Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Солдатам в армии США разрешат не сдавать тест на ожирение – задания станут проще, а бойцы толще

По данным Military.com, в Пентагоне отказались от дорогостоящих тестов, предпочитая и дальше измерять уровень ожирения с помощью ленты за 5 долларов
[ ] для раздела Блоги
6
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Армия США считается самой мощной на планете. Если обратиться к проверенным источникам, изучающим количественные и качественные показатели, то именно янки удерживают пальму первенства с большим отрывом, поскольку не только умеют выпускать современную технику и оружие, но и готовы тратить на это сотни миллиардов долларов. Возможно, когда управление всем этим железом на себя возьмёт продвинутый ИИ, американцы смогут выдохнуть, но пока нужны обычные живые вояки, которые остаются главной движущей силой. И вот здесь возникает неожиданная проблема, ведь современное Западное общество не только не хочет, но уже и не способно воевать. Можно было бы всё это списать на досужие слухи и пропаганду, вот только реальность такова, что уже который год армия США не набирает достаточное количество новобранцев. В Британии дела идут ещё хуже, а всё это звенья одной цепочки. 

реклама

Прежде всего нужно учитывать, что ещё никогда западное общество не было таким сытым и ленивым. Даже в эпоху великих географических завоеваний ничего подобного не было, ведь обычные работяги в Лондоне с трудом выживали, тогда как элиты купались в богатстве. Сегодня проблемы с доступом к пище и комфортному дому нет ни у одного работающего человека на Западе, ну а сытость порождает скуку. Вот и получается, что поиск собственной идентичности начал приводить людей в тупик, где уже стояли умники с радужными флагами. В итоге проблема пола, которая никогда не существовала в нашем обществе, вдруг вышла на первые строчки передовиц, а главным трендом стало гендерное разнообразие. Проблема настолько серьёзна, что вызывает опасения у учёных по всему миру, но пока медики в Европе и США (Канаде и ряде других стран) помалкивают, всё больше молодых людей превращаются в психологических калек. Вы можете думать на эту тему что угодно, но у обычного человека и без того достаточно проблем, а сложности с половой идентификаций превращают жизнь в настоящий ад. В итоге мы видим, как поколение надломленных людей, потерявшее свою идентичность, порождает ещё больший хаос в обществе. Проблема носит системный характер и больше похожа на снежный ком. Говорить на эту тему можно долго, но суть в том, что в больном обществе будет всё сложнее найти здоровых людей. 

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Армия США уже почувствовала эту проблему, ну а министр армии США Кристина Вормут заявляет, что лучшие специалисты разработали новый план, позволяющий привлечь в армию как можно больше новобранцев. Вы удивитесь, но дама планирует больше тратить денег на рекламу, но совершенно не заботится психологическим здоровьем тех, кого собирается призывать. Мало того, Кристина Вормут ратует за разнообразие, а новый набор будет ориентироваться на все аспекты современного общества. Проще говоря, появится больше бойцов с неопределённым полом, не способных осознать своё место в этом мире. Издание Defense One отмечает, что подобные идеи встречают сильное сопротивление в генералитете и командовании на местах, а значит уже скоро Кристина Вормут сломает генералитет, поставив туда тех, кто подобные нововведения поддерживает. Ну а пока эксперты фиксируют резкое снижение требований к новобранцам. Так, новый рекрут уже не должен проходить сложные тесты, а одним из ключевых условий является присутствие на приёмной комиссии. До недавнего времени оставалось правило, когда новобранцев с лишним весом просто отсеивали. Стоит отметить, что вес должен быть действительно огромным, поскольку в США свои критерии ожирения. Похоже, и здесь грядут новые изменения.

Так, долгое время использовался так называемый «ленточный тест», позволяющий с определённой точностью вычислить уровень жира новобранцев или уже находящихся в армии солдат. Эксперты давно доказали несостоятельность процедуры, но в Пентагоне посчитали, что на закупку дорогостоящего оборудования нет денег. Проще говоря, специальная лента, накрадывающаяся на тело человека, стоит всего 5 долларов, тогда как один сканер обходится оборонному ведомству до 100 000 долларов. В Пентагоне посчитали, что это дорого, ну а «ленточный тест» не так плох, как кажется. Он способен довольно точно указать на наличие жировых отложений, хотя и это сегодня не проблема. Как сообщают журналисты Military.com, было принято решение позволить новобранцам и военнослужащим оспорить результаты теста, либо вовсе его не проходить. Поскольку решение поистине революционное, то пока перешли к полумерам. 

