Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Бахмут станет последним рубежом ЧВК «Вагнер» – Пригожин рассказал о большом наступлении армии РФ
Пригодин признаёт, что бои за Бахмут обескровили ЧВК "Вагнер", но не намерен уходить
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Если до 2022 года вы и слышали о ЧВК «Вагнер», то могли не предавать внимания этой организации, поскольку «музыканты» решали задачи далеко от России, освобождая Африку от европейских колонистов. Сегодня действия «вагнеровцов» стали основной темой в российской прессе, а власти США объявили охоту на Пригожина. ЦРУ была дана команда найти и устранить основателя ЧВК любыми средствами, а решение напрямую санкционировано Конгрессом. Как вы понимаете всё довольно серьёзно, а ситуация сильно осложняется капризами руководства СВО. Вчера Пригожин снова обратил внимание на то, что боеприпасы бойцам так и не дали, хотя всё же отметил, что сапёрные лопатки приехали. Сложно сказать, что вообще происходит, ведь ситуация довольно странная. С одной стороны – министр обороны говорит о победах под Бахмутом. С другой – не даёт ЧВК «Вагнер» боеприпасы, без которых достигать поставленных целей нет никакой возможности.

реклама

Очевидно, что есть какие-то политические игры, о которых мы с вами не знаем, поэтому оставим комментирование до прояснения обстановки. И всё же, сам Пригожин уже писал, что определённые силы «подсушивают» ЧВК «Вагнер», а потери из-за отсутствия достаточного количества снарядов возросли. В связи с этим появилось несколько любопытных заявлений, с которыми стоит ознакомиться. Так, вчера перед журналистами выступил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его мнению, человеческие ресурсы ЧВК «Вагнер» сильно истощились. После запрета набирать людей из колоний Пригожин уже не может формировать новые подразделения, а в итоге постоянного противостояния теряет людей. В итоге именно Бахмут станет тем последним рубежом, после которого «музыканты» перестанут действовать в СВО в качестве самостоятельной силы. Ну а сегодня заявления высокопоставленного украинского чиновника подхватили в New York Times, редакция которой попросила прокомментировать Пригожина будущее ЧВК «Вагнер». 

Судя по тону Пригожина, ЧВК действительно испытывает нехватку личного состава. Точными данными с прессой не будут делиться, но нет никаких сомнений, что решение Шойгу о запрете набора добровольцев в колониях больно ударило по возможности рекрутирования новых бойцов. Пригожин записал короткое видео рядом с тем самым танком, который ранее освобождал Украину от немцев, а вчера за него был бой, в результате чего символ победы перешёл в руки ЧВК «Вагнер». Прежде всего Пригожин обратился к украинскому командованию и лично Зеленскому, попросив перестать присылать в Бахмут молодых парней и стариков. Далее он предложил перебросить 100-тысячный резерв из других областей, ну а его бойцы обещают достойную встречу. Но куда интереснее размышления о том, что будет после взятия города. По словам Пригожина, контроль над Бахмутом открывает широкий оперативный простор для наступления. Долгое время мир не видел подготовленную, оснащённую современным вооружением регулярную российскую армию. После того, как Бахмут будет взят, может состояться большое наступление, о чём Пригожин пока предложил не говорить громко.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сам он не знает, что случится с ЧВК «Вагнер», поскольку потери действительно высокие, но обещает взять город, как и говорил ранее. Что до того, станет ли Бахмут последним рубежом для «музыкантов», то Пригожин напомнил, что 70 миллионов жителей РФ готовы сражаться за справедливость, а значит ЧВК «Вагнер» может пополниться армией из десятков миллионов человек. В целом выступление на фоне легендарного танка выглядит символично, поскольку долгое время «музыканты» никак не могли взять эту местность под контроль. Вчера Пригожин дал ещё один комментарий, касательно выноса сора из избы. Один из журналистов упрекнул его в том, что основатель ЧВК «Вагнер» говорит слишком много того, что можно использовать против РФ. По мнению Пригожина, есть темы, на которые действительно не нужно распространяться, но если мусор вообще не выносить, то дом может зарасти ...

