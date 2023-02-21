Даже если РСЗО HIMARS выведены из строя, это не значит, что они полностью уничтожены

Ситуация с поставками оружия в Украину довольно любопытная. На первый взгляд строй стран НАТО кажется ровным, а лидеры кричат приветственные возгласы в едином порыве, вот только всё немного не так. Стоит только министрам обороны приехать на встречу в Рамштайне, как эти ребята почти единогласно принимают решения о выделении дополнительных типов вооружения. Ну а вернувшись домой всё те же политики начинают петь прямо противоположную песню. Складывается такое ощущение, что там к министрам обороны приставляют специального человека из США, поэтому политики так опасаются отказать дядюшке Сэму, и на словах готовы на всё. Очередная конференция в Мюнхене прошла на мажорной ноте, а сама Ангела Меркель заявила, что Европа ещё никогда не была такой единой. Польша радостно потирает руки, надеясь на миллиардные контракты, но стоило только улечься пыли, как европейские элиты начали брать свои слова обратно.

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Простой пример, вначале речь шла о передаче Киеву танков Leopard 2А5 и более новых модификаций, но пока лидеры ЕС констатируют, что техника находится в плохом состоянии, а оголять собственные границы там не могут. Поляки громко кричат о том, что после победы над РФ оружие Европе и вовсе не понадобится, требуя отдать все самолёты и танки, но в Германии сидят прагматичные ребята, которые и без того потеряли под 100 миллиардов и не хотят новых проблем в экономике. Нет желания у ЕС вступать в прямую конфронтацию с Россией на фронте, поэтому обещанная техника ещё даже не начала извлекаться из хранилищ. Ну а вместо Leopard 2А5 в Украину поедут Leopard 1А5. Стоит понимать, что речь идёт о машине с совершенно иными характеристиками, плохим бронированием и не самой лучшей пушкой.

Казалось, что ещё буквально вчера издание La Repubblica уверяло читателей в том, что Италия готова передать Киеву сразу 5 истребителей, но планирует сделать это одновременно с несколькими союзниками. Никто не хочет делать первый шаг, а пока всё ограничивается отправкой инструкторов, которые будут обучать украинцев танковому делу. Сегодня Антонио Таяни, занимающий пост главы Министерства иностранных дел Италии, внезапно заявил, что у страны нет планов по передаче Украине истребителей. Якобы, подобные идеи даже не обсуждаются в правительстве, ну а сама Италия готова оказать поддержку исключительно оборонительным оружием, но не станет помогать в наступательных операциях. В качестве премьера Антонио Таяни привел отправку систем ПВО, а также других типов вооружений.

Ну а пока противостояние продолжается, армия РФ выбивает технику стран НАТО, поставленную за прошедший год. Есть мнение, что сегодня украинское командование не способно провести полноценное наступление. Причина в том, что большая часть военной помощи уничтожена, а свои запасы подходят к концу. Байден пообещал ещё оружия, но не готов сказать, что и когда прибудет. По данным Министерства обороны РФ, Киев продолжает терять лучшие экземпляры ПВО и РСЗО. Например, на Купянском направлении за сутки была уничтожена РСЗО «Град», а также американская М777. На Краснолиманском направлении сгорели сразу две американских гаубицы М101, а также советская самоходка «Гвоздика» и Д-30. Есть и другие потери, но особенно болезненным стал удар по двум американским РСЗО HIMARS под Краматорском.

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Сложно сказать, сколько подобных систем осталось в строю. Согласно официальным данным, всего таких комплексов поставлено Киеву из США около 40 единиц, ну а эксперты отмечают, что удар по HIMARS ещё не означает полного уничтожения. Дело в том, что РСЗО обладает прочной конструкцией, и после попадания осколков и прямого прилёта действительно выводится из строя. Вот только в Польше уже достаточно давно работают ремонтные мастерские, которые позволяют в сжатые сроки вернуть артиллерийские устройства, танки и даже самолёты в строй. Страны Восточной Европы превратились в перевалочный пункт, регулярно поставляя старое советское вооружение Киеву. Именно поэтому постоянные потери тех или иных систем наступательного и оборонительного оружия могут быть возвращены на фронт, хотя и числятся как полностью уничтоженные. Ну а HIMARS не исключение, ведь за время нахождения в Украине армия РФ отчиталась о поражении как минимум 30 американских РСЗО.