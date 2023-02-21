Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему старые флагманы NVIDIA такие дорогие, и когда придёт время для покупки GeForce RTX 4070 Ti
NVIDIA не планирует снижать цены на старые флагманы
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Буквально вчера мы с вами пришли к выводу, что новые флагманы NVIDIA и AMD далеки от ожиданий игрового сообщества. Дженсен Хуанг решил поднять потолок цен на все графические чипы, а в результате GeForce RTX 4080 подорожала по сравнению с GeForce RTX 3080 (вышла в 2020) на целых 500 долларов. Невероятно, но этому не было дано никаких объяснений, а в последнее время руководство NVIDIA откровенно игнорирует геймеров. Не лучше дела обстоят и с Radeon RX 7900 ХТ. Продажи даже в США идут медленно, а в России стоимость флагмана AMD превышает все допустимые пределы. 

реклама

На этом фоне относительно привлекательным считается графический чип GeForce RTX 4070 Ti, но и здесь рекомендованная стоимость выросла на 200 долларов по сравнению с прошлым поколением. Раньше, когда были вопросы к видеокартам нового поколения, всегда можно было обратить внимание на продукты, уже доступные в рознице. Ещё бы, ведь магазины хотят быстрее избавиться от товара, а производитель стремится вывести подобные решения с рынка. Похоже, в российской рознице никто никуда не спешит, ведь цены на флагманы прошлого поколения зашкаливают.

Например, за GeForce RTX 3090 Ti просят 121 тысяч рублей. Если вы не в курсе, то речь идёт о самоё быстрой видеокарте NVIDIA прошлого поколения, которая на старте продавалась за 2500 евро, а в российских магазинах стоила больше 300 тысяч рублей. На этом фоне мы видим некоторое снижение стоимости, вот только за 85 тысяч можно купить GeForce RTX 4070 Ti, которая окажется быстрее в играх. Если вам нужна мощная видеокарта для обработки видео в разрешении 8К, то стоит задуматься, ведь 24 Гб видеопамяти справляются с такой задачей лучше, ну а в остальных 99% случаев перед нами несуразный продукт по завышенной цене.

Неясно, кто вообще устанавливает цены на видеокарты, но за GeForce RTX 3090 почему-то просят 143 тысячи. Неясно, что происходит, ведь за такие деньги вы можете купить GeForce RTX 4090, которая окажется на 60% быстрее, но в любом случае это очередное подтверждение того, что старые флагманы NVIDIA нужно обходить стороной. Кстати, некогда популярная среди энтузиастов GeForce RTX 3080 Ti и вовсе выглядит как полный провал. Если сравнивать эту видеокарту с GeForce RTX 4070 Ti, то у старушки на 20% меньшая производительность, а цена выше. Ну и на кого всё это рассчитано? При этом нет никакого преимущества по количеству памяти, а GeForce RTX 4070 Ti ещё и может предложить продвинутую трассировку лучей с технологией DLSS 3.0. Даже без этого новинка обходит все старые флагманы, ну а с использованием масштабирования и вовсе способна показать двукратную разницу в производительности.