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Япония намерена использовать ударные дроны для противодействия боевым самолетам Китая
США потратят 2 миллиарда долларов на восстановление истощенных запасов снарядов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
23
Intel завершает разработку дизайна для техпроцессов Intel 20A и Intel 18A
1
Эксперты в РФ и на Западе сошлись во мнении о превосходстве российских Су-27 над американскими F-16
15
Израильские пилоты истребителей F-15 устроили протест, отказавшись совершать тренировочные полёты
3
Пригожин: ВСУ создают группировки на флангах Артёмовска для охвата Вагнера
9
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
4
Полеты F-35 по всему миру приостанавливаются более чем на 90 дней
3
Крупные компании вновь рассматривают развитие собственных метавселенных
+
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
37
Турция готова отказаться от F-16 в пользу российских истребителей
6
NVIDIA готовит GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA104 и памятью GDDR6X
3
Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о возможной консервации Северных Потоков
+
Майнеры Chia теперь используют в своей деятельности и видеокарты
9
На Украине полёт на F-15 пытались выдать за кадры воздушного боя над Бахмутом и показали видео
2
Xiaomi представила новую умную лампу для пианистов
+
Повторит ли Зеленский судьбу других "любимчиков США"
10
На вооружение Украины поступят картонные беспилотники из Австралии
3
Процессоры Intel Panther Lake получат встроенный графический процессор Xe3-LPG
+
Подразделения ЧВК Вагнер взяли под полный контроль всю восточную часть Артёмовска
+
Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое - Министр обороны США
6

Популярные статьи

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке, планирующими тяжеловесами УПАБ-1500Б
20
Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
7
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
12
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
+
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
23
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
47
Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли
33
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
11
Обзор и сравнение новой термопасты Arctic MX-6 с Arctic MX-4. Часть 1
33
Обзор 18 полезных утилит из набора Microsoft PowerToys для Windows 10 и Windows 11
1

Сейчас обсуждают

Ярослав Князев
12:58
Рогуль, а чем тебя не устраивает Белоруссия, Сирия, Иран? По-твоему, это недостраны какие-то или что? И ты как-то неловко забыл упомянуть Китай. Шо, запамятовал наверное, да))? Объясни мне лучше разни...
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
SeTi2019
12:58
Выйди на улицу в своем Мухосранске и найди такую же чистую машину.
10-летний Фёдор рассказал о спасении двух девчонок под огнём украинской ДРГ и пулевом ранении
Никита Вагнер
12:56
Снова Заглоту и его невидимым друзьям что-то кажется
Как GeForce RTX 3060 стала лидером рынка, и почему в РФ видеокарту NVIDIA лучше не покупать
daimos
12:49
Тьфу-ты, я думал, угроза - очередной метеорит, ну или спотыкающийся ползающий альйцгеймер, а тут вон оно как.. Не, пора завязывать с пк точняк
В TPM 2.0 обнаружили две опасные уязвимости – под угрозой миллиарды ПК
fynjy_2005
12:48
Имбцил этот тот, кто не понимает, что для потребительских устройств производительность может измерять я в совокупности потребительских качеств. И если какие-то потребитеское качество не дотягивает до ...
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Ярослав Князев
12:47
Чувак, я живу в России, в отличие от тебя, и более, чём подробно, слежу за ситуацией на Украине - заруби это себе на носу и больше не задавай глупые вопросы, которые являются следствием больного сущес...
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
Bryant333
12:46
Химзаводы горят. Значит здесь будет взрываться.
США потратят 2 миллиарда долларов на восстановление истощенных запасов снарядов
shuler37
12:43
Чуть не обос..... от страха. Пойду пк выключу.
В TPM 2.0 обнаружили две опасные уязвимости – под угрозой миллиарды ПК
fynjy_2005
12:42
Для скудных умов. Если говорится о кратности производительности, то это подразумевается. Если говорится, что одна вещь производительней другой, то без носок и уточнений подразумевается весь спектр про...
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Александр Иванов
12:42
Своё прощение пусть засунут себе в зад!
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем