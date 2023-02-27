Ryzen 9 7900X и Ryzen 7 5800X3D предлагают отличный запас производительности, но сильно отличаются по стоимости сборки

Иногда возникает желание купить мощный компьютер, который позволяет вам получить почти максимальную производительность в рабочих задачах и играх. Вот только флагманские процессоры и видеокарты стоят очень дорого, а значит могут оказаться не по зубам даже тем, кто может себе позволить потратить на развлечения несколько тысяч долларов. В этом случае необходимо идти на компромисс, а оптимальным решением может быть процессор, который стоит в районе 40 тысяч рублей.

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В данном случае цена самого камня не так важна, ведь система складывается не только из процессора, но и из других комплектующих. К примеру, многие энтузиасты готов платить 30 тысяч рублей за материнскую плату, надеясь на раскрытие разгонного потенциала. Некоторые уверены, что без скоростной оперативной памяти в наше время просто не выжить, поэтому заказывают себе дорогостоящие планки DDR5 от брендовых производителей. В итоге стоимость сборки улетает далеко за 300 тысяч рублей, что вызывает неподдельное удивление у обычных геймеров. И действительно, воспользоваться подобной мощью просто негде, а разумный выбор позволяет сэкономить на материнской плате и ОЗУ кругленькую сумму. Сегодня мы разберём процессоры с отличным потенциалом, которые могут стать основой для перспективной сборки для игр и рабочих задач.

Ryzen 9 7900X немного выбивается из нашей ценовой группы, но в целом может быть интересен фанатам продукции красного лагеря. Процессор может предложить огромный потенциал и производительность для решения любых задач. Можно долго рассказывать о том, что у Intel есть и более скоростные решения. Это так, вот только и у Ryzen 9 7900X имеются свои плюсы. Например, в будущем вы сможете его заменить на более мощный камень следующего поколения без обновления материнской платы и оперативной памяти. Процессоры AMD крайне посредственно поддаются разгону, поэтому брать систему на жидкостном охлаждении не рекомендуем. Точно также вам не понадобится материнская плата дороже 20 тысяч рублей, что позволит направить сэкономленную сумму на видеокарту.

Крайне любопытно выглядят два процессора прошлого поколения. Так, Core i9-12900KF представляет собой флагман Intel прошлого поколения, тогда как Ryzen 9 5950X – это невероятно мощное решение для энтузиастов и тех, кто ищет рабочую лошадку на все случаи жизни. Оба процессора привлекают невероятным запасом мощности и способны заработать даже на самом недорогом железе. Сложно сказать, какой их камней окажется выгоднее. Возможно, Ryzen 9 5950X, поскольку он легко встанет даже в материнские платы на чипсете А320. Переходить на крайности не рекомендуем, поэтому куда перспективнее будет материнская плата на чипсете В550, но решающее слово всё равно останется за конечным пользователем. Оба процессора будут выгоднее в сборке, чем новинки нового поколения. Не забывайте, что потенциал у этих камней ощутимо ниже если сравнивать с Ryzen 9 7900X.

Core i7-13700K подходит для тех, кто ищет всё и сразу. Этот процессор обладает огромным запасом мощности и почти достигает лидеров в разгоне. Поскольку всё это плохо согласуется с экономией, то мы предлагаем взять относительно недорогую материнскую плату и оперативную память DDR5. Стоит понимать, что в этом случае пытаться сэкономить 10 тысяч рублей на ОЗУ – это не лучшая идея, ну а в итоге можно рассчитывать на впечатляющие показатели в любых задачах.

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Ну а в запасе у тётушки Су есть довольно любопытный процессор Ryzen 7 5800X3D. У него нет высоких тактовых частот, нет архитектуры нового поколения и многих других фишек. Оставьте всё это для маркетологов, ведь данный камень позволяет собрать одну из самых мощных сборок за сущие копейки. Поскольку Ryzen 7 5800X3D относится к процессорам прошлого поколения, то вам достаточно простенькой материнки и такой же ОЗУ. Сэкономьте все ваши деньги, ведь они понадобятся вам для видеокарты. Ну а Ryzen 7 5800X3D настолько быстр, насколько только можно, а значит нехватки в быстродействии точно не будет.