реклама

Так, если боец действительно похож на колобок, но умудрился пройти все тесты на боевую подготовку и набрать от 80 баллов (средненизкий уровень), то в будущем он может тест не проходить, продолжая набивать свой живот фастфудом в неограниченных количествах. Эксперты института экологической медицины армии США и вовсе предлагают в будущем ограничиться проверкой исключительно талии солдата. Во-первых, многие не хотят, чтобы вторгались к ним в личное пространство, ощупывая и меряя. Во-вторых, суммарные результаты измерения всего тела только запутывают, тогда как на основе объёма жировых отложений в талии можно сделать более-менее точные выводы. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

военные технологии армия
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
18
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
34
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Бахмуте верифицирован первый немецкий танк Леопард c опознавательными украинскими знаками
41
Иран завершил сделку по закупке у России современных истребителей Су-35
4
БПЛА Ланцет уничтожил британский ЗРК "Stormer HVM" и показал видео с поражением техники
16
Шольц пообещал Германии «новое экономическое чудо», сравнимое с периодом 1950—1960-х годов
17
После передачи Украине еще миллиона снарядов Запад потеряет способность воевать
21
Пакистан может поставить Украине 44 танка Т-80УД в обмен на западную помощь
5
В AMD подсчитали, что в играх Ryzen 7 7800X3D до 30% быстрее 5800X3D и до 24% Intel Core i9-13900K
103
Какое отношение зерновая сделка имеет к транзиту санкционных товаров через Турцию
2
Intel Core i3 13100f оказался гораздо хуже Intel Core i3 12100f по потребительским качествам
3
В Mundfish «с очень большой вероятностью» допустили выход продолжения Atomic Heart
2
Пригожин решил баллотироваться на пост Президента Украины в 2024 году
3
Бомбардировщик B-52H ВВС США вышел на точку пуска крылатых ракет по Санкт-Петербургу
13
Пригожин назвал точную стоимость снарядов, которые ЧВК «Вагнер» тратит за 1 месяц боёв в Бахмуте
4
Польша собирается создать крупнейшие сухопутные силы в Европе для парирования «российской угрозы»
7
Китайские бренды штурмуют Amazon и Newegg, поскольку не смогли продать видеокарты NVIDIA майнерам
13
Ford отзовёт 18 электрических пикапов F-150 Lightning из-за риска возгорания
6
"Один украинский самолёт - одна ракета": источник рассказал о непревзойденной точности ракеты Р-37М
2
Стейблкоин USDC утратил привязку к доллару на фоне банкротства крупнейшего американского банка Silicon Valley
3
Запуск ракеты с напечатанным на 3D принтере двигателем окончился провалом
4
Стейблкоин USDC потерял привязку к доллару из-за банкротства Silicon Valley Bank
3

Популярные статьи

Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
26
Стали известны цели и последствия ударов самой масштабной атаки «Кинжалами» по Киеву 9 марта
29
Три хороших, но не широко известных фильма с С. Сталлоне
9
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
66
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
6
Джим Райан наложил вето на сделку по покупке Activision Blizzard
14
Мои мысли о покупке новых или б.у. комплектующих
63
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
27
Китай готовится к "городской" войне, поскольку Тайбэй может превратиться в Бахмут или Соледар – EAT
7
Как я обнаружил, что Adobe без разрешения удаляет файлы пользователей
16

Сейчас обсуждают

Fidelio
13:29
Ты б себе нашёл бы какую, готика 43-летняя.
Мои впечатления от игры Gothic. Часть 1
Максим Беляков
13:29
Xtx это конкурент 4080, и мощнее её, а xt как раз конкурент 4070ti, amd вроде говорили что могли сделать по мощности аналог 4090, но потребляла бы такая карта слишком много
RX 7900 XT быстрее на 20-30% чем RTX 4070 Ti по тестам Hardware Unboxed
ego0550
13:28
Потому что хлопцы из арктика покупают рандомную пасту у рандомных китайцев и они понятия не имеют какую им там пришлют.
ARCTIC объяснила отсутствие значений теплопроводности на своих термопастах и термопрокладках
terenty79
13:27
начальник мвд об этом уже говорил, что люди тяжело больны, из за того что стоят на дорогах, и вдыхают вредные выхлопные газы. он просил дополнительных выплат, на лечение, для таких сотрудников.
Солдатам в армии США разрешат не сдавать тест на ожирение – задания станут проще, а бойцы толще
Fidelio
13:22
По запросу "жирный дпсник" гугл выдаёт дофига фоток - мне просто влом все опубликовывать. Заглот, как ты думаешь, эти российские "свиноматки" сдавали тест на ожирение? Не, ну а чё, коль решил стебанут...
Солдатам в армии США разрешат не сдавать тест на ожирение – задания станут проще, а бойцы толще
ama999
13:21
Под разянь на am4 брать строго msi b550 или x570 unify-x Все остальное либо чуть похуже либо шляпа шляпная гнилобайт вообще не берите даже бесплатно, асрок брать можно но только топ модели за пол це...
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
Александр Сучков
13:21
Эгспэрты знатно прикуривают анашу в подсобке. Повылазило. Фантазия рисует влажные новости.
В Бахмуте верифицирован первый немецкий танк Леопард c опознавательными украинскими знаками
terenty79
13:19
смешно, но все богатые в сша, сейчас стройные как кипарис.жирный, это удел низшего социального слоя населения. богатые нифига не делают, а только торчат в фитнес центрах, спа салонах, имеют личного тр...
Солдатам в армии США разрешат не сдавать тест на ожирение – задания станут проще, а бойцы толще
Fidelio
13:16
Да это откровенный киздёшь, заглот. Здесь даже урапатриоты на это гониво не поведутся.
Украинские солдаты отказываются ехать в Бахмут, опасаясь встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»
Moleculo
13:15
Китай это запад? В магазине на три буквы ЖД уже с иероглифами появились, платы максан, афокс, колорфул, а народ ищет посредников из Китая.
Бюджетная видеокарта Intel Arc A380 начинает дешеветь, зарубежные цены снизились на 15-30%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем