Похоже, большая часть боеприпасов так в ЧВК "Вагнер" и не поступила

Нам с вами достаточно сложно понять мотивы тех или иных людей, которые ставят палки в колёса ЧВК «Вагнер». Сегодня успехи этого подразделения настолько очевидны, что даже западная пресса задаётся вопросом о том, как остановить Пригожина. «Музыканты» методично продавливают сопротивление в Бахмуте, а сегодня сделали необычный подарок украинским женщинам. Почитать об этом вы можете в нашем материале, ну а мы лишь отметим, что на носу 8 марта.

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Что до палок в колёса, то не замечать их могут только слепые. Так, после Нового года Пригожину запретили проводить рекрутинг бойцов в колониях. Основатель ЧВК уже признал, что это негативным образом сказалось на пополнении «вагнеровцев», развернув большую компанию по привлечению новых рекрутов. Пункты приёма появились во многих городах России, ну а недавняя история с поставками боеприпасов и вовсе вызывает вопросы. При этом недовольство действиями Пригожина постоянно высказывают те или иные общественные деятели или чиновники. Например, губернатор Свердловской области и вовсе советует Пригожину вернуться к истокам, начав стряпять котлеты. Перепалка возникла не на пустом месте, ну а основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о том, что в регионе есть проблемы с поддержкой СВО и даже организацией достойных похорон погибшим солдатам. Не сидит на месте и Стрелков. Ранее занимавший обязанности министра обороны ДНР Гиркин (это фамилия такое) отказался влиться в ряды «вагнеровцев». Согласимся, что предложение от Пригожина звучало довольно жёстко, а сам он заявил о том, что бойцы устроят бывшему чиновнику своеобразный трибунал, где поставят вопросы о сдаче Славянска и обогащении на фронте.

Казалось, что вопрос противостояния между публичными лицами исчерпан, но Стрелкову явно не сидится спокойно. Мы не поддерживаем ни одну сторону, поскольку не знаем всех дателей конфликта, но в данном случае важны лишь реальные действия ЧВК «Вагнер», тогда как постоянные попытки помешать бойцам выполнять поставленные задачи, вызывают недовольство и непонимание в обществе. Так вот, Стрелков заявил, что нужно Пригожина отстранить от командования «музыкантами», а саму ЧВК «Вагнер» вывести с фронта. Крайне любопытно, и кто после этого будет брать Бахмут, неужели сам Стрелков? Ответ не заставил себя ждать. Пригожин снова посоветовал бывшему политику отправиться на фронт, поговорить с советом командиров, предложив свою кандидатуру. Судя по всему, конфликт на этом не остановится, поскольку основатель ЧВК явно не склонен сдерживать свои эмоции, что вы и можете увидеть на скриншоте ниже.

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Ну и возвращаясь к тем, кто ставит палки в колёса ЧВК «Вагнер», стоит обратиться к официальным комментариям происходящего на фронтах. Как оказалось, ранее часть солдат из 352 полка изъявила желание служить в рядах «музыкантов». 2 марта все документы уже были готовы, но по дороге ребят встретили сотрудники военной полиции. Что произошло далее неизвестно, но в итоге бойцов разбросали по разным частям. Подобное кажется странным, но пока сам Пригожин не даёт оценку действиям командования. Что до боеприпасов, то основатель ЧВК пишет, что 22 февраля документы были подписаны, а 23 числа поступила команда начать отгрузку. С тем пор прошло достаточно времени, вот только основная часть так и не дошла до «вагнеровцев». В чём причина, Пригожин не знает, предлагая разобраться в проблеме. Он не исключает, что это может быть обычная бюрократия, но вполне возможно, что предательство отдельных чиновников на местах. Как видите, всё сложно, а ситуация откровенно странная. Казалось бы, в настоящее время перед военными стоит понятная задача, а значит нужно всеми силами двигаться к её решению. Со слов Пригожина становится ясно, что не все чиновники хотят, чтобы ЧВК «Вагнер» и дальше успешно двигалась вперёд.