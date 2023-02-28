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Первые официальные тесты Ryzen 9 7950X3D – камень, который смог добыть игровую корону для тётушки Су
Ryzen 9 7950X3D легко обошёл конкурентов и стал самым быстрым игровым процессором на планете
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Судить о нереализованных планах AMD достаточно сложно, поскольку сегодня картина на рынке настольных процессоров сильно отличается от того, о чём писали аналитики годом ранее. Напомним, релиз процессоров Ryzen 7000 оказался сродни катастрофе сразу по нескольким причинам. Прежде всего выяснилось, что цены на материнские платы под новые камни стартуют с 200 долларов, что негативным образом повлияло на продажи. Поскольку пересидеть на DDR4 уже не было возможности, то покупка оперативной памяти нового поколения только увеличивала бюджет системы, а в итоге первые продажи оказались провальными. Ну а спустя месяц на сцену вышел Core i9-13900K. Процессоры Intel оказались быстрее и дешевле, что поставило AMD в крайне невыгодное положение. Мало того, на Core i5-12600К вы могли собрать приличный компьютер, воспользовавшись недорогими комплектующими, тогда как под Ryzen 5 7600Х до сих пор в продаже нет недорогих материнских плат. 

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Единственное, что можно было сделать в такой сложной ситуации – это скинуть цены. В результате сегодня в России, где стоимость процессоров не была низкой даже в лучшие годы, вы можете купить камни серии Ryzen 7000 по цене близкой к рекомендованной в США. Поскольку из конечной цены ещё платится НДС и таможенные взносы, то выгода огромна, а тот же Ryzen 77700Х считается чуть ли не самым лучшим предложением для энтузиастов. И всё же, Ryzen 9 7950Х так и не дотянул до игровой короны, уступив синему флагману место на пьедестале. Ну а добить красных суждено было процессору Core i9-13900KS, который и вовсе упрочил лидерство Intel. В итоге было решено в сжатые сроки поставить на рынок новую серию процессоров с поддержкой технологии 3D V-Cache. Уже год на рынке присутствует Ryzen 7 5800X3D, демонстрирующий невероятные показатели в играх даже с учётом низких тактовых частот. Ну а этой весной штурмовать игровые сборки суждено Ryzen 9 7950X3D, который уже смог добыть игровую корону для тётушки Су. Если у вас есть вопросы относительно технологии, то отсылаем вас по ссылке на сайт Tom’s Hardware, ну а мы рассмотрим тестирование этих же экспертов с участием видеокарты GeForce RTX 4090. 

Ниже и выше вы можете увидеть сводные диаграммы, позволяющие сделать те или иные выводы. Если вас интересуют подробности, то всё это есть по ссылке выше. Ryzen 9 7950X3D демонстрирует на 12% выше среднее количество кадров в секунду в игровых тестах по сравнению с Core i9-13900KS. Учтите, что со стороны Intel принимает участие лимитированный процессор, способный стабильно работать на тактовой частоте 6 ГГц. В результате эксперты фиксируют, что камень AMD не только вырывается вперёд, но и потребляет меньше энергии. Ещё более внушительно выглядит Ryzen 9 7950X3D по сравнению с обычным Ryzen 9 7950X. Разница в производительности доходит до 26%, при этом новый камень оказался быстрее Ryzen 7 5800X3D на 32%. Но всё это в разрешении 1080р, тогда как многих наших читателей интересует более востребованное для мощного железо 2К. 

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На этот раз разница не такая огромная, но достаточная для демонстрации силы, а в итоге Ryzen 9 7950X3D безоговорочно становится игровым лидером 2023 года. А вот воспользоваться преимуществами нового процессора в рабочих задачах на 100% вам точно не удастся. Судя по всему, технология 3D V-Cache ещё сыровата, поэтому синтетические тесты не могут считаться сильной стороной Ryzen 9 7950X3D. Он ощутимо уступает лидерам, хотя и здесь не всё так плохо, ведь на первом месте с минимальным отрывом закрепился Ryzen 9 7950X. Провальными стали тесты системы с использованием одного ядра, где Core i9-13900KS демонстрирует заоблачные показатели, но об этом мы поговорим в одном из следующих материалов. Эксперты фиксируют однозначную победу красного лагеря в игровых дисциплинах, с чем будет спорить глупо, ну а мы сделаем небольшую ремарку. Дело в том, что Core i9-13900K кажется более сбалансированным камнем. Он неплохо справляется с играми и точно не ударит в грязь лицом в программных задачах. Если вы искали ультимативный камень, позволяющий получить самый максимальный уровень производительности из возможного в играх, то вы знаете, что нужно покупать. Кстати, есть тесты с разгоном, но прирост быстродействия там минимальный, поэтому мы оставим подобную информацию на ваше усмотрение. Если есть желание и время на изучение графиков, то вам сюда

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#процессоры #тесты #ryzen 9 7950x3d
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Mr Manhattan
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У бомжа не будет топового ПК и топовый телефон и топовый монитор, и топовая клавиатура механика за 20к
Первые официальные тесты Ryzen 9 7950X3D – камень, который смог добыть игровую корону для тётушки Су
Ёшкин кот
11:51
Садишься на бутылку и пьешь что-ли 🤣 теперь монитор не на табуретке , а на засраной тумбочке , прогресс у бомжа 😂
Первые официальные тесты Ryzen 9 7950X3D – камень, который смог добыть игровую корону для тётушки Су
Skornilovich
11:50
Установил rx6600 неделю назад, скачал дрова последние и наслаждаюсь играми на ультрах. Что я делаю не так?
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11:48
Аахахах. Завидуй, Я каждый день пивасик пью, кайфую, пока вы работаете. А я живу на вашей налоге. Кстати завидуй , я себе тумбочку купил
Первые официальные тесты Ryzen 9 7950X3D – камень, который смог добыть игровую корону для тётушки Су
Евгений Шрайнер
11:48
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