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Споры о том, какой процессор стоит купить к той или иной видеокарте, никогда не прекратятся. Возможно, если бы нам дали хотя бы 4 года, то эксперты и сделали бы верные выводы, но процессоры поступают в продажу каждый год, тогда как видеокарты сменяют старое поколение раз в 2 года. На самом деле не всё так очевидно, ведь спустя год производители выпускают прокачанные решения, получающие более скоростную память по завышенной цене. Графические чипы явно нацелены на энтузиастов и позволяют заработать больше денег. Именно поэтому определить идеальную пару просто невозможно.

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И всё же, давайте подумаем о том, что можно порекомендовать геймерам под те или иные нужды. Ну а основополагающим станет разрешение дисплея, поскольку именно этот показатель определяет требования к играм, а значит будем рассматривать наши пары из процессора и видеокарты для разрешений 4К, 2К и 1080р. Разберём наиболее популярные модели, тогда как к оптимальным решениям вернёмся в одном из следующих материалов. Именно поэтому остановимся на видеокартах NVIDIA, спрос на которые в 5 раз и более превышает интерес потенциальных покупателей к продукции AMD.

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Если вы хотите подобрать идеальный комплект для 4К, то обратите внимание на связку GeForce RTX 4070 Ti и Ryzen 7 5800X3D. Начнём с видеокарты. Итак, графический чип NVIDIA стоит около 80 тысяч рублей, что почти в 2 раза дешевле, чем просят за флагманы текущего поколения. Это значит, что можно ощутимо сэкономить, ведь вы получите всё те же возможности в 4К, но потратите на это ощутимо меньше денег. Прибавьте к этому высокую производительность и доступ к технологии DLSS 3, и вы получите возможность запускать самые требовательные игры не только в 2023 году, но и спустя несколько лет. Если речь зайдёт о трассировке лучей в 4К, то без масштабирования не обойтись, ну а процессор Ryzen 7 5800X3D мы считаем оптимальным решением под эту видеокарту. Дело в том, что он имеет отличные показатели быстродействия в играх, но предъявляет низкие требования к комплектующим. Проще говоря, вам понадобится материнская плата за 10 тысяч рублей, тогда как многие скоростные камни будут работать на максимуме только с материнской платой за 30 тысяч рублей. Ryzen 7 5800X3D поддерживает оперативную память только стандарта DDR4, что также даёт нам массу экономических перспектив, ну а в итоге ваш компьютер окажется быстрым, но не потребует приносить в жертву весь семейный бюджет на несколько лет вперёд.

Если вы стали счастливым обладателем монитора с разрешением 2К, то мы рекомендуем взять связку GeForce RTX 3070 Ti и Ryzen 9 5900Х. Видеокарта имеет немалый запас производительности, но немного разочаровывает, поскольку включает только 8 Гб видеопамяти. В случае, если вы спокойно переносите графику на высоких настройках, то сложностей с запуском игр не будет, ну а в будущем можно использовать технологию масштабирования. Поскольку 2К не предъявляет таких высоких требований, как 4К, то на пару лет видеокарты GeForce RTX 3070 Ti вам окажется достаточно, а там либо переходить на 1080р, либо снижать настройки графики. Пока же вполне неплохим процессором под сборку с расчётом под 2К считаем Ryzen 9 5900Х. Во-первых, у него есть 12 ядер, что позволит не думать о нехватке производительности в любых задачах. Во-вторых, он демонстрирует внушительные показатели в играх. Ну и самое главное – он заработает на материнской плате до 10 тысяч рублей с такой же недорогой оперативной памятью. Возможно, вы подберёте для 2К что-то получше, но нам данная связка кажется вполне жизнеспособной.

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Если у вас монитор с разрешением 1080р, то можно не переплачивать за бренды, не гнаться за высокой производительностью и в целом чувствовать себя спокойно. Ну а оптимальным тандемом может стать GeForce RTX 3060 и Ryzen 7 5800Х. Здесь представлена урезанная версия видеокарты с 8 Гб видеопамяти и 128-битной шиной, но и её вам будет достаточно. Пожалуй, сегодня нет ни одной игры, в которой ваша GeForce RTX 3060 чувствовала бы себя неуютно. Ну а самое приятное, что настройки графики и вовсе будут близки к максимальным, что даёт внушительный запас на будущее. Что до Ryzen 7 5800Х, то он слегка выше требований 1080р, но в данном случае мы руководствовались потенциалом. Вдруг через пару лет вы захотите сменить видеокарту, ну а процессор уже не будет справляться. В этом случае стоит взять именно Ryzen 7 5800Х, который полностью укладывается в наши требования и стоит не очень дорого. Если у вас есть немного лишних денег, то под все указанные процессоры советуем купить материнскую плату на чипсете В550 с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Пожалуй, этого будет достаточно даже энтузиастам.

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Ну и на закуску рассмотрим связку GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 5600Х. Видеокарта стоит ощутимо дешевле, чем указанная выше GeForce RTX 3060, при этом оставляет возможность для запуска игр в 1080р на высоких настройках графики. Никаких ограничений, а значит вы можете неплохо сэкономить, не потеряв доступ к новинкам 2023 года. Система охлаждения далека от идеала, но чем-то приходится жертвовать, а в данном случае подобные действия оправданы выгодной ценой. Что до процессора, то перед нами один из самых популярных камней на рынке. Это значит, что вы сможете без проблем собрать игровую систему, которая окажется доступна широкому кругу пользователей. При этом вы оставляете за собой возможность в будущем усилить компьютер за счёт замены процессора на более мощный без обновления материнской платы. Стоит помнить, что последняя связка – это в значительной степени компромисс, поскольку жизненный цикл у такого компьютера окажется значительно ниже, чем для системы на базе указанных выше процессоров и материнских плат.