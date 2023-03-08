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Пригожин попал под обстрел украинской артиллерии, ожившей из-за нехватки снарядов у ЧВК «Вагнер»
Полевой командир ЧВК «Вангер» рассказал о реальной ситуации о ситуации в Бахмуте, назвав ситуацию с поставками боеприпасов критической
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Сегодня наши читатели уже могли слышать о том, что Пригожин прибыл в Бахмут. Видео, о котором идёт речь, записано возле легендарного танка, контроль над которым был получен несколько дней назад. Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о том, что бойцы продолжают выполнять поставленные задачи несмотря на стоящие перед ними сложности. Прежде всего он указал, что украинские власти постоянно подбрасывают всё новые подкрепления. Мало того, подвозится огромное количество оружия, а все рассказы о том, что ВСУ воюет с помощью ботинка – это полный бред. Особый упор был сделан на будущем «вагнеровцев», поскольку Министерство обороны запретило набирать новых солдат в колониях. Из-за этого ЧВК испытывает острую нехватку личного состава. Но куда опаснее сложности, возникающие с задержками в поставках боеприпасов. На эту тему было уже много сказано, а сегодня Пригожин опубликовал видео своего разговора с командиром артиллерийского подразделения в городе. Дальше информация будет опубликована со слов одного из бойцов ЧВК.

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Прежде всего командир заявил, что из-за нехватки боеприпасов приходится сокращать нанесение ударов по скоплениям вражеской техники. Одновременно с этим активизировалась украинская артиллерия, под огонь которой попал и сам Пригожин, когда выдвигался на позиции ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. Было бы неплохо проводить контрбатарейный огонь, но возможности сильно ограничены, поскольку снарядов просто нет. Выполнение огневых задач сведено к минимуму, а значит продвижение идёт не такими высокими темпами, как предполагалось. Но и это не всё, ведь обычно бойцы ЧВК «Вагнер» проводили вылазки при поддержке артиллерии, тогда как сейчас вынуждены идти на риски, неся высокие потери в личном составе. Командир артиллерийского расчёта констатирует, что выполнение задач сильно затруднено, а сегодня удалось получить 50 снарядов от соседнего подразделения. Очевидно, что подобное не разрешено командованием, поскольку называть тех, кто поделился боеприпасами, на камеру не стали. 

Но и это ещё не всё, ведь в последнее время стало всё больше непригодных снарядов. Часть из них сильно устарела, тогда как другие обладают невысокой точностью и имеют дальность ниже заявленных показателей. Пригожин напомнил, что в стране удалось запустить масштабное производство, а командир расчёта подтвердил, что новые снаряды намного эффективнее, поскольку имеют ожидаемые характеристики дальности и поражения целей. Что до масштабов проблемы, то боец ЧВК «Вагнер» рассказал о том, что нужно как минимум в 3 раза больше снарядов. Он выразил непонимание озвученными в Министерстве нормами. Суть в том, что наступление не предполагает нормирования, а выполнение тех или иных задач требует намного больше снарядов, чем указывают в свои расчётах генералы в штабе. Каждый снаряд – это жизнь солдата, а здесь всё очень просто: либо поставленная командованием задача выполняется, либо нет. 

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Ну а в итоге солдаты вынуждены штурмовать укреплённые позиции с минимальной огневой поддержкой. Словом, ситуация с нехваткой боеприпасов снова переходит в активную стадию, а командир артиллерийского расчёта не уверен, сможет ли он вести огонь завтра. Суточные нормы остаются низкими, никакого решения нет, а сам Пригожин констатирует, что отправлял командованию СВО уже несколько запросов. А между тем Пригожин ранее сообщил, что украинское командование готовит несколько направлений для контратаки. Теоретически, по местам скопления вражеских сил можно было бы нанести удары при помощи бомбардировщиков и дальнобойной артиллерии, но ничего подобного не происходит. Ну а если ВСУ проведёт успешную контратаку, а ЧВК «Вагнер» вынудят отступить, то победы в Бахмуте обернутся масштабной катастрофой. Но об этом вы можете подробнее почитать в одном из наших материалов. Посмотреть видео вы можете по ссылке. Пригожин говорит об обстреле колонны на 58 секунде.  

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#сво #политика
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Пригожин попал под обстрел украинской артиллерии, ожившей из-за нехватки снарядов у ЧВК «Вагнер»
Profit
20:29
чмо, похрюкай в свою лужу, толку больше будет , чем от твоих тупых унтерменш визгов.
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
DHO_N1
20:28
Зелотина, тебя СБУ завербовало, что ты такую брехню несёшь на ВС РФ?
Пригожин попал под обстрел украинской артиллерии, ожившей из-за нехватки снарядов у ЧВК «Вагнер»
evsapelkin
20:27
ЧВК сливают за неподчинение командованию и отсутствие откатов. А так же за их эффективность на фронте .
Пригожин попал под обстрел украинской артиллерии, ожившей из-за нехватки снарядов у ЧВК «Вагнер»
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