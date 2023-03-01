Было время, когда существовала многочисленная группа пользователей, предпочитающая выжимать из своего компьютера все соки за счёт разгона. Со временем оверклокинг превратился в профессиональный спорт со своими правилами, а эффективность разгона в домашних условиях свелась к нулю. Теоретически, вы можете купить мощный процессор, а после навесить на него систему жидкостного охлаждения и попытаться поднять тактовую частоту на пару сотен мегагерц. Не исключено, что у вас всё получится, вот только прирост быстродействия окажется заметен только в синтетических тестах, тогда как в реальных играх различия будут на уровне погрешности.
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Мало того, сегодня процессоры так быстро развиваются, что середняки нового поколения умудряются показывать быстродействие на уровне флагманов поколения прошлого. Очевидно, что в этом случае довольно глупо покупать дорогостоящий камень, но проблема даже не в этом. Дело в том, что большинству геймеров просто не нужен процессор за 500 долларов. Подумайте сами, что вы будете делать с Core i7-13700K? Для его разгона потребуется материнская плата за 30 тысяч рублей и СЖО за 10 тысяч, кроме того, вам не обойтись без соответствующего блока питания, а разгонять процессор без оверклокерской оперативной памяти – это несусветная глупость. Если денег достаточно, веселитесь, но в большинстве случаев геймеры предпочитают собрать неплохой компьютер по оптимальной цене. А это значит, что речь о дорогой видеокарте за 100 тысяч рублей не идёт, а покупка дорогого процесса – это какая-то блажь и потеря денег. Давайте подумаем, какой камень подойдёт нормальным геймерам, у которых ощущение реальности ещё не выветрилось окончательно.
Фанаты Intel нас не поймут, если мы не укажем Core i5-12400F. Так вышло, что сам по себе камень очень неплохой, но немного дороговат. Вся хитрость в том, что AMD несколько месяцев назад скинула рекомендованную цену на процессоры нового и старого поколений, тогда как Intel предпочитает выезжать на фанатской любви. Если вы всегда покупали именно Intel, то нет проблем, ведь камень очень достойный и сможет справиться с неплохой видеокартой. Словом, даже если у вас монитор с разрешением 2К, связка из Core i5-12400F и GeForce RTX 3060 Ti вытянет любую игру с космическими требованиями.
Ну а лично мы рекомендуем вам ориентироваться на Ryzen 5 5600X. Этот камень имеет всё необходимое, чтобы считаться бестселлером. Во-первых, он входит в тройку самых продаваемых процессоров на рынке. Во-вторых, он предлагает разумное соотношение между ценой и скоростью работы в играх и любых других задачах. Звёзд с неба Ryzen 5 5600X не хватает, но это и не требуется, ведь вы же не планировали ставить рекорды синтетических тестов, а после радовать себя красивыми цифрами на дисплее? Ну и хорошо, ведь сборка на Ryzen 5 5600X обойдётся вам недорого за счёт бюджетной материнской платы и экономной оперативной памяти.
Многие наши читатели забывают, что не все геймеры мечтают о требовательных новинках. Довольно значительная часть любителей компьютерных игр вообще играет изредка, а в качестве хобби может зайти в танки или корабли. Есть любители Манйкрафта или Контр Страйка. Именно для них и создан Ryzen 5 5600G. На самом деле встроенный графический чип позволяет играть и в более новые игры, но это уже приятный бонус, а в целом большую часть потребностей данный камень точно способен решить.
За 11 590 рублей вас поджидают сразу два камня: Core i3-13100F и Ryzen 5 3500X. Даже если вы ну очень любите продукцию Intel – проходите мимо. Вся пикантность ситуации состоит в том, что камень 13-го поколения демонстрирует почти идентичную производительность с вышедшим в прошлом году Core i3-12100F, но стоит намного дороже. Мы не знаем, чем такое можно оправдать, но всё это и не нужно, ведь за ту же цену есть 6-ядерный Ryzen 5 3500X. За счёт снижения тактовой частоты он не такой быстрый, как указанный выше Ryzen 5 5600X, но для видеокарты уровня GeForce RTX 3050 будет достаточно. Помните, что для геймеров выгоднее сэкономить на материнской плате и оперативной памяти 10 тысяч рублей, а после докинуть эту сумму до видеокарты. Например, вместо GeForce RTX 3050, вы купите GeForce RTX 3060 Ti, а там вас ждёт совершенно другой уровень быстродействия.