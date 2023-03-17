Сценарии, где требуется жёсткий диск большого объёма, можно пересчитать по пальцам

Разговоры о том, что жёсткие диски всё ещё актуальны, продолжают бороздить просторы интернета несмотря на очевидные противоречия. Кажется, что выгода несущественная, но многие фанаты старой технологии упрямо хватаются за прошлое. А между тем есть целый ряд причин, по которым вам не стоит покупать HDD, и всего несколько в пользу такого решения. Сегодня мы поговорим на эту тему детальнее, ответив на самые сложные вопросы при помощи простых примеров.

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Прежде всего нужно понимать, что использовать жёсткий диск в качестве системного – это полная катастрофа. Если вы купили ноутбук, в котором находится старый HDD, то мы советуем удалить его как можно скорее. Далее ходит упрямое утверждение, что жёсткие диски выгоднее. Давайте подумаем, сколько свободного объёма нужно обычному пользователю на примере автора данного материала. Итак, пусть на компьютере находится несколько популярных игр, которые вы будете зачем-то проходить не по очереди, а одновременно. Это до 150 Гб, к которым стоит прибавить ещё 50 Гб, если вы хотите время от времени поиграть в Mortal Kombat Х. Пусть фильмы и сериалы займут ещё 200 Гб, а домашнее видео вместе с фотографиями ещё 200 Гб. Документы, программа и операционная система – это ещё 100, а в итоге вы сможете загрузить всего 700 Гб. На самом деле у автора данного материала выходит меньше, а значит все рассказы о необходимости выгоды от жёсткого диска на 6 Тб можно оставить за порогом, ну а сейчас давайте к примерам.

Если вы планируете заменить жёсткий диск на ноутбуке или компьютере, либо собираете недорогой системный блок, то самым верным решением будет покупка Kingston A400. Этот SSD имеет объём 480 Гб, что будет достаточно для большинства задач, но стоит дешевле 3000 рублей. Прекрасное предложение, позволяющие увеличить скорость работы системы за счёт твердотельного накопителя. Дёшево, но очень эффективно.

За 5 тысяч рублей вы можете купить твердотельный накопитель производства WD ёмкостью 1 Тб. Пожалуй, этого окажется достаточно даже для тех, кто не привык расставаться с большим архивом домашнего видео, ну а на ноутбуке и вовсе можно хранить десятки сериалов. Невысокая цена и возможность запускать игры без подвисаний и прогрузки уровней покажется вам глотком свежего воздуха, ну а сам SSD подойдёт всем, ведь подключается по интерфейсу SATA 3.

Бытует мнение, что твердотельные накопители формата М.2 намного дороже, чем SATA 3. Похоже, всё это сказки, ведь даже брендовый Samsung 980 ёмкостью 980 Гб обойдётся вам дешевле 5000 рублей. Если у вас есть подходящий слот на материнской плате, то мы рекомендуем не мешкать, ведь накопитель порадует скоростью до 3100 Мб/с, что позволит выйти на максимальный уровень, доступный для современных компьютеров. Попробуйте скачивать и устанавливать игры на таком SSD. Мы уверены, что вам понравится, при этом ваш кошелёк останется доволен не меньше, ведь стоимость твердотельного накопителя действительно невысокая.

Если по каким-либо причинам вам мало 1 Тб, то берите сразу 2 Тб. В 2023 году, когда любую информацию можно скачать из интернета, подобная ёмкость кажется излишней, ну а Kingston NV2 стоит около 11 тысяч рублей, поэтому создан для тех, кто действительно нуждается в таком объёме. Не знаем, что вы планируете сюда заливать, то это не так важно, ведь SSD в полной мере обеспечит потребности своего владельца.

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Ну и есть Toshiba MG08 ёмкостью 16 Тб, который действительно по соотношению цены/стоимости 1 Гб выгоднее всех указанных выше твердотельных накопителей. Вот только кому сегодня нужны все эти 16 Тб? Скорее всего, такой объём будет интересен тем, кто занимается обработкой видео в формате 4К и 8К. Для этих ребят проблема выбора не стоит, поскольку внушительные объёмы информации – это каждодневная работа. Не исключено, что вы хотите на случай апокалипсиса создать хранилище лучших фильмов всех времён и народов. Что же, в таком случае жёсткий диск Toshiba MG08 вам действительно нужен. Вот только обе категории пользователей крайне малочисленны, а значит и сами HDD сегодня почти не востребованы.