Всё идёт к законодательному разрешению на ношение оружия

Многие наши читатели знают о том, что уже год в Украине проводится перманентная мобилизация, что позволило не только остановить продвижение российских солдат, но и провести несколько наступательных операций. В результате было принято решение оставить Херсон, тогда как в ходе контрнаступления ВСУ взяли под контроль большую часть Харьковской области. Сегодня власти Украины говорят о весеннем контрнаступлении, хотя западные эксперты сомневаются в его исходе. Дело в том, что ЧВК «Вагнер» оттянули на себя огромные силы противника, постоянно нанося всё новые удары, что приводит к огромным потерям среди личного состава ВСУ. Поскольку на удержание Бахмута подбрасываются всё больше солдат, то это препятствует накоплению войск на других направлениях. В целом, вопросов слишком много, ну а если смотреть на мобилизацию в Украине, то можно не сомневаться, что нужное количество резервистов будет собрано.

реклама

Отсылаем вас в наш материал, где рассказывается о массовом применение силы к обычным украинцам. Военные отлавливают мужчин в людных местах, и перешли от раздачи повесток к скручиванию рук и заталкиванию в машины под дулом автомата. Проводятся рейды по ночным клубам, ресторанам и тренажёрным залам, что вызывает вопросы у граждан. Дошло до того, что недавно была проведена показательная порка, когда власти отправили военкомов нескольких областей на фронт. В назидание остальным было сказано, что оставшиеся работники военкоматов имеют выбор: продолжать неэффективную мобилизацию и пойти в бой самим, или отправить вместо себя кого-то другого. При этом если изучить юридическую сторону вопроса, то всё это происходит с нарушением действующего законодательства и действующей конституции страны. К примеру, украинские власти так и не объявили России войну, а президент вносит изменения в законы и конституцию росчерком пера, хотя не имеет на это законных прав.

Вопросов много, но ожидать массовых волнений не стоит, ведь протестующих тут же обвинят в сепаратизме и отправят на фронт. Именно поэтому проводятся довольно спорные инициативы, одна из которых и была озвучена Министром обороны Украины. По мнению Резникова, всё идёт к тому, что в стране должна быть отменена срочная служба. После таких слов многие украинцы уже начали радоваться, вот только не всё так просто, как некоторым бы хотелось. Как оказалось, после достижения 18 лет всех парней будут отправлять на специальные курсы. Там молодых людей научат копать окопы, оказывать первую медицинскую помощь при стрелковом ранении и в любых чрезвычайных ситуациях, стрелять из нескольких видов автоматов и пистолетов, а также проходить боевое слаживание. Предлагается, научить 18-летних объединяться в небольшие роты, в составе которых проходить учения не только в Украине, но и в странах НАТО. После этого нужно будет выбрать себе специальность, продолжая проходить курсы уже более профессионально. Один раз в год каждый парень должен будет прибыть в расположение части и пройти обучение по специальности.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Резников полагает, что нужно в кратчайшие сроки научить как можно больше мужчин и парней пользоваться огнестрельным оружием. Особый упор делается на том, что это должна быть не примитивная разборка старого автомата, а реальная стрельба по учебным целям. Предлагается создать как можно больше тиров по всей стране, что позволит создать культуру принятия оружия в Украине. Следующий шаг – это легализация огнестрела, как это давно принято в США. Министр обороны уверен, что внедрение стандартов НАТО в стране крайне важная цель, вот только не уточнил, зачем ему нужны миллионы мужчин, умеющих стрелять из автоматов, владеющих навыками боевого слаживания и регулярно оттачивающие всё это в тренировочных лагерях. Похоже, Украину готовят к длительному противостоянию, а даже после кратковременного мира там продолжится подготовка к глобальному противостоянию с Россией.