Не всегда самая дорогая видеокарта оказывается быстрее

Обычный человек по определению не может знать всё о товарах, которые он покупает. Даже если вы как следует изучите автомобили, что позволит делать выверенный выбор, то останутся пробелы в покупке продуктов питания и электроники. Сколько бы времени вы не потратили, всегда есть то, что вызывает вопросы, а значит вынуждает делать тот или иной выбор. Если денег достаточно много, то можно не замечать переплаты за более дорогие продукты питания, вот только значительное большинство жителей России вынуждено подходить к вопросу покупки тех или иных продуктов ответственно.

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Ну а магазины и маркетологи научились пользоваться пробелами в наших знаниях. Некоторые делают упор на бренды, тогда как другие используют путаницу с названиями и годом выпуска. С видеокартами ситуация ничем не лучше, ведь производителям нужно продавать, а геймеры пытаются сделать наиболее верный выбор. Ну а на пути встаёт масса препятствий, о некоторых из которых мы сегодня и поговорим.

Прежде всего обратим внимание на GeForce RTX 3060 Ti. Это самая недорогая видеокарта NVIDIA прошлого поколения, которая позволяет вам играть в требовательные новинки даже в 2К. Мы советуем не мечтать о максимальных настройках графики, но всё зависит от многих факторов. Например, некоторые игры будут работать даже в 4К (танки и корабли), а с использованием технологии масштабирования удастся разогнать количество кадров выше 60 единиц. После падения курса рубля GeForce RTX 3060 Ti ощутимо подорожала, но всё познаётся в сравнении, а маркетологи не дремлют.

Как видите, за 45 тысяч вы можете купить GeForce RTX 3060 производства MSI. Ясно, что данный бренд считается более востребованным, чем Palit, вот только в данном случае речь о совершенно другой видеокарте. Обратите внимание, что у GeForce RTX 3060 12 Гб видеопамяти, что делает её более привлекательной для многих геймеров, которые плохо знакомы с наименованиями графических чипов NVIDIA. Ну а в результате вы платите больше, а получаете на 15% меньшую производительность. На первый взгляд такое кажется невозможным, вот только перед нами системная практика, а подобных видеокарт в продаже около 5 различных моделей. Например, ещё одна GeForce RTX 3060 от MSI, но уже с менее громоздкой системой охлаждения. На самом деле обе почти идентичны и сильно уступают GeForce RTX 3060 Ti, но обычные геймеры не знают подобных тонкостей.

Ну или обратите внимание на GeForce RTX 3050. На первый взгляд перед нами бодрая видеокарта с неплохой системой охлаждения и приемлемой ценой до 26 тысяч рублей. Согласимся, что видеокарта позволит вам легко запускать даже самые новые игры в 1080р без видимых трудностей. Вы не встретите фризов даже на высоких настройках графики, а 8 Гб видеопамяти достаточны для любых сценариев. GeForce RTX 3050 выглядит неплохо и пользуется спросом, но ровно до тех пор, пока мы не рассмотрим Radeon RX 6600. И вот здесь приходится признать, что незнание основ и нежелание изучать тесты приводит к тому, что вы платите на 1000 рублей больше, но теряете около 15% производительности на ровном месте. Мы не призываем вас изучать все доступные в продаже видеокарты, но постарайтесь уделить выбору хотя бы несколько часов. В этом случае вы сможете посмотреть тесты, определитесь с оптимальным сегментом и не допустите ошибок.

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Простой пример, между GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 6650 ХТ почти нет разницы по производительности, но последняя не только дешевле на 4 тысячи рублей, но и обладает повышенной энергоэффективностью. Получается, что вам не придётся платить за новый блок питания, что позволит снова сэкономить немного денег. Учтите, что у Radeon RX 6650 ХТ более продвинутая система охлаждения, поэтому вы не только сохраните ваши деньги, но и получите тихий продукт, способный большую часть времени во время просмотра видео и написания текстовых документов работать почти бесшумно.