NVIDIA не планирует снижать цены на старые флагманы

Буквально вчера мы с вами пришли к выводу, что новые флагманы NVIDIA и AMD далеки от ожиданий игрового сообщества. Дженсен Хуанг решил поднять потолок цен на все графические чипы, а в результате GeForce RTX 4080 подорожала по сравнению с GeForce RTX 3080 (вышла в 2020) на целых 500 долларов. Невероятно, но этому не было дано никаких объяснений, а в последнее время руководство NVIDIA откровенно игнорирует геймеров. Не лучше дела обстоят и с Radeon RX 7900 ХТ. Продажи даже в США идут медленно, а в России стоимость флагмана AMD превышает все допустимые пределы.

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На этом фоне относительно привлекательным считается графический чип GeForce RTX 4070 Ti, но и здесь рекомендованная стоимость выросла на 200 долларов по сравнению с прошлым поколением. Раньше, когда были вопросы к видеокартам нового поколения, всегда можно было обратить внимание на продукты, уже доступные в рознице. Ещё бы, ведь магазины хотят быстрее избавиться от товара, а производитель стремится вывести подобные решения с рынка. Похоже, в российской рознице никто никуда не спешит, ведь цены на флагманы прошлого поколения зашкаливают.

Например, за GeForce RTX 3090 Ti просят 121 тысяч рублей. Если вы не в курсе, то речь идёт о самоё быстрой видеокарте NVIDIA прошлого поколения, которая на старте продавалась за 2500 евро, а в российских магазинах стоила больше 300 тысяч рублей. На этом фоне мы видим некоторое снижение стоимости, вот только за 85 тысяч можно купить GeForce RTX 4070 Ti, которая окажется быстрее в играх. Если вам нужна мощная видеокарта для обработки видео в разрешении 8К, то стоит задуматься, ведь 24 Гб видеопамяти справляются с такой задачей лучше, ну а в остальных 99% случаев перед нами несуразный продукт по завышенной цене.

Неясно, кто вообще устанавливает цены на видеокарты, но за GeForce RTX 3090 почему-то просят 143 тысячи. Неясно, что происходит, ведь за такие деньги вы можете купить GeForce RTX 4090, которая окажется на 60% быстрее, но в любом случае это очередное подтверждение того, что старые флагманы NVIDIA нужно обходить стороной. Кстати, некогда популярная среди энтузиастов GeForce RTX 3080 Ti и вовсе выглядит как полный провал. Если сравнивать эту видеокарту с GeForce RTX 4070 Ti, то у старушки на 20% меньшая производительность, а цена выше. Ну и на кого всё это рассчитано? При этом нет никакого преимущества по количеству памяти, а GeForce RTX 4070 Ti ещё и может предложить продвинутую трассировку лучей с технологией DLSS 3.0. Даже без этого новинка обходит все старые флагманы, ну а с использованием масштабирования и вовсе способна показать двукратную разницу в производительности.

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Может GeForce RTX 3080 и стоит 68 тысяч, но это не делает её выгодной. По сравнению с GeForce RTX 4070 Ti мы видим катастрофическое отставание, тогда как количество видеопамяти меньше. Не исключено, что несколько старых флагманов залежалось на складе, а продавать их с огромными потерями магазин не хочет. Хотя, есть все основания полагать, что в розницу все эти графические чипы приходят из новых поставок. К примеру, мы никогда не видели Radeon RX 6950 XT производства ASRock. Видеокарта стоит почти 80 тысяч, но оказывается медленнее GeForce RTX 4070 Ti. У AMD больше видеопамяти, но кого вообще волнуют такие глупости, когда разница в цене почти отсутствует, а у NVIDIA в наличии трассировка лучей и народная любовь. Словом, как это не странно, но альтернатив у GeForce RTX 4070 Ti действительно нет. Если вы не спешите, то попробуйте подождать до конца апреля. Инсайдеры уверяют, что в это время состоится релиз GeForce RTX 4070, а NVIDIA объявит о снижении рекомендованной стоимости GeForce RTX 4070 Ti. Не исключено, что даже в России за неё начнут просить меньше 70 тысяч рублей.