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Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
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Спустя год после начала СВО можно констатировать, что Запад стал своего рода сырьевой базой, обеспечивающей военную поддержку украинских властей. Европейские лидеры соревнуются друг с другом за первенство в поставке танков, ну а количество снарядов и стрелкового оружия составляет миллионы единиц. Эксперты уверены в том, что настойчивость европейцев будет становиться всё более явной, поскольку с каждым днём эти ребята ведут себя всё смелее и уже не опасаются ответных санкций со стороны России. Первое время там и вовсе разгоняли тему ядерной войны, ну а сегодня играют на страхе местных жителей перед российской угрозой. Людям прямо говорят: или мы поможем украинцам сражаться с русскими сегодня, или завтра будем вынуждены с ними воевать на нашей территории. 

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Размеры помощи всё возрастают, а США кроме уже оговоренных поставок постоянно делают громкие заявления, отправляя снаряды и артиллерию на Украину. Не дремлют и местные политики и командующие армией, регулярно рассказывая обычным украинцам о невероятных успехах и победах на фронтах. Стоит понимать, что последние 8 лет пропаганда и без того активно превращала Россию во врага номер 1 в глазах украинцев, но за год СВО удалось на этом направлении сделать гораздо больше, чем за предыдущий период. Ну а произошло это не только из-за самого факта начала спецоперации, но и из-за постоянных ударов по городам, нескольких месяцев регулярных отключений электричества, дефицита бензина и резкого роста цен на все товары и услуги. Здесь даже не нужна никакая пропаганда, а значит количество тех, кто поддерживает РФ, становится всё меньше. 

Несмотря на это обычные украинцы воевать не спешат. Правительство использует агрессивные методы мобилизации, когда мужчин высаживают с маршрутных автобусов, останавливают возле рынков и торговых центров. После этого фиктивная медкомиссия признаёт годными даже слепых и калек, а дальше остаётся только фронт. Особенно много новичков отправляют в Бахмут, куда многих доставляют даже без прохождения специальной подготовки. По словам Пригожина, бойцы ЧВК «Вагнер» в последнее время встречают всё больше молодых парней и стариков, которых в феврале подобрали на улицах украинских городов. Ну а одной из активных сил, стоящих на стороне киевских властей, стали наёмники. Несмотря на то, что всем бойцам выплачивают заработные платы, многие из них приехали по идейным убеждениям. Кто-то просто не любит русских, другим близки идеи нацизма, ну а официальные источники полагают, что всего за 2022 год против РФ сражалось до 30 тысяч наёмников. 

Часто такие подразделения бросают на самые сложные участки, поскольку в рядах наёмников большинство подготовленных солдат, которые принимали участие в нескольких войнах. Один таких бойцов дал интервью испанскому изданию El Pais. Наёмник по имени Милош рассказал, что приехал из Чехии, а сегодня находится в Бахмуте, где регулярно приходится отражать атаки российских подразделений. Скорее всего, речь о ЧВК «Вагнер», но сам солдат не стал вдаваться в подробности. Милош отмечает, что в последнее время его подразделение испытывает острую нехватку боеприпасов. В результате сражаться приходится подручными средствами. Кто-то берёт в руки сапёрную лопатку, неплохо помогает в схватках нож, ну а сам Милош уверяет, что ему приходилось отбиваться при помощи ботинка. Сложно представить, как бойцы ЧВК «Вагнер» разбегаются от агрессивного чеха, бегущего за ними в одном ботинке. На ум приходят противоречивые мысли, ну сам Милош заявил, что в любой момент может уйти. 

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По его словам, если ему разонравиться бить русских ботинками, то можно разорвать контракт, а вот украинские бойцы такого сделать не могут и находятся в худших условиях. Чешский наёмник пока не планирует уходить, но не исключает, что это возможно, поскольку сражаться становится всё сложнее, а украинское командование предпринимает недостаточные усилия для разблокировки Бахмутской группировки.

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#сво #истории
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