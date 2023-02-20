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Core i7-13700K vs Ryzen 7 5800X3D – почему сборка на процессоре Intel стоит почти в 2 раза дороже
Core i7-13700K - это не самый лучший выбор 2023 года
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Если вы ещё не читали новый материал одного из наших блогеров, собравших компьютер на базе GeForce RTX 4090, то самое время это сделать, ведь там вы найдёте множество странностей, о которых пишут наши добрые читатели в комментариях. Мы не претендуем на признание нашего мнения единственно верным, но подобные сборки кажутся детской прихотью, поскольку владельцы никогда не смогут воспользоваться потенциалом купленного железа. Например, самая быстрая видеокарта на планете хороша тем, что тянет любые игры с трассировкой лучей и ультимативной графикой в 4К без всякого масштабирования. Ну а у автора монитор 1080р.

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Мы отсылаем вас в наш материал, где сборка кажется более верной, и обойдётся в 150 тысяч по сравнению с потраченными блогером 350 тысяч рублей. Повторимся, что единственно верной позиции не существует, ну а мы попробуем сравнить несколько процессоров, выяснив, какой из них стоит взять здесь и сейчас, если вы планируете собрать производительную игровую сборку. 

Начнём с Core i7-13700K. Именно такой камень использовал указанный выше блогер, а мы отметим, что выбор действительно достойный, вот только есть несколько нюансов. Во-первых, перед нами мёртвая платформа, для обновления которой придётся заменить материнскую плату. Ну а если вам нужен компьютер с разгонным потенциалом, то придётся выложить солидную сумму, ведь только флагманский чипсет (Z690) позволит раскрыться вашему таланту оверклокера. Core i7-13700K хорош и позволяет получать почти максимальные результаты в играх, но затраты на покупку системы на его базе обойдутся вам в 2 раза больше, чем вы планировали потратить изначально. 

Куда выгоднее Ryzen 7 5800X3D. Мало того, что этот камень не уступает указанному выше по чистой скорости, так он ещё и не потребует для сборки того самого геймерского компьютера видеокарты дороже 10 тысяч рублей. Если вам кажется, что нужно брать материнские платы за 30 тысяч – адрес сайта вы знаете, ну а мы не видим смысла в том, чтобы брать материнскую плату в 2023 году. Разгон давно умер, а получить 5% к бусту путём двойной переплаты – это довольно странное решение. Получается, что Ryzen 7 5800X3D окажется также хорош в играх, как и Core i7-13700K, но вы сможете сэкономить кругленькую сумму. В случае, если у вас монитор 4К, стоит присмотреться к видеокарте помощнее, ну а для 2К подъедет и Radeon RX 6650 XT. 

Дабы не оставить вас без выбора, предлагаем обратить внимание на другие процессоры. Пожалуй, наиболее перспективным считается Ryzen 7 7700Х. Что любопытно, цены на материнские платы под новую линейку AMD снижаются, оперативная память DDR5 также начала дешеветь, а в итоге сборка на Ryzen 7 7700Х перестала казаться такой нереально дорогой. Вы потратите меньше, чем на Core i7-13700K, ну а получите возможность разгона даже на материнской плате за 15 тысяч рублей. Сомневаемся, что вы будете что-либо разгонять, но это уже не наше дело. Через пару лет вы сможете безболезненно заменить Ryzen 7 7700Х на один из актуальных процессоров следующего поколения оставив работающую материнскую плату, а значит даже против этого процессора указанный выше Core i7-13700K не кажется нам оптимальным выбором. 

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Ну или можно снова попытать счастья с Intel, купив Core i5-13600KF. Сам по себе процессор неплох, вот только на фоне Ryzen 7 7700Х он сильно теряется, лишаясь всех своих положительных характеристик. Полный провал, ведь 8 ядер против 6 больших ядер (есть ещё 4 малых ядра) – это сомнительный выбор. Уж лучше обратите внимание на Ryzen 9 5900Х. Камень ещё не исчерпал свой потенциал, но сама платформа уже не будет обновляться и считается устаревшей. Ryzen 9 5900Х имеет высокую производительность при решении рабочих задач, поэтому в некоторых сценариях быстрее Ryzen 7 5800X3D. В играх он неплох, ну а с видеокартой до 50 тысяч вы почти не заметите разницы.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 7 5800x3d #core i7-13700k
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