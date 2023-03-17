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Военный аналитик из США: продолжительность жизни украинского новобранца составляет 3-4 часа
Мнение озвучил полковник в отставке Дуглас Макгрегор
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Эксперты отмечают, что сегодня американские элиты пытаются сделать всё возможное, чтобы отвлечь население от проблем в экономике, стоящих на повестке дня. После краха двух системообразующих банков, угроза банкротства нависла над финансовым сектором, а многие аналитики опасаются возникновения эффекта домино. Одним из самых громких инфоповодов, который надолго перетянул на себя внимание мировой общественности стало резонансное падение американского беспилотника в Чёрном море. Что любопытно, Пентагон в первые же минуты мог поделиться официальной версией, опубликовав запись перед падением. Несмотря на это в кулуарах Белого дома появилось сразу несколько версий, а политики начали выдвигать абсурдные предположения. Только через полтора суток после инцидента в сети появились кадры, записанные с борта MQ-9 Reaper, после чего стало ясно, что же на самом деле произошло. 

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Судя по всему, российский Су-27 предпринял сложный манёвр, в результате которого значительная часть дрона оказалась облита керосином. Поскольку управление осуществляется с территории США, то сигнал идёт с задержкой в полторы секунды. Очевидно, что оператор растерялся и решил утопить беспилотник. В настоящее время известно о планах России поднять БПЛА со дна Чёрного моря, тогда как сами американцы заявляют, что это невозможно. При этом в Пентагоне утверждают, что беспилотник развалился на части, а программное обеспечение было удалено. Может и так, но не исключено, что янки блефуют, ведь уже сегодня к месту крушения был отправлен ещё один такой же дрон. Будет любопытно, если и он отправится за своим предшественником, поскольку Россия однозначно заявила, что не потерпит в зоне своих интересов американских шпионов. В Пентагоне отмечают, что новый MQ-9 Reaper отправлен с гуманитарной миссией, а полёты разведывательных беспилотников прекращены до завершения исследования. Похоже, на этот раз США намерены следить за российским судном, которое будет поднимать со дна развалившийся дрон.

Ну а пока американцы ищут очередной повод для продолжения конфликта, экономические проблема США становятся всё более заметны. Почитайте о том, в каком состоянии там находятся сегодня железные дороги, а также о нескольких случаях схода с рельсов составов с опасными химикатами. При этом финансовый пузырь только начал трещать по швам, а расходы на поддержание боевых действий в Украине постоянно растут. Эксперты уверяют, что США и партнёры потратили до 200 миллиардов долларов, а впереди очередной раунд, в рамках которого ожидаются масштабные поставки вооружений всех типов. Что любопытно, аналитики полагают, что раскол внутри Америки становится всё очевиднее, поскольку в York Times и Washington Post начинают появляться крайне неожиданные материалы, в рамках которых местные жители узнают о реальных жертвах среди военных и мирного населения в Украине, а также массовым нарушениям правовых норм во время мобилизации. 

По словам Дугласа Макгрегора (полковник в отставке), который считается экспертом в операциях армии США за рубежом, продолжительность жизни мобилизованного составляет 3-4 часа. Такое заявление он сделал в эфире Judging Freedom, где поделился и другими фактами. К примеру, он рассказал о том, как жителей украинских городов насильно загоняют в военкоматы под дулом автомата. Подобные факты часто появляются в российской прессе, но обычно игнорируются западными изданиями. Тот факт, что на это обратили внимание в США, вызывает удивление. Дуглас Макгрегор говорит о том, что большинство новобранцев даже не получает должной подготовки, при этом у людей нет выбора, поскольку их отправляют в бой под дулами автоматов. Посмотреть видео вы можете ниже, ну а мы отметим, что украинские политики признают проблему, но не считают её существенной. Так, бывший советник Зеленского и вовсе уверен, что новобранцы проходят крещение огнём, после чего становятся боеспособными воинами. Похоже, Арестович умолчал о том, что большая часть мобилизованных гибнет в первые часы, ну а с масштабами потерь вы можете ознакомиться в нашем материале. Источники: 1, 2

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