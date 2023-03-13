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Армия США считается самой мощной на планете. Если обратиться к проверенным источникам, изучающим количественные и качественные показатели, то именно янки удерживают пальму первенства с большим отрывом, поскольку не только умеют выпускать современную технику и оружие, но и готовы тратить на это сотни миллиардов долларов. Возможно, когда управление всем этим железом на себя возьмёт продвинутый ИИ, американцы смогут выдохнуть, но пока нужны обычные живые вояки, которые остаются главной движущей силой. И вот здесь возникает неожиданная проблема, ведь современное Западное общество не только не хочет, но уже и не способно воевать. Можно было бы всё это списать на досужие слухи и пропаганду, вот только реальность такова, что уже который год армия США не набирает достаточное количество новобранцев. В Британии дела идут ещё хуже, а всё это звенья одной цепочки.

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Прежде всего нужно учитывать, что ещё никогда западное общество не было таким сытым и ленивым. Даже в эпоху великих географических завоеваний ничего подобного не было, ведь обычные работяги в Лондоне с трудом выживали, тогда как элиты купались в богатстве. Сегодня проблемы с доступом к пище и комфортному дому нет ни у одного работающего человека на Западе, ну а сытость порождает скуку. Вот и получается, что поиск собственной идентичности начал приводить людей в тупик, где уже стояли умники с радужными флагами. В итоге проблема пола, которая никогда не существовала в нашем обществе, вдруг вышла на первые строчки передовиц, а главным трендом стало гендерное разнообразие. Проблема настолько серьёзна, что вызывает опасения у учёных по всему миру, но пока медики в Европе и США (Канаде и ряде других стран) помалкивают, всё больше молодых людей превращаются в психологических калек. Вы можете думать на эту тему что угодно, но у обычного человека и без того достаточно проблем, а сложности с половой идентификаций превращают жизнь в настоящий ад. В итоге мы видим, как поколение надломленных людей, потерявшее свою идентичность, порождает ещё больший хаос в обществе. Проблема носит системный характер и больше похожа на снежный ком. Говорить на эту тему можно долго, но суть в том, что в больном обществе будет всё сложнее найти здоровых людей.

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Армия США уже почувствовала эту проблему, ну а министр армии США Кристина Вормут заявляет, что лучшие специалисты разработали новый план, позволяющий привлечь в армию как можно больше новобранцев. Вы удивитесь, но дама планирует больше тратить денег на рекламу, но совершенно не заботится психологическим здоровьем тех, кого собирается призывать. Мало того, Кристина Вормут ратует за разнообразие, а новый набор будет ориентироваться на все аспекты современного общества. Проще говоря, появится больше бойцов с неопределённым полом, не способных осознать своё место в этом мире. Издание Defense One отмечает, что подобные идеи встречают сильное сопротивление в генералитете и командовании на местах, а значит уже скоро Кристина Вормут сломает генералитет, поставив туда тех, кто подобные нововведения поддерживает. Ну а пока эксперты фиксируют резкое снижение требований к новобранцам. Так, новый рекрут уже не должен проходить сложные тесты, а одним из ключевых условий является присутствие на приёмной комиссии. До недавнего времени оставалось правило, когда новобранцев с лишним весом просто отсеивали. Стоит отметить, что вес должен быть действительно огромным, поскольку в США свои критерии ожирения. Похоже, и здесь грядут новые изменения.

Так, долгое время использовался так называемый «ленточный тест», позволяющий с определённой точностью вычислить уровень жира новобранцев или уже находящихся в армии солдат. Эксперты давно доказали несостоятельность процедуры, но в Пентагоне посчитали, что на закупку дорогостоящего оборудования нет денег. Проще говоря, специальная лента, накрадывающаяся на тело человека, стоит всего 5 долларов, тогда как один сканер обходится оборонному ведомству до 100 000 долларов. В Пентагоне посчитали, что это дорого, ну а «ленточный тест» не так плох, как кажется. Он способен довольно точно указать на наличие жировых отложений, хотя и это сегодня не проблема. Как сообщают журналисты Military.com, было принято решение позволить новобранцам и военнослужащим оспорить результаты теста, либо вовсе его не проходить. Поскольку решение поистине революционное, то пока перешли к полумерам.

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Так, если боец действительно похож на колобок, но умудрился пройти все тесты на боевую подготовку и набрать от 80 баллов (средненизкий уровень), то в будущем он может тест не проходить, продолжая набивать свой живот фастфудом в неограниченных количествах. Эксперты института экологической медицины армии США и вовсе предлагают в будущем ограничиться проверкой исключительно талии солдата. Во-первых, многие не хотят, чтобы вторгались к ним в личное пространство, ощупывая и меряя. Во-вторых, суммарные результаты измерения всего тела только запутывают, тогда как на основе объёма жировых отложений в талии можно сделать более-менее точные выводы.