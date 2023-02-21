Если у вас есть лишние деньги, смело берите Ryzen 7 7700X

Российская розница полна сюрпризов, а найти ответы на некоторые вопросы оказывается невозможно. Например, по какой-то причине до сих пор нет процессоров AMD нового поколения с урезанными тактовыми частотами. Напомним, что Лиза Су выпустила такие камни с целью повышения привлекательности линейки Ryzen 7000. Казалось бы, самое время завозить их в магазины РФ, но воз и ныне там. Не менее странная ситуация и с процессорами Intel с заблокированным множителем. Так, релиз состоялся больше месяца назад, а камни пришли совсем недавно.

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Но и это не всё, ведь цены стоят заоблачные, а линейка неполная. Вопросов много, ну а мы заметили, что стоимость некоторых процессоров значительно выше, чем должна быть, при этом у AMD явное преимущество. К примерам мы перейдём ниже, рассмотрев несколько интересных решений для геймеров и энтузиастов. Не все процессоры могут вам понравиться, поскольку цены далеки от тех, что зафиксированы в США. Поясним, в официальной российской рознице прибавляется НДС в размере 20%. Кроме того, существует таможенный взнос, ну а сами камни ещё и идут по параллельному импорту. В результате всех хотят отхватить маленький кусочек пирога, а платить за эти приходится нам с вами.

Если вы всерьёз задумались о покупке игрового процессора, то самое время начать с Ryzen 7 7700X. Увы, но цены на материнские платы под этот камень стартуют с 17 тысяч рублей, а обойтись без оперативной памяти DDR5 не получится. Это минусы, но немного потратившись вы получаете почти максимальную игровую производительность и возможность раскрытия любой видеокарты. Именно так, вы можете купить GeForce RTX 4070 Ti, не думая о том, справится ли ваш процессор с потенциалом графического чипа. Ryzen 7 7700X обладает скрытым потенциалом и может быть заменён на более новый камень в будущем с минимальными инвестициями. Интересное предложение, ну а если вы умеете считать, то выходит чуть больше 400 долларов. Вы удивитесь, но это та самая рекомендованная цена в США, что довольно неожиданно для России. Причина в том, что не так давно AMD сильно скинула цены по всему миру, тогда как Intel продолжает держаться и не хочет демпинговать.

Если вы не хотите тратиться на дорогую видеокарту, но хотите мощный процессор с недорогой сборкой, то берите Ryzen 9 5900Х. Пожалуй, с видеокартой за 40 тысяч рублей он будет показывать аналогичную производительность более новому Ryzen 7 7700X. Ну а сравнивать оба камня в рабочих задачах бессмысленно, ведь 12 ядер Ryzen 9 5900Х решают. Материнская плата под данный камень обойдётся вам в 100 долларов, а необходимости в оперативной памяти стандарта DDR5 и вовсе нет. Возможности заменить Ryzen 9 5900Х на что-то более мощное без переплат через пару лет нет, но для многих это не является определяющим.

Как вы помните, мы начали наш материал с того, что процессоры Intel жутко дорогие. Простой пример, за 30 тысяч вы можете купить Core i7-12700KF. Сам по себе это неплохой камень, но он явно не конкурент Ryzen 9 5900Х и уж точно никакой по сравнению с Ryzen 7 7700X. Мы не советуем смотреть в сторону Core i7-12700KF, поскольку его красная цена не может превышать 23 тысячи рублей. А как вам Core i5-12600K за 26 тысяч рублей? Нам кажется, что сегодня не время для Intel, как бы странно для фанатов синего лагеря такие заявления не звучали. Возможно, когда в РФ придут нормальные скидки, но пока выгодных цен нет даже в американской рознице.

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О чём говорить, если даже Ryzen 5 7600Х стоит 24 тысячи рублей. А ведь данный камень быстрее Core i7-12700KF в играх и стоит дешевле. Разницу в цене вы можете потратить на материнскую плату на сокете АМ5, ну а в играх новинка AMD покажет себя с лучшей стороны. Некоторые читатели напомнят нам о том, что под такой камень придётся брать дорогую оперативную память. Согласимся, но всё не так очевидно. Во-первых, вам всё равно придётся брать DDR5. Во-вторых, сегодня ОЗУ нового поколения стоит относительно недорого, хотя в продаже встречаются ультимативные модели с завышенными тактовыми частотами. Выбирать вам, ну а мы лишь предлагаем как следует присмотреться к тем продуктам, которые есть в наличии.