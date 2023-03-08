Пригодин признаёт, что бои за Бахмут обескровили ЧВК "Вагнер", но не намерен уходить

Если до 2022 года вы и слышали о ЧВК «Вагнер», то могли не предавать внимания этой организации, поскольку «музыканты» решали задачи далеко от России, освобождая Африку от европейских колонистов. Сегодня действия «вагнеровцов» стали основной темой в российской прессе, а власти США объявили охоту на Пригожина. ЦРУ была дана команда найти и устранить основателя ЧВК любыми средствами, а решение напрямую санкционировано Конгрессом. Как вы понимаете всё довольно серьёзно, а ситуация сильно осложняется капризами руководства СВО. Вчера Пригожин снова обратил внимание на то, что боеприпасы бойцам так и не дали, хотя всё же отметил, что сапёрные лопатки приехали. Сложно сказать, что вообще происходит, ведь ситуация довольно странная. С одной стороны – министр обороны говорит о победах под Бахмутом. С другой – не даёт ЧВК «Вагнер» боеприпасы, без которых достигать поставленных целей нет никакой возможности.

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Очевидно, что есть какие-то политические игры, о которых мы с вами не знаем, поэтому оставим комментирование до прояснения обстановки. И всё же, сам Пригожин уже писал, что определённые силы «подсушивают» ЧВК «Вагнер», а потери из-за отсутствия достаточного количества снарядов возросли. В связи с этим появилось несколько любопытных заявлений, с которыми стоит ознакомиться. Так, вчера перед журналистами выступил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его мнению, человеческие ресурсы ЧВК «Вагнер» сильно истощились. После запрета набирать людей из колоний Пригожин уже не может формировать новые подразделения, а в итоге постоянного противостояния теряет людей. В итоге именно Бахмут станет тем последним рубежом, после которого «музыканты» перестанут действовать в СВО в качестве самостоятельной силы. Ну а сегодня заявления высокопоставленного украинского чиновника подхватили в New York Times, редакция которой попросила прокомментировать Пригожина будущее ЧВК «Вагнер».

Судя по тону Пригожина, ЧВК действительно испытывает нехватку личного состава. Точными данными с прессой не будут делиться, но нет никаких сомнений, что решение Шойгу о запрете набора добровольцев в колониях больно ударило по возможности рекрутирования новых бойцов. Пригожин записал короткое видео рядом с тем самым танком, который ранее освобождал Украину от немцев, а вчера за него был бой, в результате чего символ победы перешёл в руки ЧВК «Вагнер». Прежде всего Пригожин обратился к украинскому командованию и лично Зеленскому, попросив перестать присылать в Бахмут молодых парней и стариков. Далее он предложил перебросить 100-тысячный резерв из других областей, ну а его бойцы обещают достойную встречу. Но куда интереснее размышления о том, что будет после взятия города. По словам Пригожина, контроль над Бахмутом открывает широкий оперативный простор для наступления. Долгое время мир не видел подготовленную, оснащённую современным вооружением регулярную российскую армию. После того, как Бахмут будет взят, может состояться большое наступление, о чём Пригожин пока предложил не говорить громко.

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Сам он не знает, что случится с ЧВК «Вагнер», поскольку потери действительно высокие, но обещает взять город, как и говорил ранее. Что до того, станет ли Бахмут последним рубежом для «музыкантов», то Пригожин напомнил, что 70 миллионов жителей РФ готовы сражаться за справедливость, а значит ЧВК «Вагнер» может пополниться армией из десятков миллионов человек. В целом выступление на фоне легендарного танка выглядит символично, поскольку долгое время «музыканты» никак не могли взять эту местность под контроль. Вчера Пригожин дал ещё один комментарий, касательно выноса сора из избы. Один из журналистов упрекнул его в том, что основатель ЧВК «Вагнер» говорит слишком много того, что можно использовать против РФ. По мнению Пригожина, есть темы, на которые действительно не нужно распространяться, но если мусор вообще не выносить, то дом может зарасти ...