce GTX 1650. Помните об этом перед покупкой, поскольку о подводных камнях той или иной видеокарты продавцы, как правило, не рассказывают.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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