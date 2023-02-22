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Zelot За пост начислено вознаграждение
Переходим на видеокарты AMD – что не так с Radeon RX 7900 XT, и в чем так хороша Radeon RX 6800
Не все видеокарты AMD выгодны, но некоторые имеют отличное соотношение цены и быстродействия
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Видеокарты NVIDIA раскупают даже чаще, чем горячие пирожки у вокзала. Мало того, аналитики вещают о скором повышении спроса на мощные графические чипы, что связано с распространением нейросетей и умных алгоритмов. Казалось бы, самое время геймерам надавить на Дженсена Хуанга, отказавшись переплачивать за игровую продукцию, но пока всё это теория, поскольку относительно неплохо продаются даже флагманы типа GeForce RTX 4090. Похоже, что любители компьютерных игр разучились думать самостоятельно, предоставив за них решать проплаченным блогерам и продавцам в магазинах. 

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Нам совершенно всё равно, производства какой компании будет ваша видеокарта, но хотелось бы понять, так ли плоха продукция AMD, и стоит ли сегодня покупать новинки от тётушки Су. На самом деле у красных масса проблем, а руководство компании упрямо не желает их решать. Вместо этого выбирается выжидательная стратегия, результатом чего является очередное падение рыночной доли. 

Давайте начнём с Radeon RX 7900 XT. Сама по себе видеокарта очень неплохая и способна тянуть любые игры в 4К на ультимативных графических настройках ещё несколько лет. Запас прочности огромный, а 20 Гб видеопамяти позволяют надеяться на длительный жизненный цикл. Всё это хорошо звучит до тех пор, пока мы не вспоминаем о том, что AMD выступает в роли догоняющего. Ну не купят геймеры Radeon RX 7900 XT за 95 тысяч рублей. Возможно, вам и удастся найти нескольких энтузиастов, тогда как остальные предпочтут один их флагманов NVIDIA. Именно поэтому мы не можем назвать Radeon RX 7900 XT выгодной, ну а цена должна опуститься до 80 тысяч, и только после этого продажи новинки станут существенными.

Ничем не лучше дела обстоят с Radeon RX 6950 XT. Старый флагман хорошо справляется с играми, но не может составить достойной конкуренции новинкам, поэтому интересен только тем, кто вообще не разбирается в видеокартах. Да, здесь вы найдёте 16 Гб видеопамяти, но трассировка лучей разочаровывает, а технология FSR 3.0 появится ещё очень нескоро. Было бы неплохо, если бы российская розница скинула цену Radeon RX 6950 XT ниже 70 тысяч рублей. Ну а мы можем констатировать, что речь идёт о новой партии, поскольку ранее продукция ASRock на российском рынке замечена не была. 

Radeon RX 6800 XT стоит почти 70 тысяч рублей, что делает эту видеокарту крайне спорной, а значит ожидать сколько-нибудь существенных продаж не стоит. Видеокарта привлекает наличием 16 Гб видеопамяти, но сильно уступает по быстродействию находящейся в продаже GeForce RTX 4070 Ti, ну а о том, как Джесен Хуанг умеет убеждать геймеров в необходимости заносить ему денежки, мы не сомневаемся. Даже если бы графический чип зелёных был хуже, преимущество всё равно было бы на стороне NVIDIA. Всё это значит, что сегодня AMD нужно не только предлагать лучшее соотношение цены и производительности, но и начать выпускать много новинок, а также демпинговать. Пока ничего этого не происходит, а красные пытаются играть на чужом поле. Успехов на этом поприще Лиза Су пока не добилась.

Цена Radeon RX 6800 далека от идеала, но это первый графический чип AMD, способный предложить вменяемую стоимость без ощутимой потери быстродействия. Конкурентом выступает GeForce RTX 3070 Ti, ну а здесь сравнение не в пользу видеокарты NVIDIA. Начнём с того, что у Radeon RX 6800 всё ещё 16 Гб видеопамяти, тогда как GeForce RTX 3070 Ti способна предложить всего 8 Гб. Сегодня в играх разница окажется почти незаметна, но нехватка памяти задушит графический чип через пару лет. В результате потенциал у видеокарты NVIDIA останется, а в реальных играх придётся снижать графику. Ну а Radeon RX 6800 ещё и быстрее, что позволяет говорить о неплохом выборе. Дорого, но влиять на цены мы не можем, а лишь критиковать и обсуждать их.

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Ровно на 10 тысяч дешевле в продаже можно встретить Radeon RX 6750 XT. Здесь неплохой набор из 12 Гб видеопамяти и 192-битной шины, что даёт возможность надеяться на длительный жизненный цикл. Даже через пару лет такого количества памяти вам будет достаточно в играх. Мы не знаем, как быстро изменятся требования к новым движкам, но тот факт, что иметь в запасе 4 Гб памяти – это правильное решение, не вызывает сомнений.

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#amd #видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 6800 #radeon rx 7900 xt
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