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Украина не сможет провести наступление, поскольку армия РФ уничтожила большую часть оружия из США
Именно к такому выводу приходят некоторые американские аналитики
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Согласно информации Кильского института мировой экономики со штаб-квартирой в Германии, за 2022 год Западные страны оказали Украине военную поддержку в размере 30 миллиардов долларов. Данные не совсем точны, поскольку охватывают период с января по ноябрь, ну а только США гордо заявляют о помощи Киеву в размере 29 миллиардов долларов. Как признают ведущие американские политики, ни один доллар из этих денег не покинул границы США, а происходящее напоминает анекдот о том, как крестьянин одолжил у купца 1 рубль, а в итоге не получил ничего и ещё остался должен. Известно, что янки поставляют в Украину оружие, долгое время пылившееся на складах. При этом различные ведомства приводят любопытную статистику, с которой следует ознакомиться. 

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  • Итак, только за прошлый год страны НАТО успешно завезли в Украину 1170 систем ПВО. Это просто невероятное количество, ну а цифра прекрасно объясняет тот факт, что российские самолёты потеряли возможность летать над территорией Украины. Очевидно, что довольно долго Украина была одной из самых защищённых в плане ПВО стран в мире. 
  • Также страны НАТО умудрились поставить 440 танков. Учтите, что все машины были на ходу, а многие даже прошли целый ряд модернизаций. По большей части речь о танках Т-64, ну а страны Восточной Европы активно делились своими Т-72. Одновременно с танками поставлялось оборудование для ремонта и запасные части, при этом специализированные мастерские развёрнуты в Польше и Румынии.
  • За прошедший год киевские власти получили более 1500 различных БМП и БТР, что позволило нарастить присутствие на линии соприкосновения и позволило достичь успехов на Харьковском и Херсонском направлениях. 
  • Также Украина получила больше 650 различных артиллерийских систем, что привело к росту кучности снарядов на квадратный километр и осложнило продвижение российских сил. 
  • Сюда же прибавьте почти 10 тысяч ракет к различным комплексам РСЗО, каждая из которых способна нанести критический урон складу боеприпасов или разнести здание по кирпичикам. 
  • Со стороны НАТО было передано 609 тысяч одноразовых противотанковых систем типа Javelin и больше 1.2 миллиона снарядов для всего этого разнообразия военной техники. 

Как видите, помощь вполне осязаемая, а уже вскоре начнут поступать немецкие танки и многие другие системы, включая разрекламированный Patriot. Судя по всему, большая часть всего этого добра безвозвратно потеряна, поскольку вчера представители Службы внешней разведки (СВР) России опубликовали любопытные факты. Как оказалось, за год было уничтожено больше 7900 танков, 400 комплексов ЗРК советского и иностранного производства, а также почти 3200 беспилотных летательных аппаратов. Потери в БМП достигли 1000 единиц, а в целом за время проведения СВО удалось уничтожить большую часть той помощи, что передали американцы и союзники киевским властям. 

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Ну а пока специалисты ведут подсчёты, США требуют от Украины начать наступление на нескольких направлениях. Похоже, сделать это в сложившихся условиях нереально. К такому мнению приходит американский аналитики Майкл Кофман. Он полагает, что Киев растерял всё преимущество в технике и живой силе, что делает контрнаступление невозможным. Если нечто подобное и будет осуществлено, то потери окажутся критичными, что ставит возможность длительного сопротивления под вопрос. В связи с этим Майкл Кофман уверен, что в ближайшее время Киев сдаст Бахмут, после чего спешно отойдёт в район восточнее Славянска и Краматорска. Что до России, то настораживает тот факт, что основная часть резервистов, которые были набраны во время мобилизации, так и не попали на фронт. Очевидно, что командования армии РФ готовится к чему-то большому, но пока неясно, где и в каком масштабе будет произведено наступление. Несмотря на лучшую оснащённость армии РФ, ВСУ имеют преимущество в оборонительных позициях. Единственная реальная возможность для России достичь результата заключается в том, чтобы быстро снизить количество бойцов со стороны Украины. Именно это происходит в Бахмуте, но более конкретной информации о планах обеих сторон в прессе нет, а аналитики высказывают противоречивые мнения. 

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#сво #политика
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