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Может GeForce RTX 3080 и стоит 68 тысяч, но это не делает её выгодной. По сравнению с GeForce RTX 4070 Ti мы видим катастрофическое отставание, тогда как количество видеопамяти меньше. Не исключено, что несколько старых флагманов залежалось на складе, а продавать их с огромными потерями магазин не хочет. Хотя, есть все основания полагать, что в розницу все эти графические чипы приходят из новых поставок. К примеру, мы никогда не видели Radeon RX 6950 XT производства ASRock. Видеокарта стоит почти 80 тысяч, но оказывается медленнее GeForce RTX 4070 Ti. У AMD больше видеопамяти, но кого вообще волнуют такие глупости, когда разница в цене почти отсутствует, а у NVIDIA в наличии трассировка лучей и народная любовь. Словом, как это не странно, но альтернатив у GeForce RTX 4070 Ti действительно нет. Если вы не спешите, то попробуйте подождать до конца апреля. Инсайдеры уверяют, что в это время состоится релиз GeForce RTX 4070, а NVIDIA объявит о снижении рекомендованной стоимости GeForce RTX 4070 Ti. Не исключено, что даже в России за неё начнут просить меньше 70 тысяч рублей. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4070 ti
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему Артемовск стал смертельной ловушкой в преддверии годовщины СВО
31
Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
37
Армия России "откалибровала" 383-ий полк беспилотной авиации ВСУ в Хмельницком
8
Запад устроил парад антироссийских выступлений, только танки Украине всё не везут
4
Пригожин пообещал не выводить ЧВК «Вагнер» из Бахмута, но проблема с поставками снарядов не решена
+
Обзоры AMD Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D ожидаются за день до начала продаж
6
Российская авторизация Apple перестала ремонтировать технику, ввезенную по параллельному импорту
3
В Минпромторге подтвердили, что современные истребители Су-57 активно применяются в ходе СВО
9
Су-57 активно применяется в СВО, где наносит удары по целям и участвует в воздушных боях
6
Стали известны зарплаты польских наёмников, сражающихся за Украину на Донбассе
8
Первые месяцы военного конфликта Зеленский со своим окружением жил в бункере
10
Пригожин впервые назвал чиновников в правительстве РФ, блокирующих поставки снарядов ЧВК «Вагнер»
+
Мобильные GeForce RTX 4070 и RTX 4060 выглядят разочаровывающе на фоне своих предшественниц
3
Покупка Core i5-13400 лишена смысла — в играх новинка практически не оторвалась от Core i5-12400
10
В России запустят "Вепрь" - "сапера для информационных бомб и фейков" за 30 млн рублей
+
Российские десантники одними из первых прямо на СВО получили на вооружение БМП-2М "Бережок"
17
ASRock представила карту расширения PCI-E 5.0 Blazing Quad M.2 Card для четырех SSD
2
Страны Ближнего Востока проявили интерес к российскому истребителю Су-75 Checkmate
1
Боррель: Украина получает много аплодисментов и мало боеприпасов
4
К концу месяца Micron завершит сокращение 10% персонала
+

Популярные статьи

Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
31
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
37
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
157
США пытаются сократить "гиперзвуковой разрыв" с Россией и Китаем - Asia Times
2
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году
16
Собираю ультимативный геймерский ПК под себя за 150 000р – Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 3070 Ti
34
Американские истребители F-35 постоянно ломаются и за 5 лет состарились сильнее, чем F-15E за 30 лет
+
Сериал Чужестранка (Outlander) - немножко хорошей фантастики
2
Ложь и обманутые надежды от современного игростроя
12
ТОП 10 нейросетей, которые облегчат вам задачу во много раз при заработке в интернете
2

Сейчас обсуждают

Roditch
16:35
3060 ti немного быстрее 2070 super https://www.youtube.com/watch?v=5zX847edtxo
Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti может разочаровать геймеров и окажется медленнее GeForce RTX 3070
Андрей Ицков
15:13
А можно по подробнее о "банальных действиях"
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
Андрей Ицков
15:11
Так цель та в другом. Других отговорить.
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
Андрей Ицков
15:05
Пожалуйста Ark. https://i.imgur.com/WJlvU2a.png https://i.imgur.com/TbX2w44.png. Можешь знать о ней. Можешь не знать, но в дистрибутивах с KDE это дефолтный архиватор
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
Анреал Анжи
12:21
В каком месте? 3060 как раз по мощности как 2060s,а вот 3060ti это аналог 2070
Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti может разочаровать геймеров и окажется медленнее GeForce RTX 3070
Дмитрий
09:08
газ в домах всегда зимой подрывается. потомучто окна закрыты. оно каждый год так
Зеленский предупредил Китай об угрозе третьей мировой войны из-за связей с РФ
Женя Лоза
09:08
укронацист, у тебя истерический припадок случился от страха .
Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
Женя Лоза
09:06
Мы в курсе, что на оверлоке ошиваются укронацики- ципсо, и платят им за вбросы этой фейковой мути, и мы вас хохликов тут мочим.
Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
Ёшкин кот
09:06
Украсть отражения с обычной графики и добавить в виде лучиков это норма ? Толк будет , когда такие тупорогие как ты глазки откроют и поймут , что вас куртка имеет . В каком виде сейчас лучи есть , он...
GeForce RTX 3060 Ti vs Radeon RX 6650 XT – почему мы не рекомендуем покупать видеокарту NVIDIA
Геннадий Горин
09:05
Очень странно вы информацию смотрите. СССР убито/пропало без вести 178507, германия убито /пропало без вести - 288450
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем