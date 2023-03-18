В целом есть несколько предложений со скидкой от 20% и выше

Большая часть современных людей сильно зависима от супермаркетов и подсознательно запрограммирована на поиск скидок и выгодных предложений. У кого-то особый интерес вызывают алкогольные изделия, тогда как другие предпочитают печенье и сладости. Не так важно, в чём ваша слабость, ведь супермаркет устроен таким образом, что скидка всегда найдёт своего героя. Простой пример, автор данного материала обнаружил акцию в популярной пиццерии, которую ранее считал слишком дорогой. По акции удавалось заказать 4 недели подряд большую пиццу на 850 гр, получая в подарок ещё одну такую же. Акция завершилась, но привычка к вкусной пицце осталась.

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Точно также дела обстоят с йогуртами, молоком, кофе и даже одеждой, ведь торговые центры привлекают выгодными ценами, а после подсаживают на тот или иной бренд. Так вышло, что в последнее время геймеры предпочитают покупать видеокарты NVIDIA. Причин много, а больше вы можете узнать из нашего материала. Не будем повторяться, ведь сегодня мы предлагаем вам обратить внимание на скидки на продукцию AMD. Так вышло, что выгодных предложений достаточно, поэтому приступим.

Похоже, все вокруг знают о том, что серия видеокарт Radeon RX 7000 получилась неудачной. Вот только неудачный и плохой – это не синонимы, ведь в данном случае важно правильное позиционирование. Пожалуй, Radeon RX 7900 XT ещё немного дороговата, но дело движется в верном направлении. В США вы можете купить такую видеокарту уже за 800 долларов, а значит вскоре она на российском рынке будет стоить около 80 тысяч рублей. Пока же нужно заплатить на 10 тысяч дороже, получив 18% скидку. Не идеально, но стоит ещё немного набраться терпения. Самое главное, чтобы курс рубля больше не шалил.

Не менее интересно выглядит Radeon RX 6950 XT, которая подешевела на все 20% и может легко потягаться с конкурентами из зелёного лагера. Если вы сравните эту видеокарту AMD с перспективной GeForce RTX 4070 Ti, то сможете убедиться, что между ними есть небольшая разница в быстродействии. Мы всё же предпочитаем новинку от NVIDIA, поскольку она не только немного быстрее, но и предлагает технологию DLLS 3.0, существенно улучшающую количество кадров в секунду при масштабировании. И всё же, мы бы не стали сбрасывать Radeon RX 6950 XT со счетов, ведь за 70 тысяч она смотрелась бы конкурентно, а значит в перспективе мы всё же надеемся на противостояние красного и зелёного лагерей. Увы, ценовая политика AMD применимо к флагманам сильно запоздала, поэтому остаётся только сетовать на недальновидность маркетологов и руководства компании. Ну а тот факт, что Radeon RX 6950 XT предлагает 16 Гб видеопамяти, что на 4 Гб больше, чем у GeForce RTX 4070 Ti, в данном случае кажется нам несущественным, ведь это единственное преимущество, тогда как всё остальное сильно удручает.

Нам пишут о том, что Radeon RX 6800 XT получила какую-то невероятную скидку. На самом деле перед нами видеокарта, которая завалялась в рознице со времён, когда был дефицит геймерской продукции, а на самом деле до Нового года Radeon RX 6800 XT столько и стоила. Учтите, что тогда курс рубля был 62-к-1, а значит в долларах видеокарта очень сильно подешевела. Было бы неплохо увидеть данный графический чип на 10 тысяч дешевле, но с текущим курсом рубля это невозможно. Что до игр, то Radeon RX 6800 XT позволит вам не думать о любых проблемах, ведь она с лёгкостью тянет даже требовательные блокбастеры даже в 4К. Всё же здесь 16 Гб видеопамяти, а это очень хороший задел на будущее.

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А вот Radeon RX 6800 кажется нам одной из самых выгодных видеокарт на рынке. Если сравнивать её с аналогичной по быстродействию GeForce RTX 3070 Ti, то можно зафиксировать полное поражение зелёного лагеря. Начнём с того, что Radeon RX 6800 банально быстрее в играх, где демонстрирует 10% прирост быстродействия по сравнению со своей конкуренткой. Ну и не стоит сбрасывать со счетов, что видеокарта NVIDIA имеет всего 8 Гб видеопамяти, тогда как продукция AMD предлагает все 16 Гб. Именно всего 8 Гб, ведь уже сегодня хорошо бы получить 10 Гб, а через полтора года вам точно понадобится от 12 Гб видеопамяти. У тех, кто прислушается к нашим советам, проблем точно не будет, а вот фанаты дядюшки Хуанга окажутся в неприятном положении.