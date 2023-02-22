Ну а если добавить эти 25 тысяч к видеокарте, то ваш Ryzen 7 5800Х и вовсе позволит собрать игровую систему намного мощнее

Есть такое крылатое выражение: «Сколько людей – столько и мнений», на 100% отражающее ситуацию с выбором процессоров. Так, есть энтузиасты, которые вещают нам о том, что нужно брать исключительно дорогие флагманские камни. Находятся любители Core i7-13700К, ну а фанатов Ryzen 7 7700Х больше с каждым днём. Процессор AMD привлекает высокими скоростными показателями и в целом не разорит вас, если постараться не переплачивать за брендовые комплектующие.

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Но это только одна сторона медали, ведь всегда есть процессоры прошлого поколения, стоимость которых ниже, а быстродействие позволяет решать большинство задач даже сегодня. Весьма хорош Ryzen 9 5900Х, ну а геймеры по всему миру выбирают Ryzen 7 5800Х. Это один из самых популярных камней на рынке, который позволит вам собрать систему за сущие копейки, получив внушительную производительность и неплохой потенциал. Сегодня мы разберём преимущества этого процессора, а также нескольких конкурентов, ну а в качестве примера рассмотрим ситуацию, когда речь идёт о компьютере с видеокартой GeForce RTX 3070 Ti или Radeon RX 6800.

Начнём всё с того же Ryzen 7 7700Х. Скажем так: если вы решили, что можете себе позволить переплатить за процессор 10 тысяч рублей, потратив лишние 7 тысяч на материнскую плату и столько же на оперативную память, то указанный выше камень станет лучшим из всех, что вы можете себе позволить. С видеокартами GeForce RTX 3070 Ti и Radeon RX 6800 он будет показывать внушительную производительность, а в будущем сможет раскрыть потенциал более мощных графических чипов следующего поколения. Сложно сказать, насколько вложения окупятся, ну а пока вы просто получите неплохой процессор с очень большим запасом прочности.

На этом фоне Core i5-13600KF выглядит бедным родственником. Цены на процессоры Intel в российской рознице не радуют, а в результате вы может и потратите меньше, чем на сборку под Ryzen 7 7700Х, но точно получите невнятную производительность за свою цену. Нам кажется, что Core i5-13600KF должен стоить на 5 тысяч дешевле, ну а многие покупатели такого процессора ещё и берут под него дорогую материнскую плату. Это настоящий провал, ведь перед нами тупиковая ветвь. Проще говоря, в следующем поколении у Intel появятся новые процессоры и новый сокет, ну а любителям флагманских материнских плат под Core i5-13600KF мы просто передадим привет и помашем рукой.

Ничем не лучше Core i7-12700KF. Сам по себе процессор очень неплохой, поскольку под него в наличии бюджетные материнские платы, а инженеры Intel позаботились о том, чтобы вы могли купить недорогую оперативную память DDR5. С Ryzen 7 7700Х такой фокус не пройдёт, но потенциала у Core i7-12700KF нет, а сам он ну очень дорогой. Как неудивительно, но примерно то же мы можем сказать и о Ryzen 5 7600Х. Кажется, что перед нами неплохой выбор на новой платформе, вот только обычно подобные камни берут не самые богатые геймеры, а тут нам предлагают материнскую плату от 17 тысяч рублей и ОЗУ DDR5. С нашей точки зрения, время Ryzen 5 7600Х придёт, но случится это не раньше, чем оперативная память нового поколения станет дешевле, а в продаже появятся материнские платы на чипсете А620.

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Ну и самое время обсудить преимущества Ryzen 7 5800Х. Все указанные выше процессоры смогут раскрыть потенциал видеокарт GeForce RTX 3070 Ti и Radeon RX 6800, где покажут максимальную производительность. Вот только нужно помнить о том, что Ryzen 7 7700Х способен раскрыться только с видеокартой за 100 тысяч рублей, поэтому в тандеме с указанными выше графическими чипами не покажет рекордной производительности. Получается, что покупатели Ryzen 7 5800Х могут забыть о всех скоростных преимуществах Ryzen 7 7700Х, сосредоточившись на экономии. Ну а если у вас есть голова на плечах, то вы возьмёте Ryzen 7 5800Х, к ней бюджетную ОЗУ и материнскую плату, а всего сэкономите почти 25 тысяч рублей. Доплатите эти деньги к тем 55 тысячам, что вы планируете потратить на GeForce RTX 3070 Ti или Radeon RX 6800, и вы получите в своё распоряжение новую GeForce RTX 4070 Ti. Надеемся не нужно никому говорить, что эта видеокарта окажется на 50% быстрее, а значит можно как сэкономить, так и взять за те же деньги более мощное железо. Ну а сделать это можно только на Ryzen 7 5800Х.