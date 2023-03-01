Если не брать дорогой процессор, то можно купить видеокарту намного мощнее, чем вам позволял первоначальный бюджет

Было время, когда существовала многочисленная группа пользователей, предпочитающая выжимать из своего компьютера все соки за счёт разгона. Со временем оверклокинг превратился в профессиональный спорт со своими правилами, а эффективность разгона в домашних условиях свелась к нулю. Теоретически, вы можете купить мощный процессор, а после навесить на него систему жидкостного охлаждения и попытаться поднять тактовую частоту на пару сотен мегагерц. Не исключено, что у вас всё получится, вот только прирост быстродействия окажется заметен только в синтетических тестах, тогда как в реальных играх различия будут на уровне погрешности.

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Мало того, сегодня процессоры так быстро развиваются, что середняки нового поколения умудряются показывать быстродействие на уровне флагманов поколения прошлого. Очевидно, что в этом случае довольно глупо покупать дорогостоящий камень, но проблема даже не в этом. Дело в том, что большинству геймеров просто не нужен процессор за 500 долларов. Подумайте сами, что вы будете делать с Core i7-13700K? Для его разгона потребуется материнская плата за 30 тысяч рублей и СЖО за 10 тысяч, кроме того, вам не обойтись без соответствующего блока питания, а разгонять процессор без оверклокерской оперативной памяти – это несусветная глупость. Если денег достаточно, веселитесь, но в большинстве случаев геймеры предпочитают собрать неплохой компьютер по оптимальной цене. А это значит, что речь о дорогой видеокарте за 100 тысяч рублей не идёт, а покупка дорогого процесса – это какая-то блажь и потеря денег. Давайте подумаем, какой камень подойдёт нормальным геймерам, у которых ощущение реальности ещё не выветрилось окончательно.

Фанаты Intel нас не поймут, если мы не укажем Core i5-12400F. Так вышло, что сам по себе камень очень неплохой, но немного дороговат. Вся хитрость в том, что AMD несколько месяцев назад скинула рекомендованную цену на процессоры нового и старого поколений, тогда как Intel предпочитает выезжать на фанатской любви. Если вы всегда покупали именно Intel, то нет проблем, ведь камень очень достойный и сможет справиться с неплохой видеокартой. Словом, даже если у вас монитор с разрешением 2К, связка из Core i5-12400F и GeForce RTX 3060 Ti вытянет любую игру с космическими требованиями.

Ну а лично мы рекомендуем вам ориентироваться на Ryzen 5 5600X. Этот камень имеет всё необходимое, чтобы считаться бестселлером. Во-первых, он входит в тройку самых продаваемых процессоров на рынке. Во-вторых, он предлагает разумное соотношение между ценой и скоростью работы в играх и любых других задачах. Звёзд с неба Ryzen 5 5600X не хватает, но это и не требуется, ведь вы же не планировали ставить рекорды синтетических тестов, а после радовать себя красивыми цифрами на дисплее? Ну и хорошо, ведь сборка на Ryzen 5 5600X обойдётся вам недорого за счёт бюджетной материнской платы и экономной оперативной памяти.

Многие наши читатели забывают, что не все геймеры мечтают о требовательных новинках. Довольно значительная часть любителей компьютерных игр вообще играет изредка, а в качестве хобби может зайти в танки или корабли. Есть любители Манйкрафта или Контр Страйка. Именно для них и создан Ryzen 5 5600G. На самом деле встроенный графический чип позволяет играть и в более новые игры, но это уже приятный бонус, а в целом большую часть потребностей данный камень точно способен решить.

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За 11 590 рублей вас поджидают сразу два камня: Core i3-13100F и Ryzen 5 3500X. Даже если вы ну очень любите продукцию Intel – проходите мимо. Вся пикантность ситуации состоит в том, что камень 13-го поколения демонстрирует почти идентичную производительность с вышедшим в прошлом году Core i3-12100F, но стоит намного дороже. Мы не знаем, чем такое можно оправдать, но всё это и не нужно, ведь за ту же цену есть 6-ядерный Ryzen 5 3500X. За счёт снижения тактовой частоты он не такой быстрый, как указанный выше Ryzen 5 5600X, но для видеокарты уровня GeForce RTX 3050 будет достаточно. Помните, что для геймеров выгоднее сэкономить на материнской плате и оперативной памяти 10 тысяч рублей, а после докинуть эту сумму до видеокарты. Например, вместо GeForce RTX 3050, вы купите GeForce RTX 3060 Ti, а там вас ждёт совершенно другой уровень быстродействия.