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Пригожин поздравил украинских женщин с 8 марта и передал целый грузовик артёмовского шампанского
Именно в Бахмуте (Артёмовске) находится крупнейшее в Восточной Европе предприятие, выпускающие игристые вина
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На прошлой неделе корреспонденты The Wall Street Journal взяли интервью у украинских солдат в Бахмуте. Американские журналисты рассказывают об огромных потерях, постоянном прибытии подкреплений и делают упор на высоком моральном духе обороняющихся. При этом констатируют, что доставка грузов и сообщение с городом становится всё сложнее. Единственная дорога простреливается из артиллерии, что сильно осложняет логистическую составляющую. Вывоз раненных и переброска подкреплений ещё возможны, но кольцо окружения сужается, хотя украинская пресса не устаёт рассказывать о том, как перемалывает десятки тысяч солдат противника в героической обороне. При этом журналисты The Wall Street Journal поставили два крайне любопытных вопроса, которые уже начали активно обсуждать в украинской прессе. Дело в том, что янки сомневаются в том, что ВСУ способны провести контрнаступление весной 2023 года. Огромные потери и отсутствие каких-либо перспектив удержать Бахмут демонстрируют, что даже с современным оружием украинские солдаты не могут защитить город. Но и это не всё, ведь американцы предположили, что русские специально так медленно берут Бахмут, а значит налицо определённая тактика российского командования.

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Очевидно, что, поставив точку во взятии города, русские развяжут руки Зеленскому, который сможет использовать резервы для контрнаступления. Вот только вместо этого армия РФ никуда не двигается, а Бахмут берётся силами ЧВК «Вагнер». Журналисты The Wall Street Journal взяли интервью у одного из украинских офицеров, который рассказал о том, что даже численное преимущество не позволяет удерживать опорные пункты. Позиции находятся под постоянным артиллерийским огнём, а «музыканты» проводят вылазки, обескровливающие оборону того или иного участка. В результате точка в любом случае оказывается захвачена. Именно такое медленное продвижение российских сил позволяет украинцам укрепить следующую позицию, и всё продолжается по уже обкатанному сценарию. Если обратить внимание на кадры, сделанные с квадрокоптеров, то можно прийти к выводу, что Бахмут перестал существовать, поскольку большая его часть разрушена до такого основания, что восстановлению не подлежит. При этом многие забывают о том, что именно здесь находится завод Artwinery, считающийся крупнейшим производителем шампанских вин в Восточной Европе.

Известный как ЗАО «Артемовск Вайнери», завод получил своё название от имени города (сегодня Бахмут, до революции 2014 года – Артёмовск) и до недавнего времени занимался выпуском продукции на внутренний рынок и экспорт. Похоже, бойцы ЧВК «Вагнер» взяли завод под контроль, получив доступ к его складским помещениям с огромными запасами готовой продукции. Вопрос оставшихся в распоряжении оркестра на выезде запасов крайне спорный, поскольку долгое время Artwinery находилось под контролем украинской армии. В любом случае сегодня пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видео с погрузкой запакованного шампанского. Поскольку на носу 8 марта, то игристое якобы отправлено украинским женщинам, которых лично Пригожин и поздравил с праздником. Неясно, сколько всего бутылок находится в автомобиле, и куда он направляется. Также сложно понять, кто адресат продукции, но в любом случае видео носит символический характер, а повод действительно есть.

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И здесь всё дело в том, что украинские элиты действуют по заранее заготовленным методичкам. Ну а там написано, что одним из ключевых пунктов, позволяющих посеять вражду между народами, является стирание культурной идентичности и навязывание новых стандартов. В пример можно привести активные попытки перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, ну а уже много лет перед украинскими политиками встаёт тема празднования 8 марта. С одной стороны – у местных депутатов есть жёны, любовницы, матери, сёстры, дочери и просто знакомые подруги, которые просто не поймут отказа от празднования Международного женского дня. С другой – напирает дядюшка Сэм, который тычет в нос методичкой. В текущем году 8 марта останется выходным, но многие государственные и частные компании уже заявили, что праздновать назло русским не будут. На Западной Украине и вовсе планируют наказывать сотрудников за посиделки и подарки на рабочих местах, ну а правительство готовится перенести несколько праздников на другие даты. Например, 8 марта будут праздновать 25 февраля. Причина в том, что в это день родилась известная писательница Леся Украинка, ну а праздник будет называться «День украинской женщины». Что до 23 февраля, то в Украине праздник давно отменён, ну а теперь аналог его предлагают проводить 9 марта, приурочив ко дню рождения Тараса Шевченко. 

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Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
Ruhama_Sama
11:29
Весеннее обострение? Спасибо за скрин со мной, поржал
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
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