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Ryzen 9 7950X3D vs Ryzen 7 5800X3D – какой процессор выбрать под видеокарту GeForce RTX 3060
Если разницы нет, то зачем платить больше?
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Несколько дней назад мы уже публиковали свежие тесты нового флагмана AMD – Ryzen 9 7950X3D. Можно констатировать, что на этот раз усилия инженеров компании увенчались успехом, а Лиза Су с гордостью может заявлять о том, что выпустила самый быстрый игровой процессор. Не обошлось без небольших поражений, ведь Core i9-13900KS оставил за собой первое место по чистой производительности в синтетических тестах, но в данном случае мы хотим поднять другой вопрос.

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Дело в том, что большая часть тестов процессоров, которые вы видите в интернете, не имеют ничего общего с реальностью. Проще говоря, вам показывают невероятное быстродействие того или иного камня, но по приходу домой выясняется, что количество кадров в секунду сильно отличается от эталонного тестирования видными экспертами. Ну а проблема в том, что сегодня достичь максимальных показателей можно только с помощью видеокарты GeForce RTX 4090, тогда как середняки уровня GeForce RTX 3060 и вовсе не демонстрируют существенных различий между процессорами за 20 и 40 тысяч рублей. Мало того, многое зависит от условий теста, а также от конкретных игр. Например, на канале Gamers Nexus появился ролик, авторы которого сравнили быстродействие Ryzen 9 7950X3D со всеми актуальными процессорами, а особое внимание уделялось Ryzen 7 5800X3D. Как оказалось, во многих играх разница невелика, а представьте себе, если бы в качестве основной была бы выбрана видеокарта GeForce RTX 3060.

Сегодня мы поговорим о перспективе Ryzen 7 5800X3D, а также о некоторых других процессорах, которые вы можете купить в качестве альтернативы. Прежде всего отметим, что Ryzen 7 5800X3D обладает уникальными чертами, которые крайне редко встречаются на рынке. Так, под него вам не требуется дорогая материнская плата, а значит можно уже сэкономить до 20 тысяч рублей. Камень поддерживает только оперативную память стандарта DDR4, что также порадует кошелёк потенциального покупателя. Выходит, что вы сможете собрать недорогую систему, навесив мощную видеокарту. Оптимальный выбор.

Ну а поскольку без альтернатив в нашем мире никуда, то давайте обратим внимание на Ryzen 7 7700Х. Если бы автор данного материала покупал новый компьютер сегодня, то взял именно этот процессор. По производительности в играх оба примерно равны, но новинка AMD в сборке обойдётся вам на 20 тысяч рублей дороже за счет необходимости покупки более дорогой материнской платы и оперативной памяти стандарта DDR5. В краткосрочной перспективе это не окупится, но точно позволит сэкономить в будущем, поскольку систему на базе Ryzen 7 5800X3D вы уже не сможете улучшить без покупки новой материнской платы. Всё это не значит, что наше мнение является единственно верным, но прислушаться к нему стоит, поскольку также думают многие эксперты.

Если вы не только играете, но и работаете на компьютере, при этом денег на развлечения не так уж много, то мы рекомендуем обратить внимание на Ryzen 9 5900Х. Этот 12-ядерный камень можно назвать оптимальным решением, которое будет таким же экономным, как и Ryzen 7 5800X3D, но окажется ощутимо быстрее в решении рабочих задач. Стоит помнить о том, что выбор должен быть всегда, а потенциальным покупателям стоить разобраться в нюансах. Кстати, если у вас стоит недорогая видеокарта уровня GeForce RTX 3060, то мы не видим смысла переплачивать за Ryzen 7 5800X3D, хотя, это уже ваш выбор.

Ну и финальную точку поставит 8-ядерный Ryzen 7 5800Х. Если вы уже забыли, то речь идёт об одном из самых продаваемых камней на планете, который обладает неплохим потенциалом и в целом годится для современных видеокарт. Он легко раскроет потенциал GeForce RTX 3060, а значит подходит для большинства геймеров. Ryzen 7 5800Х нетребовательный в сборке, а увидеть различия между ним и более дорогим Ryzen 7 5800X3D вам удастся только в тандеме с видеокартой уровня GeForce RTX 4070 Ti. Если ничего подобного под рукой нет и не предвидится, берите Ryzen 7 5800Х. 

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