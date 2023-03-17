Большая часть оружия и техники поставлялась из стран Варшавского договора и произведена в СССР

Немецкая Die Welt всё чаще вещает своим читателям о проблемах, которые формируются в европейской экономике и уже стали реальностью для Германии. На этот раз журналисты решили поделиться с читателями несбывшимися мечтами местных политиков. Сообщается, что основная задача санкций состояла в создании таких экономических условий, при которых Россия не сможет обслуживать социальные программы, что приведёт к финансовым трудностям и сделает проведение спецоперации невозможным. Ожидалось, что экономика РФ ещё долго не сможет встать с колен, а значит появится возможность получать российские ресурсы, включая энергоносители, почти бесплатно. Вот только по непонятным для простого немецкого бюргера причинам всё пошло наперекосяк.

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Русским удалось запустить предприятия, производящие оружие и снаряды, идёт активная модернизация старых парков техники, а гражданские компании принимают всё более активное участие в решении задач, отвечающих потребностям фронта и военной промышленности. Кризис кадров, который должен был быть спровоцирован падением экономики, не произошёл, а особенно удивляет тот факт, что многие IT-специалисты вернулись в страну. Стоит отметить, что даже сегодня в России наблюдается нехватка определённых профессий, связанных с криптографией и программированием, но нечто подобное происходит по всему миру, поскольку идёт перестроение старой системы, что требует новых подходов к безопасности цифровых данных. Представители Die Welt констатируют, что работа в оборонном секторе становится всё более привлекательной, поскольку позволяет рассчитывать на высокие заработные платы, а также даёт гарантированную бронь в случае повторной мобилизации. Ну и уж совсем неожиданной стала способность российского бизнеса обходить санкции. Европейские политики предприняли столько демократических усилий, но пока достичь удалось только незначительных результатов.

Ну а наши читатели могли слышать о том, что экономика США и ЕС находится не в лучшем виде. В Америке пошли ко дну несколько системообразующих банков, ну а Германия пережила зиму только потому, что наблюдалась аномально тёплая погода. При этом Европа вынуждена выгребать последние запасы оружия и боеприпасов, испытывая острую нехватку и не имея возможности быстро наладить производство. Простой пример, за несколько десятилетий в Германии выпустили 3500 танков серии Leopard 2, вот только часть машин пришла в негодность, тогда как другие распроданы союзникам. В результате у самих немцев осталось всего 96 работоспособных машин. И это информация взята не с потолка, а озвучена высокопоставленными чиновниками в Бундестаге. Сколько ещё времени США и ЕС смогут снабжать Украину оружием, сложно сказать, но тот факт, что дело пахнет керосином, уже не является тайной.

Пока в Киеве готовятся к большому контрнаступлению, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов поделился любопытной аналитикой. По его словам, за время СВО украинские власти получили безвозвратные потери в оружии (включая технику, снаряды и многое другое) до 200 миллиардов долларов. По данным эксперта, большая часть озвученной суммы пришла на поставки от стран Варшавского договора. Бывшие союзники СССР сегодня окончательно перешли под внешнее управление из-за океана, поэтому с радостью делятся всеми видами оружия и техники с Украиной. Кстати, если Западные страны только рассуждают о том, сколько танков в итоге получит Киев, государства Восточной и центральной Европы уже успели поставить десятки самолётов и вертолётов. Стоит учитывать, что за всё это платят европейцы и американцы, но в данном случае это не так важно, ведь поставки огромны, а основная часть за прошедшие с начала СВО оказалась уничтожена.

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Отдельно отмечается, что только оружие стран НАТО стоило около 70 миллиардов долларов, а каналы поставок не истощились. Напомним, Жозеп Боррель готов вытащить все деньги из Фонда мира, ну а отдельные политики и вовсе призывают передать украинцам самолёты. Кстати, вчера мы уже писали о том, что первая партия украинских танкистов прошла ускоренный курс в Германии. Почитайте об этом на досуге. Источники: 1, 2.