Экс советник Зеленского не считает проблемой отправку новобранцев на фронт, поскольку там солдаты быстрее учатся военным премудростям

Не так давно Жозеп Боррель отчитался об очередной консолидации Европы, рассказав прессе о намерении как можно быстрее выделить Украине достаточное количество снарядов для ведения боевых действий. По словам лидера европейской демократии, всего планируется передать около 1.3 миллиона снарядов разного калибра, а поставки начнутся в самое ближайшее время. При этом предполагается, что всё это позволит утолить снарядный голод на целых 5 месяцев, что даст Киеву возмодность провести успешное контрнаступление. И вот здесь и начинаются проблемы, ведь реальное положение в каждой из стран отличается от той идиллии, что нарисовал у себя в голове Жозеп Боррель. По данным издания Frankfurter Allgemeine, сегодня нет такого понятия, как единое командование европейских вооружённых сил, а информация о количестве боеприпасов, которой оперируют политики, сильно отличается от того, что наблюдается на складах.

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Всё дело в том, что многие государства уже отдали часть своих запасов Украине ещё в 2022 году, тогда как некоторые и вовсе не представляют, что и в каком количестве у них в наличии. Не исключено, что присутствует факт продажи боеприпасов третьей стороне, включая террористические группировки, но точных данных на этот счёт нет. Впрочем, как нет и боеприпасов. Но и это ещё не всё, ведь из Фонда мира будет производиться компенсация в размере 50% от стоимости снаряда, тогда как остальную сумму должны заплатить поставляющие оружие страны самостоятельно. Такое решение вызвало бурю негодования, а в кулуарах ЕС ходят слухи о том, что многие политики не планируют платить за оружие для Украины. Но и это ещё не конец истории, ведь политики и производители оружия не могут прийти к общему мнению о том, сколько вообще стоит один 155-мм снаряд. Согласно плану Жозепа Борреля, планируется поставить 1.3 миллиона снарядов по цене 1300 евро, что покроет ровно половину от конечной стоимости в 2600 евро. Ну а производители настаивают на том, что стоит такой боеприпас все 4 тысяч евро. Эксперты отмечают, что Европа погрязла в бюрократии, а поставки постоянно откладываются из-за того, что никто не хочет брать на себя финансовые обязательства, озвучивая всё новые причины недовольства уже подписанными соглашениями.

Ну а пока европейцы пытаются снизить экономическое давление, украинская армия начинает испытывать снарядный голод. Отмечается, что ВСУ использует в несколько раз больше боеприпасов, чем может производить весь ЕС, ну а журналисты Washington Post и вовсе пишут о плачевном моральном духе. Там напоминают, что долгое время в Киеве указывали на боеспособность своих сил, поскольку костяк составляют бойцы, прошедшие обучение в лагерях НАТО. Похоже, на середину марта 2023 года основное количество опытных солдат либо уничтожено, либо ранено, а оставшиеся деморализованы. Приводятся конкретные примеры, когда командиры элитных подразделений рассказывают о критических потерях, в результате чего целые бригады перестают существовать в качестве боевых единиц. В Washington Post отмечают, что подготовленные бойцы должны были стать основой для формирования наступательного кулака, способного провести контрнаступление на одном из участков. Вот только сильно затянувшаяся оборона Бахмута подкосила реальные возможности украинских подразделений.

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Что любопытно, бывший советник президента Украины Арестович не только не стал опровергать подобные выводы, но и полностью с ними согласился. Якобы, проблема существует, но она решается совсем не такими способами, как думают американцы. За прошлый год численность армии удалось увеличить в пять раз, а сегодня неопытные бойцы проходят крещение огнём, выходят из сражения со всеми нужными знаниями и опытом. Что до низкого морального духа, то эта проблема связана с отсутствием наступательных компаний. Если в результате успешного контрнаступления будет взят тот или иной участок, бойцы ВСУ воспрянут духом. Отметим, что Арестович всегда славился противоречивыми заявлениями, ну а ранее даже официальная украинская пресса признавала высокую смертность новичков. Получается, что людей с улиц забрасывают в самую гущу, ну а оставшиеся в живых уже считаются продвинутыми вояками с отличными навыками.