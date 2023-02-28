GeForce RTX 4070 Ti смотрится перспективнее, но и стоит дороже

Предположим, что вы решили собрать новый компьютер на базе процессора Ryzen 7 5800X3D. Система готова, а на оставшиеся деньги хочется купить ещё и неплохую видеокарту. Поскольку сам камень отличается просто невероятной производительностью, то поставить на него можно даже самый дорогой графический чип. Можно, но это уже перебор, поскольку потребует огромных инвестиций в блок питания и материнскую плату. Ну и немногие вообще могут себе позволить потратить 140 тысяч на развлечения, поэтому куда проще присмотреться к чему-то менее дорогому.

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И вот здесь для начала нужно определиться с тем, какое разрешение у вашего монитора. Если вы сделали глупость и купили 4К, то примите наши соболезнования, поскольку вам придётся основательно потратиться. Ну а владельцы народного 1080р и вовсе могут себе позволить видеокарту до 40 тысяч рублей. Например, неплохим решением будет GeForce RTX 3060 Ti, ну а сегодня мы поговорим о тех, кто решился взять монитор с перспективным разрешением 2К. В этом случае вам не подойдут недорогие видеокарты, а значит суперэкономии не ждите.

Пожалуй, максимум, который потребуется для монитора с разрешением 2К – это GeForce RTX 4070 Ti. Видеокарта принадлежит к новому поколению NVIDIA и хорошо демонстрирует себя не только в играх, но и в обучении нейросетей. С последним вы скорее всего не столкнётесь, поэтому перейдём к развлечениям. GeForce RTX 4070 Ti может предложить 12 Гб видеопамяти и легко вытянет любую игру на максимальных настройках с количеством кадров от 100 единиц и выше. Любители высокого фрамрейта с глазами ястреба будут счастливы, ну а обычные геймеры с нормальным зрением вряд ли вообще оценят, какое счастье на них свалилось. В итоге можно назвать GeForce RTX 4070 Ti очень неплохой и перспективной видеокартой, если бы не цена, ведь 80 тысяч в прошлом поколении – это уровень 4К. Что поделать, жизнь дорожает, а Дженсен Хуанг полагает, что мы с вами начали больше зарабатывать.

Если хотите сэкономить 25 тысяч рублей, то берите GeForce RTX 3070 Ti. Видеокарта идеально подходит для 2К, и могла бы стать лучшим выбором, если бы жадный дядюшка Хуанг не испортил всё весьма скромным количеством видеопамяти. Ничего не поделаешь, но здесь всего 8 Гб, а значит уже сегодня в некоторых играх вы не сможете выставить настройки графики на максимум. И вот здесь и нужно задуматься о том, а нужны ли вам вообще эти максимальные настройки? Если в кармане есть лишние 25 тысяч рублей, берите GeForce RTX 4070 Ti и не задумывайтесь, ведь эта видеокарта значительно перспективнее. Но в случае, если вы уже потратили всё, что было в бюджете на несколько лет вперёд, то GeForce RTX 3070 Ti – это не такой уж и плохой выбор. Просто помните о том, что графику нужно снижать, тем более, что обычно во время игры мелкие визуальные эффекты остаются незаметны глазу. Кстати, за 49 тысяч в наличии GeForce RTX 3070. Быстродействие здесь ниже, но и цена выгоднее, подумайте над этим предложением.

Ну и мы не можем оставить фанатов Лизы Су без должного внимания. В последнее время эта группа геймеров становится всё менее многочисленной, но мы всё равно продолжим, ведь у красных есть весьма неплохие решения. Например, Radeon RX 6800, которая привлекает наличием 16 Гб видеопамяти и может предложить быстродействие даже выше, чем у GeForce RTX 3070 Ti. Пожалуй, у Radeon RX 6800 есть только одна проблема – недоверие геймеров к продукции AMD. Вы можете долго раздувать щёки рассказывая нам о выдуманных неполадках в драйверах, кривом программном обеспечении и других деталях. Всё это работа маркетологов NVIDIA, ну а мы полагаем, что вводить личные ограничения только потому, что вы услышали подобный бред в интернете – это верх глупости. Radeon RX 6800 ещё может себя показать, а проблема только в том, что Лиза Су не торопится скидывать на старые флагманы цены, а также не выпускает достаточное количество подобной продукции.

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В случае, если у вас не больше 40 тысяч, то самое время присмотреться к Radeon RX 6700 ХТ. Видеокарта справляется с играми в 2К, но делает это совсем не так хорошо, как указанные выше графические чипы. Помните о том, что вам придётся идти на компромисс с настройками графики, хотя наличие 12 Гб видеопамяти смотрится очень неплохо. Это позволит вытащить фрамрейт в сложных сценах, где нагрузка на память повышается.