GeForce RTX 3050 кажется очевидным выбором, но есть видеокарты быстрее и дешевле

За последние годы цены на видеокарты взлетели почти в 2 раза. На самом деле в некоторых сегментах даже больше, ну а производители рассказывают нам о собственных проблемах, попутно набивая карманы миллиардами долларов. Якобы, разработка новой графической архитектуры стоит дорого, а из-за инфляции доллара пришлось пересматривать официальную стоимость. Возможно, некоторые сложности и существуют, но это не повод продавать GeForce RTX 4080 за 1200 долларов. Если вы ещё помните, то в прошлом поколении за GeForce RTX 3080 просили 700 долларов, а значит сегодня геймеры должны переплатить 500 баксов дядюшке Хуангу.

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Что до GeForce RTX 4090, то здесь аналоги суперфлагманов по безумной стоимости были всегда, а вот GeForce RTX 4070 Ti за 800 долларов – это уже перебор. Недорогие графические чипы не выходят, анонс середняков застрял, а нам остаются только старички, которым уже исполнилось 2 года. Сегодня мы подумаем о том, на что годятся подобные видеокарты, и стоит ли вообще их покупать в 2023 году. При этом отыщем наиболее выгодную видеокарту, позволяющую не только сэкономить, но и получить неплохой игровой потенциал.

Начать предлагаем с GeForce RTX 3060 Ti. Перед нами одна из самых интересных видеокарт на рынке для тех, кто владеет монитором с разрешением 2К. Если у вас народное 1080р, то можно взять графический чип дешевле, ну а любители требовательных новинок могут столкнуться с тем, что 8 Гб видеопамяти на GeForce RTX 3060 Ti окажутся недостаточными для максимальных настроек качества. Стоит понимать, что вы платите всего 40 тысяч, тогда как оптимальным уровнем для вхождения в мир 2К считается 60 тысяч рублей и выше. Больше об этом вы можете узнать из нашего материала.

GeForce RTX 3060 за 29 тысяч смотрится выгоднее и позволяет получить неплохую картинку с экономией в 10 тысяч рублей. Увы, но перед нами уровень 1080р, а значит опробовать свои силы в более сложном разрешении вы можете только с некоторыми условиями. Прежде всего это должны быть не самые требовательные новинки, ну или вам придётся задействовать технологию масштабирования. DLSS подходит не всем, поскольку пока далека от идеала. В любом случае лучше пожертвовать чёткостью картинки, чем наблюдать фрамрейт ниже 25 кадров в секунду с критическими просадками. Если у вас в кармане есть ещё 3 тысячи, то можете смело брать GeForce RTX 3060 с 12 Гб видеопамяти. Здесь в наличии 192-битная шина, а в целом в сложных сценах данная видеокарта окажется куда быстрее указанной выше с 8 Гб памяти.

А вот GeForce RTX 3050 выглядит крайне спорно. Прежде всего она всего на 4 тысячи дешевле GeForce RTX 3060, но уступает старшему графическому чипу около 15% чистой производительности. Если у вас откровенно старый процессор, то вы можете не волноваться, ведь любая видеокарта будет работать отвратительно, а разницы между GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050 не будет. Но если вы купили более современный камень, то мы рекомендуем обратить внимание на GeForce RTX 3060. В целом быстродействия GeForce RTX 3050 достаточно для любых игр в 1080р. И всё же, если возможность получить больше с небольшой переплатой остаётся, то довольно глупо экономить на мелочах.

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Ну и самым перспективным кандидатом на звание лучшей видеокарты нашей подборки претендует Radeon RX 6600. Графический чип AMD предлагает несколько интересных свойств, обходя GeForce RTX 3050 по всем показателям. Во-первых, Radeon RX 6600 не только быстрее GeForce RTX 3050, но и с лёгкостью справится с GeForce RTX 3060. Старшая версия с 12 Гб видеопамяти может оказаться не по зубам, но указанная выше на 8 Гб точно окажется позади. Во-вторых, Radeon RX 6600 самый энергоэффективный графический чип в своём классе. Так, если вы до сих пор не купили нормальный блок питания на 750 Вт, продолжая страдать на китайском с мощностью 500 Вт, то можете даже не волноваться, ведь Radeon RX 6600 с лёгкостью запустится даже на таком старье.