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Иран научит РФ обходить санкции на поставку самолётов и выйдет на российский рынок автомобилей
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Самолёты, служащие для гражданских и регулярных грузовых перевозок, проходят тщательную регулярную проверку. Прежде всего положено 3-часовая проверка перед каждым вылетом. Кроме того, все лайнеры тщательно изучают раз в сутки, а ещё более детально – раз в неделю. Согласно существующим регламентам, раз в год осуществляется масштабная техническая проверка, в рамках которой самолёт на полтора месяца загоняют в ангар, а всего потребуется 6000 человеко-часов. Поскольку санкции длятся уже год, то абсолютно все находящиеся в небе самолёты уже должны были пройти подобное ТО, ну а проблемы с запчастями неустанно преследуют российскую авиацию. Эксперты, знакомые с ситуацией, рассказывают о том, что силами параллельного импорта удалось решить наиболее острые проблемы, но сложности с обслуживанием накапливаются, а решать их нужно было ещё вчера.

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Авиаперевозчики тщательно следят за тем, чтобы все самолёты находились в хорошем состоянии несмотря на возраст, поскольку репутационные риски способны уничтожить любую компанию и грозят гигантскими финансовыми потерями и даже тюремным сроком. В последнее время эксперты фиксируют снижение числа аварий, а причина в ужесточении регламентных норм, вот только с России с этим становится всё сложнее. В случае, если санкции будут сняты в течение года, то отечественная отрасль сможет всё это пережить без серьёзных потерь, вот только санкции всё больше кажутся вечными, а значит приходится искать выход. Прежде всего предлагается советский сценарий, в рамках которого Россия поэтапно перейдёт на полное производство самолётов и запчастей к ним. Sukhoi Superjet 100 имеет часть иностранных компонентов (до 80% электроники), а после отказа французской компании Safran поставлять двигатели SaM146 столкнулся с определёнными сложностями. Руководство компании разработало собственный двигатель, но предлагает ставить его только на новые самолёты, поскольку процедура замены слишком дорогая и крайне сложная. 

Но если постройка новых самолётов может считаться инвестицией в будущее, то не стоит забывать о тех бортах, которые находятся в небе прямо сейчас. А подавляющая часть – это иностранные лайнеры, для которых требуются соответствующие комплектующие. И вот здесь сил параллельного импорта уже недостаточно. Как оказалось, ещё летом Россия подписала с Ираном несколько документов, после чего исламское государство раскрыло отечественным специалистам сложные схемы закупки запчастей и целых самолётов на мировом рынке. Большая часть оказывается намного дороже, чем по официальным контрактам, но выбора нет. При этом достать получается около 80% комплектующих, тогда как иранские инженеры освоили производство оставшихся 20%, а значит смогут либо поставлять всё это в Россию, либо поделятся технологиями. Ну а если вы сомневались в способности Ирана обходить санкции, то стоит привести следующий пример: только за 2020 год в исламскую страну было ввезено сразу 22 самолёта Airbus. Часть сразу разобрали на запчасти, что позволило увеличить количество деталей, ну а другие до сих пор бороздят небо над Ираном.

Saipa Quik

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Похоже, Россия будет перенимать не только опыт обхода санкций, но и может заключить соглашение на поставку крупной партии автомобилей из Ирана. Пока российские специалисты получили на сертификацию несколько машин, ну а партнёром станет иранская Saipa. Давайте кратко изучим то, что вскоре окажется доступно российским автолюбителям. Самым недорогим станет хетчбэк Saipa Quik, который в чём-то похож на Lada Granta и может похвастать двигателем на 87 л.с. объёмом 1.5 литра. Доступна коробка передач с вариатором. Платформа очень старая, но назвать цену в РФ не представляется возможным. Saipa Saina вдохновлялся Ford Festiva и вышел в 2016 году. Двигатель остался без изменений, а управление доступно с помощью 5-степчатой механики и 6-степчатого вариатора. В наличии ABS, климат контроль, EBD и большая приборная панель, что выгодно отличает иранский автомобиль по сравнению с российской Lada Granta. Есть и более новая Saipa Shahin, производство которой стартовало в 2020 году. Платформа основана на Toyota Corolla E160 и включает турбированный двигатель на 1.5 литра с мощностью 110 л.с. Доступна 5-ступенчатая механика, а в Иране за такой автомобиль просят 12 тысяч долларов. Нет никаких сомнений, что в РФ будет дороже. 

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#санкции #авиация
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