Увы, но российские геймеры предпочитают NVIDIA

Как понять, что ваш продукт будет популярен и принесёт огромную прибыль? Эксперты расскажут вам о существовании определённых предпосылок, а маркетологи пообещают продать всё, что будет хорошо рекламироваться. Согласимся, что всё это действительно так, вот только далеко не всегда законы рынка действуют согласно пожеланиям производителей. Например, когда в 2020 году все ждали от AMD большого прорыва, нагрянул полупроводниковый кризис. В результате компания не смогла себе позволить выпустить достаточное количество графических чипов, потеряв инициативу и рыночную долю. Несмотря на то, что сегодня никаких ограничений на производство больше нет, Лиза Су не спешит наращивать темпы выпуска видеокарт, а значит в компании есть системные проблемы, решить которые непросто.

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Никто не мог представить, что GeForce GTX 1060 станет бестселлером, также как невозможно быть предугадать, что Radeon RX 6600 ждёт провал. На рынке достаточно интересных предложений, многие из которых обладают отличным соотношением между ценой и быстродействием. Вот только далеко не всегда обычные геймеры обращают на всё это внимание. Проще говоря, большая часть любителей компьютерных игр выбирает NVIDIA, а сегодня мы поговорим о том, какие видеокарты пользовались высоким спросом в российской рознице в феврале 2023 года.

На первом месте GeForce RTX 2060 SUPER. Это довольно странное решение, которое с трудом поддаётся логике, ведь перед нами графический чип даже не предыдущего поколения, а значит сильно устаревшая модель. Неясно, почему GeForce RTX 2060 SUPER расходится быстрее, чем горячие пирожки у вокзала, но стоит согласиться с тем, что видеокарту ещё рано списывать со счетов. В разрешении 1080р она покажет неплохую производительность и будет примерно на равных с GeForce RTX 3060. Здесь нужно сделать небольшую ремарку, ведь речь идёт о второй серии GeForce RTX 3060 с 8 Гб видеопамяти и 128-битной шиной.

На втором месте оригинальная модель GeForce RTX 3060 с 12 Гб видеопамяти и 192-битной шиной. Что странно, эта видеокарта быстрее указанной выше GeForce RTX 2060 SUPER и на 2 года новее, поэтому кажется нам более выгодной. Прибавьте к этому разницу по количеству памяти, и вы сможете понять, что российские геймеры не всегда делают верный выбор. Второе место – это не так уж и плохо, но GeForce RTX 2060 SUPER точно не место на пьедестале самых продаваемых графических чипов февраля.

GeForce RTX 3050 за 27 590 на третьем месте. А вот здесь позвольте снова не согласиться с таким странным выбором. Получается, что различия в стоимости между GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050 достигают 3500 рублей, тогда как покупатели менее дорогой видеокарты теряют около 15% быстродействия. Полный абсурд. Помните о том, что перед покупкой необходимо смотреть тесты. Будет довольно странно, если вы решите сэкономить гроши, потеряв при этом солидный процент производительности. GeForce RTX 3050 – это не самая плохая видеокарта на рынке, но стоить она должна не больше 22 тысяч рублей, ну а сегодня брать её при наличии в продаже GeForce RTX 3060 – это полный бред.

Если у вас есть 40 тысяч рублей, и вы хотите взять видеокарту под разрешение 2К, то стоит обратить внимание на GeForce RTX 3060 Ti. Похоже, это наиболее выгодная по цене видеокарта, которая справляется со сложными играми в таком разрешении. В данном случае цена могла быть и выше, но из-за резкого падения курса рубля ожидать скидок не приходится. Остаётся только два решения: подождать до лучших времён, или переплатить несколько тысяч, ведь были времена, когда за GeForce RTX 3060 Ti просили 36 тысяч рублей.

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На пятое место в топе самых продаваемых удалось ворваться GeForce RTX 3070 Ti. Эта видеокарта имеет неплохой запас производительности, отличается сносной системой охлаждения и приличной энергоэффективностью, но может разочаровать вас из-за наличия весьма скромного количества видеопамяти. Да, здесь всего 8 Гб. Многие наши читатели заявят, что этого достаточно, и будут правы, ведь в 2К с высокими настройками графики пока всё в полном порядке. Или нет, смотря как посмотреть, ведь вы покупаете видеокарту на 3-4 года, а уже сегодня не сможете себе позволить раскрыть потенциал новинок на максимуме настроек. Словом, всегда есть свои минусы, а GeForce RTX 3070 Ti не хватает звёзд с неба.